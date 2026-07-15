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यहां मौत के बाद भी नहीं मिलता 'आराम', हर 5 साल में खोदी जाती है कब्र... कंकाल के साथ नाचते-गाते हैं लोग

दुनिया में अलग-अलग जगहों पर मौत को लेकर कई तरह की मान्यताएं और परंपराएं देखने को मिलती हैं. कहीं अंतिम संस्कार के बाद मृतक को विदाई दी जाती है, तो कहीं लोग मानते हैं कि उनके अपने हमेशा उनके साथ रहते हैं. अफ्रीकी देश मेडागास्कर में भी एक ऐसी ही अनोखी परंपरा है, जिसे देखकर दुनिया के कई लोग हैरान रह जाते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 15, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:00 AM IST
यहां मौत के बाद भी नहीं मिलता 'आराम', हर 5 साल में खोदी जाती है कब्र... कंकाल के साथ नाचते-गाते हैं लोग
Image Credit: Image credit: instagram/@esytravelss

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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