यहां मौत के बाद भी नहीं मिलता 'आराम', हर 5 साल में खोदी जाती है कब्र... कंकाल के साथ नाचते-गाते हैं लोग

अफ्रीकी देश मेडागास्कर के कई इलाकों में रहने वाले मलागासी समुदाय के लोग मौत को जिंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं मानते. उनका विश्वास है कि इंसान मरने के बाद भी अपने परिवार से जुड़ा रहता है और पूर्वज बनकर उनकी रक्षा करता है. यहां लोग अपने मृत रिश्तेदारों की कब्र दोबारा खोलते हैं, उनकी हड्डियां निकालते हैं और फिर पूरे उत्सव के साथ उन्हें सम्मान देते हैं.
यही वजह है कि यहां के लोग अपने मृत परिजनों को सिर्फ कब्र में छोड़कर भूल नहीं जाते, बल्कि कुछ सालों बाद उन्हें फिर से याद करने और सम्मान देने के लिए एक खास समारोह आयोजित करते हैं. इस परंपरा को 'फामादिहाना' कहा जाता है, जिसका मतलब होता है 'हड्डियों को घुमाना' या 'हड्डियों को बदलना'.
फामादिहाना के दौरान परिवार के लोग अपने पुराने कब्रिस्तान में जाते हैं और अपने रिश्तेदारों की कब्र खोलते हैं. इसके बाद मृत व्यक्ति की हड्डियों को बहुत सम्मान के साथ बाहर निकाला जाता है. हड्डियों को नए और साफ कपड़ों में लपेटा जाता है. कई जगहों पर परिवार के लोग उन्हें अपने घर भी लेकर आते हैं. इसके बाद पूरा परिवार मिलकर जश्न मनाता है. यहां माहौल किसी दुख के कार्यक्रम जैसा नहीं होता, बल्कि एक त्योहार की तरह होता है. लोग संगीत बजाते हैं, नाचते हैं, खाना खाते हैं और अपने पूर्वजों से जुड़ी पुरानी यादें शेयर करते हैं. बच्चों को भी परिवार के पुराने सदस्यों के बारे में बताया जाता है, जिससे वे अपने पूर्वजों को जान सकें.
यह परंपरा हर साल नहीं निभाई जाती. आमतौर पर परिवार 5 से 7 साल के अंतराल के बाद फामादिहाना समारोह आयोजित करते हैं. समारोह के लिए ज्यादातर जून से सितंबर के बीच का समय चुना जाता है, क्योंकि इस दौरान मेडागास्कर में मौसम सूखा रहता है और बाहर कार्यक्रम करना आसान होता है. परिवार के सभी सदस्य दूर-दूर से वापस अपने गांव पहुंचते हैं. कई बार यह समारोह कई दिनों तक चलता है. इसमें रिश्तेदारों का मिलना-जुलना भी होता है और परिवार के बीच संबंध मजबूत होते हैं.
मेडागास्कर के लोगों के लिए यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ा मामला है. उनका मानना है कि मरने के बाद भी उनके पूर्वज परिवार को देखते हैं और उनकी मदद करते हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, पूर्वजों को याद करना और उनका सम्मान करना परिवार की खुशहाली के लिए जरूरी है. उनका विश्वास है कि अगर पूर्वजों का ध्यान नहीं रखा गया, तो वे नाराज हो सकते हैं. एक स्थानीय मान्यता के मुताबिक, कई लोग सपनों में अपने पूर्वजों को देखने का दावा करते हैं. उनका मानना है कि फामादिहाना के जरिए वे अपने पुराने रिश्तों को फिर से महसूस कर पाते हैं.
इस परंपरा की सबसे खास बात यह है कि इसमें मौत का डर नहीं, बल्कि खुशी का माहौल होता है. परिवार के लोग कब्रिस्तान पहुंचते हैं. हड्डियों को बाहर निकालने के बाद उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं. इसके बाद जुलूस निकाला जाता है. कई जगहों पर लोग संगीत के साथ नाचते हुए अपने पूर्वजों को घर तक लेकर आते हैं. घर में पहुंचने के बाद खाना बनाया जाता है और रिश्तेदार मिलकर समय बिताते हैं. कुछ इलाकों में लोग हड्डियों को कंधे पर उठाकर नाचते भी हैं. बाहर से देखने वाले लोगों के लिए यह परंपरा भले ही अजीब लगे, लेकिन वहां के लोगों के लिए यह प्यार और सम्मान दिखाने का तरीका है.
हालांकि बदलते समय के साथ इस परंपरा के सामने कुछ चुनौतियां भी आने लगी हैं. शहरों में रहने वाले कई लोग अब इतने बड़े समारोह आयोजित नहीं कर पाते. महंगाई बढ़ने के कारण खर्च भी बढ़ गया है. इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ कब्र खोलने की प्रक्रिया को लेकर चिंता जताते हैं. इसके बावजूद मेडागास्कर के ग्रामीण इलाकों में यह परंपरा आज भी काफी मजबूत है. लोग इसे अपनी संस्कृति और पहचान का हिस्सा मानते हैं.
फामादिहाना भले ही दुनिया के दूसरे हिस्सों के लोगों को हैरान कर दे, लेकिन मेडागास्कर के लोगों के लिए यह अपने प्रियजनों को याद करने और उनसे जुड़े रहने का तरीका है. यह परंपरा बताती है कि अलग-अलग देशों में मौत और रिश्तों को देखने का नजरिया कितना अलग हो सकता है. जहां कई जगहों पर लोग मानते हैं कि मौत के बाद रिश्ता खत्म हो जाता है, वहीं मेडागास्कर के लोग आज भी मानते हैं कि उनके अपने इस दुनिया से जाने के बाद भी उनके साथ जुड़े रहते हैं.
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