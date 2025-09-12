मगरमच्छ की ताकत के आगे धरी की धरी रह गई बाज की चालाकी, वार देख जान बचाकर भागा आसमान का शिकारी, देखें वीडियो
मगरमच्छ की ताकत के आगे धरी की धरी रह गई बाज की चालाकी, वार देख जान बचाकर भागा आसमान का शिकारी, देखें वीडियो

Magarmach Ka Video: जंगल में सबसे ताकतवर शिकारी माने जाने वाले बाज को भी मगरमच्छ ने धूल चटा दी. वीडियो में दिखा कि ईगल शिकार लेकर भाग रही थी, लेकिन मगरमच्छ ने उसे रोक लिया. खुद पर हमला होते देख बाज शिकार छोड़कर भाग गया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 12, 2025, 01:23 PM IST
मगरमच्छ की ताकत के आगे धरी की धरी रह गई बाज की चालाकी, वार देख जान बचाकर भागा आसमान का शिकारी, देखें वीडियो

Crocodile vs Eagle:  जंगल में जब भी सबसे मजबूत शिकारी की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले बड़ी बिल्लियों यानी बिग कैट्स का नाम आता है. ये ऐसे जानवर होते हैं जो अपने शिकार को पल भर में पकड़कर खत्म कर देते हैं. वहीं, अगर पानी के सबसे खतरनाक शिकारी की बात करें तो मगरमच्छ का नाम सबसे ऊपर रहता है. यह जानवर किसी भी कीमत पर अपने शिकार को किसी के साथ साझा नहीं करता. हाल ही में सामने आए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक बाज मगरमच्छ का शिकार करने गया, लेकिन खुद ही शिकारी का शिकार बनते-बनते बचा.

ये तो हम सब जानते हैं कि बाज को आसमान का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है. ये ऊपर से अपने शिकार को देखता है और फौरन नीचे झपट्टा मारकर उसे खत्म कर देता है. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इसे अपनी जान बचाना भारी पड़ जाता है. अब सामने आए इस वीडियो को ही देख लीजिए, जिसमें एक ईगल शिकार को लेकर भाग रही होती है और तभी मगरमच्छ की नजर उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है.

ये भी पढ़ें; दुनिया का वो देश, जहां लोग गाय-भैंस की तरह घरों में पालते हैं खूंखार मगरमच्छ; बेचकर करते हैं करोड़ों की कमाई 

सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा वीडियो 

इस वीडियो यूट्यूब पर ‘Latest Sightings’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो अफ्रीका के पफुरी बॉर्डर रेस्ट कैंप में टूर के दौरान गेविन एलार्ड ने अपने परिवार के साथ बनाया था. वीडियो में दिखता है कि मगरमच्छ किस तरह ईगल को शिकार से वंचित कर देता है. कैप्शन में बताया गया है कि यह अनुभव उन्होंने मस्ती के साथ बिताया. वीडियो को अब हजारों लोगों ने देखा और शेयर किया है. लोग इस अनोखी भिड़ंत को देखकर दंग रह गए हैं और इसे बार-बार देखने पर मजबूर हो रहे हैं.

 

मगरमच्छ की ताकत के आगे धरी की धरी रह गई बाज की चालाकी

वीडियो में दिखता है कि मगरमच्छ अपनी ताकत का इस्तेमाल कर बाज की चालाकी को ध्वस्त कर देता है. खुद पर हमला होते देख बाज स्थिति की गंभीरता समझ जाता है और शिकार छोड़कर वहां से उड़ जाता है. मगरमच्छ मौके का फायदा उठाकर शिकार को मुंह में दबाकर नदी किनारे चला जाता है. यह घटना साफ करती है कि ताकतवर शिकारी भी खतरे में पड़ सकते हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Magarmach Ka VideoCrocodile vs Eagle

;