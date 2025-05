महाकुंभ वाले बाबा ने खरीदी 16 लाख की स्कॉर्पियो, Video देख लोगों की चौंधिया गई आंखें; कही ऐसी बातें

Maha Kumbh Baba Buy Scorpio N: प्रयागराज के महाकुंभ मेला में एक बाबा अपनी अनोखी भक्ति के लिए सुर्खियों में आए थे. कहा जाता है कि उन्होंने करीब 20 साल तक अपना हाथ नीचे नहीं किया. अब वह फिर चर्चा में हैं लेकिन इस बार उनकी भक्ति नहीं, बल्कि एक नई SUV खरीदने की खबर वायरल हो रही है. हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें बाबा एक शोरूम में नई SUV का पर्दा हटाते नजर आए. इसके बाद वह गाड़ी में बैठे और उसे चलाकर ले गए. वायरल पोस्ट के मुताबिक, बाबा ने महाकुंभ में मिले दान से यह महंगी गाड़ी खरीदी. हालांकि, इस दावे की पुष्टि जी न्यूज नहीं करता है.

महाकुंभ वाले बाबा ने खरीदी स्कॉर्पियो

वीडियो सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. यह वीडियो एक्स (पहले ट्विटर) पर ‘mikejava85’ नाम के हैंडल से दो दिन पहले शेयर किया गया था. अब तक इसे 4 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. पोस्ट में लिखा, “20 साल से हाथ न नीचे करने वाले बाबा ने महाकुंभ की कमाई से SUV खरीदी. सबसे अच्छा बिजनेस!” इस पोस्ट ने लोगों को दो गुटों में बांट दिया. कुछ ने इसे साधु के सिद्धांतों के खिलाफ बताया तो कुछ ने बाबा का समर्थन किया.

Remember that baba ji who cliams has not put his hand down for 20 years , With the earning collected from the #mahakhubh , Baba ji purchased a SUV .. Bestu business ever..pic.twitter.com/Gng5RpGsUK

— Mukesh (@mikejava85) May 1, 2025