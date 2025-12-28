'मेड फॉर ईच अदर' का बेस्ट एग्जांपल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लवली कपल

Best Couple Video Viral: आज के समय में किसी कपल की वाइब मैच हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूरी फैमिली एक साथ एक ही जैसे एक्सप्रेशन देती है. यूजर्स इसको 'मेड फॉर ईच अदर'(Made For Each Other) का बेस्ट एग्जांपल बता रहे हैं.
Video Viral: यूं तो सोशल मीडिया पर कपल के खूब वीडियो वायरल होते हैं जिसमें वे एक दूसरे के साथ ऐसे दिखाई देते हैं जैसे एक दूसरे को कितना जान चुके हैं या बचपन से साथ हैं. अगर किसी रिश्ते में वाइब मैच हो जाए तो वो काफी मजबूत और गहरा रिश्ता माना जाता है और आसानी से उनको अलग करना लगभग नामुमकिन होता है.
कैसा था कपल का रिएक्शन?
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है कि एक कपल अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहा है. गाड़ी पहाड़ी रास्तों से गुजर रही है और तभी पहाड़ से टूटकर एक बड़ा पत्थर सड़क पर आता है और उनकी गाड़ी के अगले हिस्से से टकरा जाता है. जैसे ही पत्थर गाड़ी से टकराता है गाड़ी रुकती है और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी माता जी पूछती हैं, "ये क्या गिरा" तो आगे बैठा कपल एक साथ बोलता है, "पत्थर गिरा." इतना ही नहीं मां जी फिर पूछती हैं, "किसकी गाड़ी पर" तो दोनों पती पत्नी एक साथ बोलते हैं, "हमारी गाड़ी पर." इसके बाद मां कहती है, "नो नो" तो दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है, "हां." अब यूजर्स इसको 'मेड फॉर ईच अदर' (Made For Each Other) का बेस्ट एग्जांपल बता रहे हैं.
क्या होता है वाइब मैच होना?
जब दो लोगों के बीच गहरा, सहज और भावनात्मक तालमेल होता है इसके अलावा जब किसी की सोच और महसूस करने और जवाब देने का तरीका काफी हद तक मिलता है तो उसे वाइब मैच होना कहते हैं.
किसने शेयर किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @comedyculture.in नाम के हैंडल से शेयर किया गया और अभी खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
