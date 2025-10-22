Advertisement
trendingNow12971282
Hindi Newsजरा हटके

दिल्ली-बिहार ट्रेन में 'महाभारत'! शख्स ने भरी कोच में महिला यात्री के बाल खींचे, लेकिन महिला क्यों थी इतनी शांत?

दीवाली के बाद भी भारत में ट्रेनों और सार्वजनिक स्थानों में भीड़ जारी है. दिल्ली-बिहार ट्रेन का वायरल वीडियो दिखाता है, कैसे यात्री भीड़ में महिलाओं के बाल खींचते और धक्का देते हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो ने हलचल मचाई और यात्रियों के असभ्य व्यवहार पर सवाल खड़े किए.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 22, 2025, 04:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली-बिहार ट्रेन में 'महाभारत'! शख्स ने भरी कोच में महिला यात्री के बाल खींचे, लेकिन महिला क्यों थी इतनी शांत?

दीवाली का जश्न तो खत्म हो गया, लेकिन भारत में सार्वजनिक स्थानों और ट्रेनों की भीड़ कम नहीं हुई. भक्त मंदिरों में प्रवेश के लिए धक्का-मुक्की कर रहे हैं और ट्रेन के डिब्बे जैसे बिल्कुल भरे हुए हैं. हाल ही में दिल्ली से बिहार जा रही एक ट्रेन का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें डिब्बे में असहनीय भीड़ और हंगामा दिखा. यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है और इसे देखने वालों ने इसे “महाभारत” तक कहा. इस वीडियो ने त्योहारों के दौरान भारतीय रेलवे पर बढ़ते दबाव को साफ दिखाया है.

भीड़भाड़ में उलझी महिला यात्री

वीडियो में दो महिलाएं एक बर्थ पर बैठी दिख रही हैं जो यात्रियों की भीड़ में फंस गई हैं. नीचे बैठे कई लोग उनके बाल खींचते और धक्का देते नजर आए. एक पुरुष अपने गोद में बच्चा लेकर बैठे हैं, फिर भी वह भीड़ में महिला को धक्का दे रहे हैं. सामने दूसरी बर्थ पर बैठा यात्री भी महिला के बाल पकड़ता दिखा. पूरी कोच में चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल था, जैसे कोई असली महाभारत छिड़ गई हो. महिला का शांत रहना, भीड़ में अनुशासन बनाए रखने का संकेत देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल

इस वायरल क्लिप को X (पूर्व ट्विटर) पर शेयर किया गया, जिसे अब तक करीब 2.78 लाख लोग देख चुके हैं. पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, “यहां ट्रेन में ही महाभारत शुरू हो गया. देखिए बिहार के लोगों की स्थिति.” वीडियो में ट्रेनों की भीड़ और यात्रियों के संघर्ष को साफ देखा जा सकता है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी नाराजगी जताई और कुछ ने लिखा कि इतने हंगामे की जरूरत नहीं थी क्योंकि सभी का गंतव्य समान है.

यात्रियों के व्यवहार पर उठे सवाल

लोगों ने वीडियो पर यात्रियों के व्यवहार को अस्वीकार्य बताया. कई ने इसे असभ्य और अनुचित बताया. एक यूजर ने टिप्पणी की, “ये लोग कभी नहीं बदलेंगे. सभी को वहीं जाना है, फिर इतनी लड़ाई और मार-पीट क्यों?” वीडियो ने देशभर में सार्वजनिक परिवहन में अनुशासन और शिष्टाचार की आवश्यकता पर बहस छेड़ दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि भीड़भाड़ वाले मौसम में यात्रियों की सतर्कता और संयम ही सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, बुलानी पड़ गई बैठक
Monsoon
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, बुलानी पड़ गई बैठक
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
Ladakh
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
Air India flight
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
Global Environmental Protection
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
Weather Systems
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
tigers death
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
Harappa Civilization
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास