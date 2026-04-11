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बेटे के नामकरण को बना दिया RCB का जश्न! सीधे जर्सी से हुआ खुलासा, नाम सुनकर मेहमान भी रह गए दंग

Couple Names Baby: महाराष्ट्र के एक कपल ने अपने बेटे का नामकरण समारोह बेहद अनोखे तरीके से मनाया. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जर्सी का इस्तेमाल कर बच्चे का नाम 'विराट' रखा. सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें क्रिकेट के प्रति परिवार की दीवानगी साफ झलक रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:53 AM IST
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बेटे के नामकरण को बना दिया RCB का जश्न! सीधे जर्सी से हुआ खुलासा, नाम सुनकर मेहमान भी रह गए दंग

Virat Kohli Baby Name: महाराष्ट्र में एक अनोखा नामकरण समारोह इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है. आमतौर पर भारत में नामकरण समारोह धार्मिक रीति-रिवाजों और शांतिपूर्ण पूजा-पाठ के साथ संपन्न होते हैं. लेकिन एक युवा जोड़े ने इस परंपरा में क्रिकेट का ऐसा तड़का लगाया कि हर कोई देखता रह गया. उन्होंने अपने बेटे का नाम किसी और के नाम पर नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली के नाम पर 'विराट' रखा है.

धमाकेदार अंदाज में हुआ नाम का खुलासा

गौरी महाडिक द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि घर को फूलों और लाइटों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया है. मेहमानों की भीड़ के बीच माता-पिता मंच पर खड़े होते हैं. पिता के हाथ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की एक जर्सी होती है. जैसे ही वह जर्सी को खोलते हैं. उस पर बड़े अक्षरों में 'VIRAT' लिखा नजर आता है. यह नजारा देखते ही हॉल में मौजूद मेहमान तालियां बजाने लगते हैं और शोर मच जाता है.

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विराट कोहली के प्रति अटूट प्यार

यह फैसला सिर्फ एक नाम नहीं था. बल्कि क्रिकेट आइकन विराट कोहली के प्रति परिवार के सम्मान और दीवानगी को दर्शाता है. कोहली अपनी आक्रामक शैली. लीडरशिप और डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं. और करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. माता-पिता ने बताया कि वे चाहते थे कि उनके बेटे का नामकरण उनके जुनून से जुड़ा हो. इसलिए उन्होंने पारंपरिक समारोह में क्रिकेट की इस थीम को शामिल किया.

 

 

सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार

जैसे ही यह वीडियो ऑनलाइन आया. यूजर्स ने कमेंट्स की बौछार कर दी. किसी ने इसे अब तक का सबसे प्यारा नामकरण समारोह बताया. तो किसी ने लिखा कि क्रिकेट वाकई भारत की रगों में दौड़ता है. लोगों को यह बात बहुत पसंद आई कि कैसे एक परिवार ने अपनी संस्कृति और आधुनिक शौक का बेहतरीन तालमेल बिठाया. आजकल की नई पीढ़ी पुरानी परंपराओं को अपने व्यक्तिगत शौक के साथ जोड़कर नया रूप दे रही है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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