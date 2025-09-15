टीचर है या ख्वाबों की रानी? स्कूल में बच्चों संग मैडम ने ऐसे लगाए ठुमके, वीडियो देख लोगों ने किया रिएक्ट!

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं या फिर हंस-हंस कर लोट-पोट हो जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसमें एक खूबसूरत स्कूल टीचर क्लासरूम में बच्चों के साथ जोरदार डांस करती दिखाई दी. बच्चे भी बिना झिझक अपनी टीचर के साथ ताल से ताल मिलाकर नाचते नजर आए. वीडियो देखकर हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है. टीचर की एनर्जी और बच्चों की मासूमियत ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस वीडियो को देखकर लोग कहते दिख रहे हैं, यही है असली मस्ती.

क्लासरूम में ठुमकों का जलवा

वीडियो में देखा गया कि स्कूल की एक महिला टीचर बच्चों के साथ ‘जूती मेरी’ गाने पर डांस कर रही है. बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और टीचर के स्टेप्स देखकर कोई भी मोहित हो जाए. इतना ही नहीं, वीडियो में दूसरी टीचर भी शामिल होती हैं और सिर पर हाथ रखकर और कमर मटकाकर शानदार ठुमके लगाती दिखती हैं. बच्चों की क्यूटनेस और टीचर की एनर्जी ने इस वीडियो को और भी मजेदार बना दिया. क्लासरूम की पढ़ाई की जगह यहाँ नाच-गाने का माहौल देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी.

वायरल वीडियो देख झूम उठे यूजर्स

ये कोई पहला मौका नहीं है जब टीचर बच्चों के साथ डांस करती नजर आई हो. पहले भी ऐसे कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिन्हें देखकर लोग तारीफों के पुल बाँध चुके हैं. इस बार भी वही माहौल देखने को मिला. वीडियो में बच्चों और टीचर की जोड़ी को देखकर लोग कह रहे हैं कि यह दृश्य सच में दिल को छू लेने वाला है. कई यूजर्स ने लिखा कि टीचर की मासूमियत और बच्चों का साथ देखकर उन्हें अपने स्कूल के दिन याद आ गए. हर कोई इस वीडियो को बार-बार देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है.

लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @karmadoma_15 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक लाखों लोगों ने इसे देखा और पसंद किया है. एक यूजर ने लिखा, “मेरी टीचर तो हमें डांटा करती थी, ये तो बहुत प्यारी हैं.” दूसरे ने लिखा, “बच्चों की मासूमियत और टीचर की एनर्जी ने दिल जीत लिया.” एक और यूजर ने लिखा, “ये जोड़ी मस्त है, बार-बार देख रहा हूं.” वीडियो पर आ रही प्रतिक्रियाओं से साफ है कि लोगों को यह दृश्य बेहद पसंद आया और उन्होंने दिल खोलकर इसे लाइक व शेयर किया.