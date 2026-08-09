Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /अचानक हिलने लगी लिफ्ट, सहम गए लोग! नासिक में देर रात 4.3 तीव्रता का भूकंप; CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

'अचानक हिलने लगी लिफ्ट, सहम गए लोग!' नासिक में देर रात 4.3 तीव्रता का भूकंप; CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

महाराष्ट्र के नासिक में शनिवार रात आए 4.3 तीव्रता के भूकंप ने लोगों को अचानक दहशत में डाल दिया. इसी बीच सोशल मीडिया पर लिफ्ट के अंदर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भूकंप के झटकों के दौरान लिफ्ट जोर-जोर से हिलती दिखाई दे रही है. अंदर मौजूद लोग भी अचानक हुई हलचल से घबरा जाते हैं. वीडियो को नासिक का बताया जा रहा है, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 09, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:21 PM IST
'अचानक हिलने लगी लिफ्ट, सहम गए लोग!' नासिक में देर रात 4.3 तीव्रता का भूकंप; CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर
Image Credit: Image credit: instagram/@zee24taas

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी, इन रूटों से गुजरेंगे भारी गाड़ियां
2
3
4
5