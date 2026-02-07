"हम पढ़ रहे हैं और ये खा रही हैं..." क्लासरूम में लंच करती मैडम का बना दिया व्लॉग

Classroom Video Viral: यूं तो सोशल मीडिया पर क्लासरूम से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिसमें बच्चे कभी चुलबुली हरकतें करते दिखाई देते हैं तो कभी टीचर से मजाक करते नजर आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वीडियो लंट टाइम का है. मैडम क्लासरूम में लंक कर रही हैं और तभी एक स्टूडेंट ने कैमरा खोल लिया और व्लॉग बनाना शुरू कर दिया. इस दौरान एक बच्ची कहती है कि हम पढ़ रहे हैं और ये खा रही हैं. क्लासरूम में बच्चों और मैडम के बीच का ये अनोखा और प्यारा वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब प्यार बटोर रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

मैडम के साथ की ये मस्ती

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि क्लासरूम में मैडम खाना खा रही हैं तभी एक स्टूडेंट कहती है कि हम पढ़ रहे हैं और ये खाने का मजा ले रही हैं. इस दौरान बच्ची दिखाती है कि देखो मैडम खाने में रोटी और कढ़ी लेकर आई हैं. इस दौरान बच्चे कहते हैं कि हम टेस्ट दे रहे हैं. हमें टेस्ट देकर खुद खाने का मजा ले रही हैं. इस दौरान एक बच्ची चिल्लाकर कहती है कि 51 से 100 तक आधे घंटे में कोई लिख सकता है क्या? मैडम के साथ इतना मस्तीभरा व्यवहार सामान्य से अलग है और टीचर भी इस पल को एन्जॉय करती नजर आ रही हैं. यही कारण है कि ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे है और मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @akansha_eduworld नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 93 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "हमें ऐसी मैडम क्यों नहीं मिली." दूसरे यूजर ने लिखा, "हमारी वाली तो हाथ में पेंसिल फंसा कर दबा देती थी."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.