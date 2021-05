पेट भरने के लिए यहां के लोग खा रहे घास-फूस और टिड्डे, वजह बेहद चौंकाने वाली

नई दिल्ली : कोरोनावायरस का प्रकोप ही नहीं, बल्कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां भुखमरी और अकाल की वजह से लोगों के जान को खतरा बना हुआ है. संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, अफ्रीकी देश मेडागास्कर में अकाल के कारण हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में है. यहां के लोग अपना पेट भरने के लिए जंगली पत्तियां यानी घास-फूस और टिड्डे जैसी चीजें खा रहे हैं.

पिछले हफ्ते आई रिपोर्ट के मुताबिक, मेडागास्कर के लोग जंगली पेड़ की पत्तियां, टिड्डे जैसी चीजें खाने को मजबूर हैं. यहां पर धूलभरी आंधी और सूखे के कारण फसलें बर्बाद हो गई हैं. जीने के लिए यहां के लोग कुछ भी खाने को तैयार हैं. संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (UN WFP) के सीनियर डायरेक्टर आमेर दाऊदी (Amer Daoudi) ने इसकी चेतावनी दी है.

#NewsAlert

The unrelenting drought in #Madagascar is forcing hundreds of thousands of people to the brink of #famine.

With acute #malnutrition rates continuing to rise, urgent action is required to address this unfolding humanitarian crisis.

https://t.co/0KZUMYzcQz

— WFP Africa (@WFP_Africa) April 29, 2021