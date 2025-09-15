टीचर है या ख्वाबों की रानी? स्कूल में बच्चों संग मैडम ने ऐसे लगाए ठुमके, वीडियो देख लोगों ने किया रिएक्ट!
Advertisement
trendingNow12923497
Hindi Newsजरा हटके

टीचर है या ख्वाबों की रानी? स्कूल में बच्चों संग मैडम ने ऐसे लगाए ठुमके, वीडियो देख लोगों ने किया रिएक्ट!

Viral Video: वीडियो में एक स्कूल टीचर बच्चों के साथ क्लासरूम में ‘जूती मेरी’ गाने पर डांस करती दिखी. बच्चों ने भी खुशी से साथ दिया. टीचर की एनर्जी और बच्चों की मासूमियत देखकर लोग हैरान और खुश हो गए. वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल होकर लाखों लाइक्स और मजेदार कमेंट्स बटोर रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 15, 2025, 07:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीचर है या ख्वाबों की रानी? स्कूल में बच्चों संग मैडम ने ऐसे लगाए ठुमके, वीडियो देख लोगों ने किया रिएक्ट!

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं या फिर हंस-हंस कर लोट-पोट हो जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसमें एक खूबसूरत स्कूल टीचर क्लासरूम में बच्चों के साथ जोरदार डांस करती दिखाई दी. बच्चे भी बिना झिझक अपनी टीचर के साथ ताल से ताल मिलाकर नाचते नजर आए. वीडियो देखकर हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है. टीचर की एनर्जी और बच्चों की मासूमियत ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस वीडियो को देखकर लोग कहते दिख रहे हैं, यही है असली मस्ती.

क्लासरूम में ठुमकों का जलवा 

वीडियो में देखा गया कि स्कूल की एक महिला टीचर बच्चों के साथ ‘जूती मेरी’ गाने पर डांस कर रही है. बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और टीचर के स्टेप्स देखकर कोई भी मोहित हो जाए. इतना ही नहीं, वीडियो में दूसरी टीचर भी शामिल होती हैं और सिर पर हाथ रखकर और कमर मटकाकर शानदार ठुमके लगाती दिखती हैं. बच्चों की क्यूटनेस और टीचर की एनर्जी ने इस वीडियो को और भी मजेदार बना दिया. क्लासरूम की पढ़ाई की जगह यहाँ नाच-गाने का माहौल देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें; 50 हजार का ड्रायर! बेटी की इस हरकत पर मां ने दिया ऐसा रिएक्शन, देखकर हंस-हंस कर लोट-पोट हो जाएंगे!

  वायरल वीडियो देख झूम उठे यूजर्स

ये कोई पहला मौका नहीं है जब टीचर बच्चों के साथ डांस करती नजर आई हो. पहले भी ऐसे कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिन्हें देखकर लोग तारीफों के पुल बाँध चुके हैं. इस बार भी वही माहौल देखने को मिला. वीडियो में बच्चों और टीचर की जोड़ी को देखकर लोग कह रहे हैं कि यह दृश्य सच में दिल को छू लेने वाला है. कई यूजर्स ने लिखा कि टीचर की मासूमियत और बच्चों का साथ देखकर उन्हें अपने स्कूल के दिन याद आ गए. हर कोई इस वीडियो को बार-बार देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है.

लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @karmadoma_15 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक लाखों लोगों ने इसे देखा और पसंद किया है. एक यूजर ने लिखा, “मेरी टीचर तो हमें डांटा करती थी, ये तो बहुत प्यारी हैं.” दूसरे ने लिखा, “बच्चों की मासूमियत और टीचर की एनर्जी ने दिल जीत लिया.” एक और यूजर ने लिखा, “ये जोड़ी मस्त है, बार-बार देख रहा हूं.” वीडियो पर आ रही प्रतिक्रियाओं से साफ है कि लोगों को यह दृश्य बेहद पसंद आया और उन्होंने दिल खोलकर इसे लाइक व शेयर किया.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Newsoffbeat newsviral section newsviral

Trending news

20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
Sarbananda Sonowal
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
PM Modi
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
asia cup 2025 india pakistan match
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
Kashmir
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
rahul gandhi punjab visit
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
;