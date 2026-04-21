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Hindi Newsजरा हटकेकर्क रेखा पर स्थित भारत का इकलौता ज्योतिर्लिंग! आखिर क्यों है इस मंदिर का भूगोल से इतना गहरा नाता?

कर्क रेखा पर स्थित भारत का इकलौता ज्योतिर्लिंग! आखिर क्यों है इस मंदिर का भूगोल से इतना गहरा नाता?

Mahakaleshwar Jyotirlinga Mystery: क्या आपने कभी ऐसा मंदिर के बारें में सुना है जहां जाने के बाद लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत बदल गई? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा ही एक रहस्यमयी स्थान है, जो सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि अपने अनोखे भूगोल के लिए भी जाना जाता है. कहा जाता है कि यहां भगवान शिव ‘महाकाल’ रूप में विराजते हैं, जो समय और मृत्यु के भी स्वामी हैं. खास बात ये है कि यह मंदिर कर्क रेखा पर स्थित है, जो इसे बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 21, 2026, 05:48 PM IST
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'निराकारं मोंकारं मूलं तुरीयं'... इन पवित्र पंक्तियों के साथ भक्त उस परमेश्वर को नमन करते हैं, जो ओंकार का मूल और काल का भी काल है. उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी महिमा के पीछे सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि एक गहरा भौगोलिक विज्ञान भी छिपा है? भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कर्क रेखा पर स्थित है. भक्तों का ऐसा अटूट विश्वास है कि यहां कदम रखते ही इंसान की किस्मत और समय दोनों बदल जाते हैं. आखिर भूगोल, इतिहास और अध्यात्म का यह संगम इतना शक्तिशाली क्यों है?

जब रक्षक के रूप में प्रकट हुए महादेव

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में गहराई से समाया हुआ है. ये एक 'स्वयंभू' लिंग है, जिसका अर्थ है कि ये स्वयं प्रकट हुआ है, इसे किसी ने स्थापित नहीं किया. पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव अपने भक्तों को दूषण नामक राक्षस के अत्याचारों से बचाने के लिए 'महाकाल' के उग्र रूप में प्रकट हुए थे. काल के स्वामी होने के कारण उन्हें महाकाल कहा गया, जो समय और मृत्यु दोनों पर शासन करते हैं. यही कारण है कि उज्जैन को समय की गणना का केंद्र माना जाता है, जहाँ शिव रक्षक बनकर आज भी विराजमान हैं.

 प्राचीन काल का 'ग्रीनविच' है उज्जैन

महाकालेश्वर मंदिर का सबसे आश्चर्यजनक पहलू इसकी भौगोलिक स्थिति है. उज्जैन ठीक कर्क रेखा पर स्थित है, जिसके कारण गर्मियों के दौरान सूर्य यहां सीधा सिर के ऊपर चमकता है. प्राचीन भारत में उज्जैन को खगोलीय गणनाओं के लिए मुख्य मध्याह्न रेखा माना जाता था, ठीक उसी तरह जैसे आधुनिक समय में लंदन के ग्रीनविच को माना जाता है. इस स्थान की सटीकता प्राचीन भारतीयों के उन्नत विज्ञान का प्रमाण है. भूगोल का ये विशेष जुड़ाव ही इस मंदिर को ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र बनाता है, जो इसे दुनिया के अन्य सभी मंदिरों से अलग और अद्वितीय बनाता है.

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विनाश और पुनरुत्थान की गौरवगाथा

इस मंदिर के इतिहास ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. 13वीं शताब्दी के दौरान इल्तुतमिश जैसे हमलावरों ने इस पवित्र मंदिर पर आक्रमण किया और इसे काफी नुकसान पहुंचाया. सदियों तक यह संघर्ष चलता रहा, लेकिन महादेव की महिमा को मिटाया नहीं जा सका. 18वीं शताब्दी में मराठों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और इसे इसकी खोई हुई भव्यता वापस दिलाई. आज हम जो शानदार मंदिर देखते हैं, वह मराठा काल की स्थापत्य कला और अदम्य श्रद्धा का प्रतीक है. यह इतिहास दर्शाता है कि समय बदला, साम्राज्य आए और गए, लेकिन महाकाल का अस्तित्व अडिग रहा.

काल और मृत्यु पर विजय का प्रतीक

भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन महाकालेश्वर का महत्व सबसे अलग है. इसके दो मुख्य कारण हैं: पहला इसकी कर्क रेखा पर स्थिति और दूसरा इसका 'दक्षिणमुखी' होना. महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है. तंत्र शास्त्र में दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यमराज की दिशा माना जाता है, और शिव का दक्षिण मुखी होना यह दर्शाता है कि वे काल और मृत्यु के भी स्वामी हैं. भक्तों का मानना है कि महाकाल की शरण में आने वाले को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता और वे जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं.

भस्म आरती और मोक्षदायिनी शिप्रा काअनोखा संगम

उज्जैन को सात मोक्षपुरियों में से एक माना जाता है, जहां पवित्र शिप्रा नदी के किनारे रहने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है. यहां की भस्म आरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो भोर के समय की जाती है. इस अलौकिक अनुष्ठान में भगवान महाकाल को ताजी राख (भस्म) से स्नान कराया जाता है. ये दृश्य इतना भावुक और शक्तिशाली होता है कि भक्तों की आंखों में आंसू आ जाते हैं. 

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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