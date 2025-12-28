Advertisement
trendingNow13056591
Hindi Newsजरा हटकेमेड फॉर ईच अदर का बेस्ट एग्जांपल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लवली कपल

'मेड फॉर ईच अदर' का बेस्ट एग्जांपल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लवली कपल

Best Couple Video Viral: आज के समय में किसी कपल की वाइब मैच हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूरी फैमिली एक साथ एक ही जैसे एक्सप्रेशन देती है. यूजर्स इसको 'मेड फॉर ईच अदर'(Made For Each Other) का बेस्ट एग्जांपल बता रहे हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 28, 2025, 06:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मेड फॉर ईच अदर' का बेस्ट एग्जांपल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लवली कपल

Video Viral: यूं तो सोशल मीडिया पर कपल के खूब वीडियो वायरल होते हैं जिसमें वे एक दूसरे के साथ ऐसे दिखाई देते हैं जैसे एक दूसरे को कितना जान चुके हैं या बचपन से साथ हैं. अगर किसी रिश्ते में वाइब मैच हो जाए तो वो काफी मजबूत और गहरा रिश्ता माना जाता है और आसानी से उनको अलग करना लगभग नामुमकिन होता है.

कैसा था कपल का रिएक्शन?
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है​ कि एक कपल अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहा है. गाड़ी पहाड़ी रास्तों से गुजर रही है और तभी पहाड़ से टूटकर एक बड़ा पत्थर सड़क पर आता है और उनकी गाड़ी के अगले हिस्से से टकरा जाता है. जैसे ही पत्थर गाड़ी से टकराता है गाड़ी रुकती है और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी माता जी पूछती हैं, "ये क्या गिरा" तो आगे बैठा कपल एक साथ बोलता है, "पत्थर गिरा." इतना ही नहीं मां जी फिर पूछती हैं, "किसकी गाड़ी पर" तो दोनों पती पत्नी एक साथ बोलते हैं, "हमारी गाड़ी पर." इसके बाद मां कहती है, "नो नो" तो दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है, "हां." अब यूजर्स इसको 'मेड फॉर ईच अदर' (Made For Each Other) का बेस्ट एग्जांपल बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: इन मीम्स के नाम रहा 2025, साल खत्म होने से पहले एक नजर में देखें सारे मजेदार meme

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्या होता है वाइब मैच होना?
जब दो लोगों के बीच गहरा, सहज और भावनात्मक तालमेल होता है इसके अलावा जब किसी की सोच और महसूस करने और जवाब देने का तरीका काफी हद तक मिलता है तो उसे वाइब मैच होना कहते हैं.

किसने शेयर किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @comedyculture.in नाम के हैंडल से शेयर किया गया और अभी खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Best CoupleMade for each otherViral Video

Trending news

'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
operation sindoor
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
amit shah
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
Jammu Kashmir
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात