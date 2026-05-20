शादी के घर आया बवंडर! हवा में तिनके की तरह टेंट संग उड़े घरवाले, Video देख याद आए नन्हे मियां

Jalgaon Wedding Storm Video: शादी का घर खुशियों और नाच-गाने से सराबोर था. मेहमान आ चुके थे और दूल्हा-दुल्हन को हल्दी लगाने की रस्म बड़े ही धूमधाम से चल रही थी. लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने खुशियों के माहौल को पल भर में भयानक खौफ में बदल दिया. महाराष्ट्र के जलगांव जिले से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी के घर में आए एक तेज तूफान ने पूरे मंडप को तिनके की तरह हवा में उड़ा दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जो कोई भी देख रहा है, उसकी रूह कांप जा रही है.

जलगांव के परसाले गांव की घटना

यह हैरान कर देने वाला मामला महाराष्ट्र के जलगांव जिले के यावल तालुका के अंतर्गत आने वाले परसाले गांव का है. यहां एक परिवार में शादी का कार्यक्रम चल रहा था. हल्दी की रस्म के लिए आंगन में एक बड़ा और भारी लोहे के पाइप वाला मंडप तैयार किया गया था. सभी लोग जश्न में डूबे थे कि अचानक मौसम ने करवट ली और देखते ही देखते आसमान में तेज धूल भरी आंधी और चक्रवाती तूफान उठ खड़ा हुआ.

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हवा में तिनके की तरह उड़ा भारी मंडप

तूफान की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते पूरा का पूरा भारी-भरकम मंडप जमीन से उखड़ने लगा. जब टेंट का कपड़ा और लोहे के खंभे हवा में लहराने लगे, तो वहां मौजूद स्थानीय युवकों ने हिम्मत दिखाई. उन्होंने मंडप को उड़ने से रोकने की पूरी कोशिश की. कई युवकों ने मंडप को जमीन पर टिकाए रखने के लिए उसके लोहे के भारी पाइपों को मजबूती से पकड़ लिया.

Jalgaon, Maharashtra - A wedding mandap erected for the haldi ceremony was suddenly blown away by powerful stormy winds in Parasale village of Yawal taluka in Jalgaon district. As the mandap began to fly off, local youths rushed to hold it down and tried to secure it. However,… pic.twitter.com/8tWGhtaG2y — NextMinute News (@nextminutenews7) May 19, 2026

खंभों के साथ हवा में लटक गए युवक

लेकिन कुदरत के उस भयानक कहर के आगे इंसानी ताकत बिल्कुल बेबस नजर आई. तूफान की रफ्तार और हवा का दबाव इतना भयानक था कि मंडप को रोकने की कोशिश में कई युवक उसके लोहे के खंभों के साथ ही हवा में ऊपर उड़ गए. तूफान ने लोहे के पाइपों सहित इंसानों को भी हवा में उठा दिया. दृश्य ऐसा था जैसे कोई हॉलीवुड फिल्म का स्टंट चल रहा हो. लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखने-चिल्लाने लगे और पूरा मंडप ढह गया.

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सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

इस पूरी घटना का लाइव वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग युवकों की हिम्मत की दाद दे रहे हैं, लेकिन साथ ही इस बात से हैरान हैं कि हवा में इतनी ताकत थी कि उसने लोहे के स्ट्रक्चर के साथ इंसानों को भी ऊपर उठा लिया. गनीमत यह रही कि इस बड़े हादसे में किसी की जान जाने की खबर नहीं आई है, लेकिन इस बवंडर ने शादी वाले परिवार और मेहमानों को उम्र भर का ऐसा खौफ दे दिया है जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे.