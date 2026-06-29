/इतिहास का वो सबसे रईस भारतीय राजा? जो छाती पर पहनते थे 1001 हीरे, जानिए पटियाला किंग की अनसुनी कहानी

Maharaja Bhupinder Singh Patiala: पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह की रईसी का लेवल कुछ अलग ही था. साल 1900 से 1938 तक पटियाला पर राज करने वाले महाराजा भूपिंदर सिंह को हर काम ग्रैंड स्टाइल में करने की आदत थी. उनकी दौलत और शौक के किस्से ऐसे हैं कि आज के अरबपति भी उनके सामने फीके नजर आएं. क्या आप सोच सकते हैं कि कोई राजा अपनी छाती पर एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 1,001 हीरे पहनकर घूमता था? महाराजा भूपिंदर सिंह के पास हीरों का एक ऐसा कवच था, जो इतिहास की सबसे अनोखी चीजों में गिना जाता है.
महाराजा भूपिंदर सिंह के पास बेशुमार दौलत थी. लेकिन उन्हें अपनी दौलत को तिजोरियों में बंद करके रखना पसंद नहीं था. उनके पास एक ऐसा अनोखा कवच था, जिसमें 1,001 चमचमाते नीले-सफेद हीरे जड़े हुए थे. यह कोई मामूली गहना नहीं था, बल्कि राजा के रूतबे और ताकत का सबसे बड़ा सिंबल था. इस कवच का हर एक हीरा इतनी बारीकी से मैच करके लगाया गया था कि जब महाराजा इसे पहनकर निकलते थे, तो देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती थीं.
सिर्फ हीरों का कवच पहनकर आना
इतिहास के पन्नों और उस दौर की कहानियों की मानें तो महाराजा भूपिंदर सिंह का अपनी प्रजा के सामने आने का अंदाज बहुत जुदा था. कहा जाता है कि कई बार वह अपने शरीर पर सिर्फ इस 1001 हीरों वाले कवच को पहनकर ही जनता के सामने आ जाते थे. उनका मकसद कोई फैशन शो करना नहीं था, बल्कि बिना एक शब्द बोले अपनी ताकत, समृद्धि और शाही हुकूमत का जलवा बिखेरना था. हालांकि इतिहासकार इस बात पर आज भी बहस करते हैं कि ये कहानियां कितनी सच हैं, लेकिन इस हीरों के कवच का वजूद बिल्कुल सच था.
कार्टियर का वो मशहूर पटियाला नेकलेस
महाराजा का हीरों से प्यार सिर्फ इस कवच तक ही सीमित नहीं था. साल 1928 में उन्होंने पेरिस के मशहूर ज्वेलरी ब्रांड 'कार्टियर' को एक नेकलेस बनाने का ऑर्डर दिया, जिसे आज 'पटियाला नेकलेस' के नाम से जाना जाता है. इस एक हार में लगभग 3,000 हीरे जड़े थे. सबसे खास बात यह थी कि इस हार के बीच में दुनिया का सातवां सबसे बड़ा हीरा 'डी बीयर्स' लगा था, जो खुद 234.65 कैरेट का था. यह हार आज भी दुनिया के इतिहास में बनाई गई सबसे शानदार और महंगी ज्वेलरी में से एक माना जाता है.
लग्जरी कारों और आलीशान लाइफस्टाइल का शौक
ब्रिटिश राज के दौरान महाराजा भूपिंदर सिंह का दरबार पूरे देश में सबसे ज्यादा ग्लैमरस माना जाता था. उन्हें सिर्फ हीरों का ही नहीं, बल्कि यूरोप की बेहतरीन कारों और आलीशान महलों का भी शौक था. वह जो भी गाड़ी या सामान खरीदते थे, उसे अपनी पसंद से कस्टमाइज करवाते थे. यूरोप के बड़े-बड़े जौहरी और बिजनेसमैन महाराजा का ऑर्डर लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे.