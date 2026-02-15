Maha Shivratri: क्यों 24 घंटे पानी में डूबा रहता है ये शिवलिंग? जानें बिना छत के मंदिर की अनोखी कहानी

Advertisement
Maha Shivratri: कर्नाटक के हम्पी में मौजूद बिना छत वाला यह रहस्यमयी शिवलिंग सदियों से पानी में डूबा हुआ है. सूर्य की रोशनी सीधे शिवलिंग पर गिरती है और यह स्थान आस्था व चमत्कार का अद्भुत संगम बन जाता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 15, 2026, 10:31 AM IST
Mysterious Shivalinga of Hampi: कर्नाटक के ऐतिहासिक हम्पी क्षेत्र में स्थित बडाविलिंगा मंदिर एक ऐसा स्थल है जो आस्था और रहस्य को एक साथ समेटे हुए है. यह क्षेत्र हम्पी के नाम से जाना जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है. चारों ओर विशाल चट्टानें, प्राचीन खंडहर और शांत वातावरण इस मंदिर को और भी अलौकिक बनाते हैं. महाशिवरात्रि पर यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन शिव की ऊर्जा यहां सबसे अधिक सक्रिय होती है.

यह शिवलिंग इतना विशाल क्यों है?

बडाविलिंगा हम्पी का सबसे बड़ा एकाश्म यानी एक ही पत्थर से तराशा गया शिवलिंग है. इसकी ऊंचाई करीब तीन मीटर है और इसे एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया था. सदियों पहले की गई यह नक्काशी आज भी कारीगरों की अद्भुत कला को दर्शाती है. इतना विशाल और सधा हुआ आकार इसे दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली शिव प्रतीकों में शामिल करता है, जहां शक्ति और सौंदर्य दोनों एक साथ नजर आते हैं.

यह भी पढ़ें: अगर आप बेंगलुरु में हैं और यहां नहीं गए, तो आपकी यात्रा अधूरी है! महाशिवरात्रि पर दिखा अद्भुत नजारा

पानी इसमें हमेशा क्यों भरा रहता है?

इस शिवलिंग का सबसे रहस्यमयी पहलू इसका पानी में डूबा रहना है. इसका आधार हमेशा जल में रहता है और तेज गर्मी में भी यह सूखता नहीं है. माना जाता है कि यह जल पास की तुंगभद्रा नदी से आता है. आध्यात्मिक रूप से यह गंगा का प्रतीक है, जिसे शिव अपनी जटाओं में धारण करते हैं ताकि पृथ्वी की रक्षा हो सके. यह जल शिव के जीवन संरक्षक रूप को दर्शाता है.

इसका नाम बडाविलिंगा कैसे पड़ा?

‘बडवा’ का अर्थ होता है गरीब और ‘लिंग’ शिव का प्रतीक है. कथा है कि इसे एक गरीब किसान महिला ने बनवाया था, जो पास के विरुपाक्ष मंदिर के पास रहती थी. आर्थिक तंगी के बावजूद उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने यह भव्य शिवलिंग बनवाया, जो आज भी उसकी आस्था की गवाही देता है. अन्य मंदिरों के विपरीत यहां कोई पारंपरिक छत नहीं है. ऊपर एक खुला हिस्सा छोड़ा गया है, जिससे सूर्य की रोशनी सीधे शिवलिंग पर गिरती है. जब धूप जल पर पड़कर शिवलिंग को छूती है, तो एक दिव्य आभा बनती है. यह प्राकृतिक प्रकाश और जल की चमक मिलकर पूरे कक्ष को ध्यान और शांति से भर देती है.

 

 

यह विजयनगर काल से कैसे जुड़ा?

यह शिवलिंग विजयनगर साम्राज्य के दौर का माना जाता है, जब हम्पी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी हुआ करता था. 1565 में साम्राज्य के पतन के बाद भी यह स्थल अपनी भव्यता और श्रद्धा को बचाए हुए है. यह उस युग की कला, आस्था और शक्ति का जीवंत प्रमाण है. पास में खड़ी लक्ष्मी नरसिंह प्रतिमा के साथ यह मंदिर एक शांत लेकिन शक्तिशाली वातावरण बनाता है. जैसे-जैसे सूरज ढलता है और पानी में शिवलिंग की परछाईं पड़ती है, यह दृश्य समय से परे लगता है. यहां खड़े होकर इंसान को शिव की शाश्वत उपस्थिति का अहसास होता है, जो भक्ति और प्रकृति को एक सूत्र में बांध देती है.

