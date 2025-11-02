महाकुंभ टू आंध्र प्रदेश...भगदड़ से अब तक 114 लोगों की मौत, पिछले सालों पर कितना भारी रहा 2025?

भारत एक ऐसा देश है जहां सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में लाखों-करोड़ों शामिल होते हैं. कुंभ मेले, मंदिर दर्शन, सत्संग, त्योहार और रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन पकड़ने की होड़ जैसी घटनाएं न केवल आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि प्रबंधन की कमी के कारण अक्सर जानलेवा साबित होती रही है. साल-दर-साल मची भगदड़ में सैकड़ों निर्दोष जिंदगियां चली जाती हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. ये हादसे मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्थाओं की चूक, अपवाहें, संकरी जगहों पर अत्यधिक भीड़ और प्रशासन की लापरवाही के कारण होती हैं. इस साल देश में भगदड़ के वजह से अब तक 114 लोगों की मौत हो चुकी है.

देश में इस साल अब तक 114 लोगों की मौत भगदड़ की घटनाओं में हो चुकी है, जो हाल के वर्षों में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है. 2024 में ऐसे हादसों में 123 लोगों की जान गई थी. इनमें से अकेले उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना में 116 मौतें हुई थीं, जब स्वयंभू संत नारायण साकार हरि के सत्संग के बाद अचानक भगदड़ मच गई थी. ताजा मामला आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सामने आया है.

विशेषज्ञों ने बताई लापरवाही की वजह

Add Zee News as a Preferred Source

भीड़ नियंत्रण के अभाव, खराब संचार व्यवस्था और आपातकालीन प्रबंधन की कमी को इन हादसों की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि आयोजक और प्रशासन अक्सर भीड़ के अनुमान को कम आंकते हैं, जिससे अव्यवस्था बढ़ जाती है. कई मामलों में पर्याप्त पुलिस बल या सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाते, जिससे जरा सी अफरातफरी में जानलेवा स्थिति बन जाती है. यही लापरवाही सैकड़ों जिंदगियों को निगल रही है।

महाकुंभ से लेकर क्रिकेट जश्न तक मची अफरातफरी

इस साल पांच बड़ी भगदड़ें दर्ज की गई हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 29 जनवरी को महाकुंभ में 30 लोगों की जान गई. 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोग मारे गए. गोवा के शिरगांव गांव में लैराई देवी मंदिर के वार्षिक मेले के दौरान सात भक्तों की मौत हुई. 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास आरसीबी की जीत के जश्न में 11 फैंस की जान चली गई. हर हादसे में भीड़ प्रबंधन की गंभीर चूक सामने आई.

चेतावनी के बावजूद चूक

सबसे ताजा हादसा तमिलनाडु के करूर जिले में हुआ, जहां तमिलगा वेत्त्रि कझगम (TVK) के अध्यक्ष और लोकप्रिय अभिनेता विजय की रैली के दौरान भगदड़ मच गई. इस घटना में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई. स्थानीय प्रशासन को पहले से भीड़ बढ़ने की जानकारी थी, लेकिन पर्याप्त तैयारी नहीं की गई. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय पर भीड़ नियंत्रण और आपात प्रबंधन अपनाया गया होता, तो इतनी बड़ी त्रासदी टल सकती थी.