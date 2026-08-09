'अचानक हिलने लगी लिफ्ट, सहम गए लोग!' नासिक में देर रात 4.3 तीव्रता का भूकंप; CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बिल्डिंग की लिफ्ट के अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं. शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है और लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लिफ्ट में खड़े हैं. तभी अचानक लिफ्ट तेजी से हिलने लगती है.
लिफ्ट में मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ. कुछ सेकंड के लिए अंदर अफरा-तफरी जैसा माहौल बन जाता है. वीडियो में लोगों की घबराहट साफ नजर आती है. दावा किया जा रहा है कि यह हलचल भूकंप के झटकों के कारण हुई.
दरअसल, शनिवार 8 अगस्त की रात करीब 10 बजे नासिक जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी यानी NCS के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता 4.3 थी और यह करीब 5 किलोमीटर की गहराई पर आया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भूकंप का केंद्र भानवड़ इलाके में था, जो महाराष्ट्र-गुजरात सीमा के पास है. झटके नासिक शहर के अलावा जिले के कई तालुकों में महसूस किए गए. अचानक धरती हिलने से कई इलाकों में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.
भूकंप के दौरान लिफ्ट में मौजूद लोगों का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो में जिस तरह लिफ्ट हिलती दिखाई दे रही है, उसे देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि उस समय बिल्डिंग में भूकंप के झटके महसूस हुए होंगे. हालांकि, किसी वायरल वीडियो को देखकर घटना की पूरी वजह तय करना हमेशा सही नहीं होता. यह वीडियो वास्तव में नासिक के उसी भूकंप के दौरान रिकॉर्ड हुआ था या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है. इसलिए इसे फिलहाल नासिक भूकंप से जुड़ा बताया जा रहा वीडियो ही माना जाना चाहिए.
भूकंप का असर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नासिक शहर के साथ सुरगाणा, कळवण, देवला, चांदवड, पेठ, दिंडोरी और निफाड़ जैसे इलाकों में भी झटके महसूस किए गए. कुछ जगहों पर लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए. प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी गई. अधिकारियों के मुताबिक, कुछ इलाकों में घरों की दीवारों में दरारें आने की जानकारी भी सामने आई है. हालांकि, किसी की मौत या गंभीर चोट की खबर नहीं है. बांधों की भी जांच की गई और किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली.
नासिक में भूकंप की एक्टिविटी रात तक ही खत्म नहीं हुई. NCS के अनुसार, रविवार 9 अगस्त की सुबह करीब 5:33 बजे 3.3 तीव्रता का एक और झटका रिकॉर्ड किया गया. लगातार भूकंपीय गतिविधि के कारण स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई. हालांकि, अधिकारियों ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है. प्रशासन ने लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा से जुड़े जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है.
नासिक में हाल के दिनों में भी भूकंप से जुड़ी हलचल महसूस की गई है. अधिकारियों के अनुसार, 25 से 28 जुलाई के बीच भी जिले में झटके दर्ज किए गए थे. इसके अलावा 6 अगस्त को भी भूकंप जैसी गतिविधि की जानकारी सामने आई थी. ऐसे में 8 अगस्त की रात आया 4.3 तीव्रता का भूकंप लोगों के लिए ज्यादा चिंता का कारण बना. खासकर उस समय, जब शहर के कई हिस्सों में लोगों ने धरती और इमारतों में कंपन महसूस किया.
भूकंप के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल करना लोगों के लिए डरावना अनुभव हो सकता है. वायरल वीडियो ने इसी वजह से लोगों का ध्यान खींचा है. अचानक लिफ्ट के हिलने पर अंदर मौजूद लोगों को कुछ सेकंड तक यह समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है. भूकंप के दौरान अगर लिफ्ट रुक जाए, तो घबराकर दरवाजा खोलने या बाहर निकलने की कोशिश करना जोखिम भरा हो सकता है. ऐसे समय में शांत रहना और लिफ्ट में लगे इमरजेंसी सिस्टम का इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.