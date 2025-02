प्रयागराज में लगा है 300 KM लंबा जाम? हजारों श्रद्धालु सड़क पर यूं गुजार रहें दिन-रात, Video में देखें बुरा हाल

Maha Kumbh Prayagraj Traffic Jam: महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जाने वाली सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम से हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जाम का सिलसिला 200-300 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिससे श्रद्धालु घंटों तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद अनुमान था कि श्रद्धालुओं की भीड़ कुछ कम होगी, लेकिन इसका उल्टा ही हो रहा है और लाखों लोग अभी भी प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं.

World’s biggest traffic jam!

A 300-km-long traffic jam on the way to Maha Kumbh in Prayagraj left lakhs of pilgrims stuck in their vehicles for hours. Roads turned into parking lots as crowds rushed for the holy event.#MahaKumbh #TrafficJam pic.twitter.com/GqHNEdJB7M — The Tatva (@thetatvaindia) February 10, 2025

मध्यप्रदेश में यातायात रोका गया

यातायात की भारी समस्याओं को देखते हुए मध्यप्रदेश के कई जिलों में पुलिस ने प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर वाहन चलने पर रोक लगा दी है. रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक (IG) साकेत प्रकाश पांडेय के अनुसार, "प्रयागराज की ओर जाना सोमवार को संभव नहीं है क्योंकि ट्रैफिक जाम 200-300 किलोमीटर तक फैला हुआ है." उन्होंने यह भी कहा कि अगले कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो सकती है और अब वाहन केवल प्रयागराज प्रशासन के साथ समन्वय में ही चलाए जा रहे हैं.

The Maha Kumbh 2025 in Prayagraj is witnessing an overwhelming influx of devotees, leading to severe traffic congestion across major routes. https://t.co/Tq88V1LY7A pic.twitter.com/IxFwrWVNqo — UpFront News (@upfrontltstnews) February 10, 2025

48 घंटे तक जाम में फंसे यात्री

रिपोर्ट्स के अनुसार, कई यात्री 48 घंटे से भी अधिक समय से जाम में फंसे हुए हैं. एक यात्री ने बताया, "हमें सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10-12 घंटे लग रहे हैं." वहीं, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर से प्रयागराज जाने वाली सड़कों पर 25 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला है. शहर के भीतर भी सात किलोमीटर तक जाम की स्थिति बनी रही.

Prayagraj Mahakumbh Hit by 300km Traffic Jam#WATCH Devotees stuck for hours as congestion cripples roads & rail travel. Despite sealed entry points, the entire city remains gridlocked. Authorities struggle to manage the influx. Read More: https://t.co/gb5ZRNh7uQ@UPGovt… pic.twitter.com/4w3YORTnLC — Benefit News (@BenefitNews24) February 10, 2025

300 km long traffic jam has choked roads to Prayagraj as lakhs of devotees head to Maha #kumbh. Vehicles stuck for hours, movement nearly impossible Heavy congestion from Katni, Jabalpur, Maihar & Rewa in Madhya Pradesh 10-12 hours just to cover 50 km. Police halting vehicles,… pic.twitter.com/WIP8L5uLmr — Nabila Jamal (@nabilajamal_) February 10, 2025

Today they have stopped traffic at MP border for entering into Prayagraj. Easily a 20-30 km jam. Time lapse video shot at 10 pic.twitter.com/VHGyfb0qSY — Nitin (@123nitin) February 9, 2025

रेलवे स्टेशन पर भी स्थिति गंभीर

प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को भी यात्री परेशानी से बचाने के लिए बंद कर दिया गया है. रेलवे अधिकारी कुलदीप तिवारी ने बताया, "श्रद्धालुओं को बाहर निकलने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए स्टेशन को बंद करने का निर्णय लिया गया." प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर फिलहाल एकल दिशा में ट्रैफिक चलाया जा रहा है. ट्रैफिक (यातायात) के अतिरिक्त उप पुलिस आयुक्त कुलदीप सिंह ने कहा, "वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, और यात्री महाकुंभ क्षेत्र के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण लंबा जाम लग रहा है."

Look at the traffic jam in Prayagraj in late evening. It's horrible pic.twitter.com/Yb8Vhmc7wv — Jitender Singh Bhatia JSB (@Bhatia_Sikh) February 10, 2025

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रैफिक जाम के कारण शहर में जरूरी सामान की कमी भी हो गई है. अधिकारियों का कहना है कि आज तक 46 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक महाकुंभ के शुरू होने से अब तक कुल 44 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं.