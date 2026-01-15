Advertisement
चौखट से लौट गई मौत! चिता पर जाने से पहले जिंदा हो गई 103 साल की गंगाबाई, जानें पूरा मामला

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नागपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है यहां पर एक 103 वर्षीय बुजुर्ग महिला चिता पर जाने से पहले जिंदा हो गई. परिवार अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा था और उधर बुजुर्ग महिला सांस लेने लगी. चलिए जानते हैं पूरा मामला.

Jan 15, 2026, 05:05 PM IST
Shocking News: महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक कस्बे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है यहां पर 103 साल की गंगाबाई सावजी सखारे अंतिम संस्कार से पहले जिंदा हो गई और सांस लेने लगी. परिजनों ने तुरंत नाक से रुई हटाई तो वो सांस ले रही थी. 

कब हुई थी मौत?

दरअसल, ये घटना 12 जनवरी की है. जानकारी के अनुसार गंगाबाई 2 महीने से बिस्तर पर थी बुढ़ापे के चलते उनकी हालत काफी कमजोर हो चुकी थी. ऐसे में को कुछ खा पी भी नहीं रही थी. बताया जा रहा है कि वे पिछले कुछ दिनों से रोजाना सिर्फ 2 चम्मच पानी ही पी पा रही थी. ऐसे में अचानक 12 जनवरी की शाम 5 बजे उनके शरीर में हलचल होनी बंद हो गई. जब परिजनों को कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो उन्होंने गंगाबाई को मृत मान लिया और अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गए.

शुरू हुई अंतिम संस्कार की तैयारियां.
मिली जानकारी के अनुसार, जब गंगाबाई के शरीर में कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो उन्होंने अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी. लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां आ गईं, अंतिम संस्कार का सामान जुटाया जाने लगा, इतना ही नहीं शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए शव वाहन भी बुक कर लिया गया था. इसके अलावा रिश्तेदारों को सूचना दी गई और वे घर पहुंचने लगे. लेकिन वहां मौजूद सब तब हैरान रह गए जब शाम 7 बजे अचानक गंगाबाई के पैर की उंगलियां हिलने लगी. इस मामले में उनके पोते राकेश सखारे ने बताया कि गंगाबाई की उंगलियां हिलते देखी तो उन्होंने तुरंत सभी को बुलाया. इसके बाद तुरंत नाक से रुई हटाई गई तो गंगाबाई सांस लेने लगी.

यह भी पढ़ें: जेल की हवा खिला सकता है पतंगबाजी का शौक, इस देश में जुर्म है पतंग उड़ाना; जानें कितने साल की सजा

 

जन्मदिन के दिन हुई जिंदा!
इस मामले में खास बात ये थी कि 13 जनवरी को गंगाबाई का जन्मदिन भी था. पूरे इलाके में इस घटना की चर्चा है. गंगाबाई की चौखट से मौत लौट गई. लोग इसे ईश्वर का करिश्मा मान रहे हैं. परिवार का कहना है कि ये घटना उनके लिए नया जीवन लेकर आई है.

