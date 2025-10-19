अब मिठाई भी AI वाली? दिवाली से पहले मार्केट में आई ऐसी मशीन, लोग बोले- पसीने वाले प्यार की कमी...

Imarti Making Machine: इमरती, एक ऐसी मिठाई जो हर किसी की यादों में बसी होती है. शाम के समय जब किसी हलवाई की दुकान पर तली जाती हुई इमरतियों की खुशबू आती है तो मन अपने आप खींचा चला जाता है. लेकिन अब परंपरा और टेक्नोलॉजी में टक्कर हो गई है. एक वायरल वीडियो में देखा गया कि अब इमरतियां भी मशीन से बनने लगी हैं. यानी ना कोई हलवाई, ना कोई हाथ, बस एक बटन दबाओ और इमरती तैयार!

कैसे काम करती है ये हाई-टेक इमरती मशीन?

वीडियो में दिखाया गया है कि मशीन खुद ब खुद इमरतियों का घोल गर्म तेल में परफेक्ट गोल घेरे में डालती है और उसे कुरकुरा होने तक फ्राई करती है. न कोई इंसानी हाथ, न कोई गड़बड़ी. वीडियो में लिखा, "मेक इन इंडिया: इमरती, मालपुआ, घेवर सब बनेगा." इस मशीन को AND Technologies नाम की कंपनी ने बनाया है, जो बेकरी और मिठाई से जुड़ी मशीनें बनाती है. इसका मकसद है साफ-सफाई बनाए रखना और गर्म तेल से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव.

क्या इस मशीन ने छीन लिया हलवाइयों का काम?

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ 8 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है, लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कुछ तारीफ में तो कुछ मजाक में लेकिन कई लोगों ने चिंता भी जताई. एक यूजर ने लिखा, “जिस प्यार से हलवाई जलेबी बनाता था, वो प्यार मशीन से कहां मिलेगा?” दूसरा बोला, “जब तक हाथ से न बने, स्वाद नहीं आता.” कुछ यूजर्स तो हद पार कर गए, “जब तक हलवाई का पसीना न मिले, गांव वालों को स्वाद नहीं आता.” एक ने कहा, “जितनी सफाई, उतना कम स्वाद.” वहीं, एक और ने कहा, “प्योर AI मिठाई! अब समोसे की मशीन भी चाहिए.”

क्या यह टेक्नोलॉजी स्वाद को मार रही है या सफाई ला रही है?

जहां एक तरफ मशीन की साफ-सफाई और सेफ्टी को लोग सराह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुराने स्वाद और देसी टच की कमी लोगों को खल रही है. कई लोगों को डर है कि कहीं ये मशीनें हलवाइयों का रोजगार न छीन लें. एक यूजर ने तो मजाक में लिखा, “पूरा हलवाई समाज इस मशीन के साइंटिस्ट को लाठी लेकर ढूंढ रहा है.” लोगों के कमेंट्स से साफ है कि भारत में मिठाइयों को सिर्फ खाने की चीज नहीं, एक भावना समझा जाता है. देसी दिल अब भी "हाथ की बनी" इमरती में ही मिठास ढूंढता है.