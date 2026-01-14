जिस महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे लोग, वही निकली जिंदा; 103 साल की उम्र में मनाया जन्मदिन

महाराष्ट्र के नागपुर जिले से एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को चौंका दिया. जिस घर में मातम पसरा हुआ था, जहां अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं और रिश्तेदार दूर-दूर से पहुंच रहे थे, वहीं कुछ ही पलों में माहौल पूरी तरह बदल गया. दरअसल, वजह थी 103 साल की बुज़ुर्ग महिला का अचानक सांस लेना. जिसे मृत समझकर अंतिम विदाई की तैयारी हो रही थी, वह जिंदा निकल आई. हैरानी की बात यह रही कि उसी दिन महिला का जन्मदिन भी था. अंतिम संस्कार की जगह केक कटा और रोते चेहरों पर मुस्कान लौट आई.

मृत समझ ली गई थी 103 साल की बुज़ुर्ग

दरअसल, यह घटना महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक इलाके की है. यहां रहने वाली 103 वर्षीय गंगाबाई साखरे को सोमवार शाम मृत मान लिया गया था. परिजनों के मुताबिक, उनकी शरीर की गतिविधियां पूरी तरह बंद हो गई थीं, जिससे सभी को यही लगा कि उनका निधन हो चुका है. परिवार ने तुरंत अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दीं. रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों को सूचना भेजी गई. घर में शोक का माहौल था और सभी लोग गंगाबाई को अंतिम विदाई देने की तैयारी में जुट गए थे. किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद यह मातम खुशी में बदल जाएगा.

अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी थी

मंगलवार सुबह तक अंतिम संस्कार की सभी रस्में लगभग पूरी कर ली गई थीं. गंगाबाई को नई साड़ी पहनाई गई, हाथ-पैर बांधे गए और परंपरा के अनुसार नाक में रुई लगाई गई. दूर-दराज से रिश्तेदार भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने लगे थे. हर कोई यही मान चुका था कि गंगाबाई अब इस दुनिया में नहीं रहीं. घर के बाहर अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी. इसी बीच परिवार के सदस्य और रिश्तेदार अंतिम बार उन्हें देखने के लिए पास आए. किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि इसी दौरान ऐसा चमत्कार होने वाला है, जो सबकी सोच बदल देगा.

पैर हिलते दिखे और बदल गई कहानी

इसी दौरान गंगाबाई के पोते राकेश साखरे की नजर उनकी ओर गई. उन्होंने गौर किया कि गंगाबाई के पैरों में हल्की-सी हरकत हो रही है. पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन ध्यान से देखने पर यह साफ दिखने लगा. तुरंत नाक से रुई हटाई गई और उसी पल गंगाबाई ने गहरी सांस ली. यह देखते ही वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. जिसे कुछ देर पहले मृत माना जा रहा था, वह पूरी तरह जीवित थीं. घर में चीख-पुकार और रोने की जगह अब खुशी और राहत के आंसू बहने लगे.

अंतिम संस्कार की जगह मनाया गया जन्मदिन

इस पूरी घटना ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया. जिस दिन गंगाबाई को मृत समझा गया था, वही दिन उनका 103वां जन्मदिन भी था. अंतिम संस्कार की तैयारियां रोक दी गईं और घर में जश्न की तैयारी शुरू हो गई. केक मंगाया गया और परिवार ने गंगाबाई का जन्मदिन मनाया. रिश्तेदार जो शोक मनाने आए थे, वे केक खाकर लौटे. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई. लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं. यह कहानी एक बार फिर साबित करती है कि जिंदगी कब और कैसे नया मोड़ ले ले, कोई नहीं जानता.