Viral Video: गैंगस्टर का पुलिस वैन में बर्थडे सेलिब्रेशन, वायरल हो रहा केक काटने का ये वीडियो

Maharashtra Shocking Viral Video: महाराष्ट्र की कल्याण कोर्ट में पेशी पर आए एक गैंगस्टर ने पुलिस वैन में अपना जन्मदिन मनाया है. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में पुलिस की लापरवाही उजागर होने के बाद मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं. मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि गैंगस्टर को कोर्ट लाने वाली पुलिस एस्कॉर्ट टीम ठाणे ग्रामीण पुलिस की थी. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस वैन में गैंगस्टर ने काटा केक

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में विचाराधीन कैदी का जन्मदिन का केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद महाराष्ट्र पुलिस की जमकर आलोचना हो रही हैं. वीडियो में दिख रहे गैंगस्टर की पहचान रोशन झा के रूप में हुई है.

गैंगस्टर के दोस्तों का सेलिब्रेशन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोशन पर हत्या, हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के कई मामले दर्ज हैं. रोशन कल्याण कोर्ट में किसी आपराधिक मामले में पेशी पर आया था. इस दौरान उसके दोस्त भी कोर्ट परिसर में मौजूद थे. उसके दोस्तों ने कोर्टहाउस के पास तैनात पुलिस एस्कॉर्ट वैन की खिड़की से उसे केक थमाया और अपराधी ने केक काटा भी. केक काटते वक्त रोशन के दोस्तों ने चीयर और हूटिंग भी की.

यहां देखें वायरल वीडियो:

Attempt to murder accused was allowed to cut his birthday cake which was later put on social media by his friends

the birthday celebration was allowed outside Kalyan Court and now departmental enquiry is initiated against the concerned cops on duty#viralvideo@Thane_R_Police pic.twitter.com/I3jPD5tBQA

— Indrajeet chaubey (@indrajeet8080) August 22, 2022