Advertisement
trendingNow12967933
Hindi Newsजरा हटके

अब मिठाई भी AI वाली? दिवाली से पहले मार्केट में आई ऐसी मशीन, लोग बोले- पसीने वाले प्यार की कमी...

Viral Video: इमरतियां अब मशीन से बनने लगी हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं जहां प्यार, पसीना और हाथों की मेहनत नहीं, वहां स्वाद कहां! वायरल वीडियो ने खड़ा कर दिया देसी बनाम मशीन बहस का मुद्दा.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब मिठाई भी AI वाली? दिवाली से पहले मार्केट में आई ऐसी मशीन, लोग बोले- पसीने वाले प्यार की कमी...

Imarti Making Machine: इमरती, एक ऐसी मिठाई जो हर किसी की यादों में बसी होती है. शाम के समय जब किसी हलवाई की दुकान पर तली जाती हुई इमरतियों की खुशबू आती है तो मन अपने आप खींचा चला जाता है. लेकिन अब परंपरा और टेक्नोलॉजी में टक्कर हो गई है. एक वायरल वीडियो में देखा गया कि अब इमरतियां भी मशीन से बनने लगी हैं. यानी ना कोई हलवाई, ना कोई हाथ, बस एक बटन दबाओ और इमरती तैयार!

कैसे काम करती है ये हाई-टेक इमरती मशीन?

वीडियो में दिखाया गया है कि मशीन खुद ब खुद इमरतियों का घोल गर्म तेल में परफेक्ट गोल घेरे में डालती है और उसे कुरकुरा होने तक फ्राई करती है. न कोई इंसानी हाथ, न कोई गड़बड़ी. वीडियो में लिखा, "मेक इन इंडिया: इमरती, मालपुआ, घेवर सब बनेगा." इस मशीन को AND Technologies नाम की कंपनी ने बनाया है, जो बेकरी और मिठाई से जुड़ी मशीनें बनाती है. इसका मकसद है साफ-सफाई बनाए रखना और गर्म तेल से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: एयर होस्टेस की शरीर प्लेन में नहीं होती थी फिट तो जॉब से निकाला, फिर बनीं ऐसी हुस्नपरी; अब है करोड़ों की मालकिन

क्या इस मशीन ने छीन लिया हलवाइयों का काम?

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ 8 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है, लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कुछ तारीफ में तो कुछ मजाक में लेकिन कई लोगों ने चिंता भी जताई. एक यूजर ने लिखा, “जिस प्यार से हलवाई जलेबी बनाता था, वो प्यार मशीन से कहां मिलेगा?” दूसरा बोला, “जब तक हाथ से न बने, स्वाद नहीं आता.” कुछ यूजर्स तो हद पार कर गए, “जब तक हलवाई का पसीना न मिले, गांव वालों को स्वाद नहीं आता.” एक ने कहा, “जितनी सफाई, उतना कम स्वाद.” वहीं, एक और ने कहा, “प्योर AI मिठाई! अब समोसे की मशीन भी चाहिए.”

 

 

यह भी पढ़ें: पति के सामने ही 7 दंरिंदों ने किया था गैंगरेप, फिर भी बीवी ने हार नहीं मानी और जी रही है ऐसी जिंदगी

क्या यह टेक्नोलॉजी स्वाद को मार रही है या सफाई ला रही है?

जहां एक तरफ मशीन की साफ-सफाई और सेफ्टी को लोग सराह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुराने स्वाद और देसी टच की कमी लोगों को खल रही है. कई लोगों को डर है कि कहीं ये मशीनें हलवाइयों का रोजगार न छीन लें. एक यूजर ने तो मजाक में लिखा, “पूरा हलवाई समाज इस मशीन के साइंटिस्ट को लाठी लेकर ढूंढ रहा है.” लोगों के कमेंट्स से साफ है कि भारत में मिठाइयों को सिर्फ खाने की चीज नहीं, एक भावना समझा जाता है. देसी दिल अब भी "हाथ की बनी" इमरती में ही मिठास ढूंढता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

MachineimartiAI SweetViral VideoDiwali

Trending news

चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
rss march
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
Train Accident
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
AQI
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
bihar vidhan sabha chunav
बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से अब लिया जा रहा बदला, प्रियंका बोलीं- वेल डन
India Pakistan Tension
पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से अब लिया जा रहा बदला, प्रियंका बोलीं- वेल डन
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
leopard
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court News
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
Weather
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
West Bengal
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
DNA
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत