मगरमच्छ को बच्चे की तरह गोद में लेकर घूमता रहा दिखा शख्स, वीडियो देख लोग बोले- 'ये जिंदा है या मरा हुआ?'

Crocodile Viral Video: इंटरनेट पर रोजाना सैकड़ों वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं. ऐसा ही एक शॉकिंग वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. जिसमें एक शख्स खुद से भी बड़े मगरमच्छ को गोद में लिए हुए नजर आ रहा है. वीडियो देखकर यकीनन आप अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे. मगरमच्छ इतना बड़ा और डरावना है कि देखकर हार्टबीट तेज हो जाए, लेकिन शख्स के चेहरे पर खौफ का नामोनिशान तक नहीं है.

विशाल मगरमच्छ को गोद में उठाना

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स बड़े आराम से विशालकाय मगरमच्छ को गोद में उठाकर घूम रहा है. यह मगरमच्छ डार्थ गेटर प्रजाति का है जो अपने आप में बहुत ही आक्रामक मानी जाती है. वीडियो में यह दृश्य देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा. मगरमच्छ को ऐसे गोद में उठाकर घूमना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है. शख्स के हाथों में यह जानवर पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा है, जैसे कोई पालतू कुत्ता हो. यह सीन देखकर लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं यह शख्स?

वीडियो में दिख रहे शख्स की पहचान जे ब्रुअर के रूप में हुई है. वह कैलिफोर्निया के फाउंटेन वैली में स्थित 'द रेप्टाइल जू' के फाउंडर हैं. ब्रुअर सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हैं और उनके इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लाखों फॉलोअर्स हैं. वह अक्सर सरीसृपों के प्रति अपने प्यार और जुनून को दिखाते रहते हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वायरल इस वीडियो को सोशस मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टग्राम पर @jayprehistoricpets नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका हैं. जबकि हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह के कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखे, “तुम्हें डर नहीं लगता क्या?” तो किसी ने लिखा, “भाई, इन जंगली जानवरों से दोस्ती ठीक नहीं, कब लपक लेंगे, पता भी नहीं चलेगा.” इसके अलावा लोग मजाकिया कमेंट भी कर रहे हैं. कुछ ने कहा कि यह शख्स तो सुपरहीरो जैसा लग रहा है. कुछ ने तो लिखा कि यह वीडियो देखकर उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई, ऐसे मगरमच्छ को उठाना असंभव लगता है.