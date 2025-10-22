दिल्ली-बिहार ट्रेन में 'महाभारत'! शख्स ने भरी कोच में महिला यात्री के बाल खींचे, लेकिन महिला क्यों थी इतनी शांत?

दीवाली का जश्न तो खत्म हो गया, लेकिन भारत में सार्वजनिक स्थानों और ट्रेनों की भीड़ कम नहीं हुई. भक्त मंदिरों में प्रवेश के लिए धक्का-मुक्की कर रहे हैं और ट्रेन के डिब्बे जैसे बिल्कुल भरे हुए हैं. हाल ही में दिल्ली से बिहार जा रही एक ट्रेन का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें डिब्बे में असहनीय भीड़ और हंगामा दिखा. यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है और इसे देखने वालों ने इसे “महाभारत” तक कहा. इस वीडियो ने त्योहारों के दौरान भारतीय रेलवे पर बढ़ते दबाव को साफ दिखाया है.

भीड़भाड़ में उलझी महिला यात्री

वीडियो में दो महिलाएं एक बर्थ पर बैठी दिख रही हैं जो यात्रियों की भीड़ में फंस गई हैं. नीचे बैठे कई लोग उनके बाल खींचते और धक्का देते नजर आए. एक पुरुष अपने गोद में बच्चा लेकर बैठे हैं, फिर भी वह भीड़ में महिला को धक्का दे रहे हैं. सामने दूसरी बर्थ पर बैठा यात्री भी महिला के बाल पकड़ता दिखा. पूरी कोच में चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल था, जैसे कोई असली महाभारत छिड़ गई हो. महिला का शांत रहना, भीड़ में अनुशासन बनाए रखने का संकेत देता है.

वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल

इस वायरल क्लिप को X (पूर्व ट्विटर) पर शेयर किया गया, जिसे अब तक करीब 2.78 लाख लोग देख चुके हैं. पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, “यहां ट्रेन में ही महाभारत शुरू हो गया. देखिए बिहार के लोगों की स्थिति.” वीडियो में ट्रेनों की भीड़ और यात्रियों के संघर्ष को साफ देखा जा सकता है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी नाराजगी जताई और कुछ ने लिखा कि इतने हंगामे की जरूरत नहीं थी क्योंकि सभी का गंतव्य समान है.

यात्रियों के व्यवहार पर उठे सवाल

लोगों ने वीडियो पर यात्रियों के व्यवहार को अस्वीकार्य बताया. कई ने इसे असभ्य और अनुचित बताया. एक यूजर ने टिप्पणी की, “ये लोग कभी नहीं बदलेंगे. सभी को वहीं जाना है, फिर इतनी लड़ाई और मार-पीट क्यों?” वीडियो ने देशभर में सार्वजनिक परिवहन में अनुशासन और शिष्टाचार की आवश्यकता पर बहस छेड़ दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि भीड़भाड़ वाले मौसम में यात्रियों की सतर्कता और संयम ही सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं.