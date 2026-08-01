/3,500 फीट गहरी खाई के ऊपर अटकी रही टूरिस्ट की जान! घंटो जिंदगी और मौत से लड़ता रहा जंग, खौफनाक Video आया सामने

महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशन तोरणमाल में घूमने पहुंचे एक टूरिस्ट के लिए एडवेंचर का मजा कुछ देर के लिए डरावने अनुभव में बदल गया. यहां जिप लाइन की सवारी करते समय अचानक कुछ टेक्निकल खराबी आ गई और पर्यटक बीच रास्ते में ही हवा में फंस गया.
यह घटना तोरणमाल के मशहूर सीताखाई पॉइंट की है, जहां हाल ही में पर्यटकों के लिए जिप लाइन जैसी एडवेंचर एक्टिविटी शुरू की गई थी. खूबसूरत पहाड़ियों और गहरी घाटियों के बीच यह जगह पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है. लेकिन इस घटना ने एडवेंचर साइट्स पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, टूरिस्ट जिप लाइन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था. इसी दौरान अचानक सिस्टम में कुछ टेक्निकल समस्या आ गई और जिप लाइन बीच में ही रुक गई. कुछ ही सेकंड में टूरिस्ट हवा में लटक गया. उसके नीचे करीब 3500 फीट गहरी घाटी थी. यह नजारा देखकर वहां मौजूद दूसरे टूरिस्ट भी घबरा गए. कुछ लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पर्यटक जिप लाइन पर फंसा हुआ है और नीचे मौजूद लोग उसे सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं.
जिपलाइन का एडवेंचर जानलेवा हो सकता था. 3500 फीट गहरी खाई के ऊपर यात्री अटक गया और उसकी सांस भी। आखिरकार मशक्त के बाद उसे निकाला गया। महाराष्ट्र के नंदुरबार की घटना pic.twitter.com/jruU9u1c5J
— Shashi Pandey Mishra (@shashiwoman) July 31, 2026
घटना की जानकारी मिलते ही जिप लाइन चलाने वाली टीम तुरंत हरकत में आ गई. कर्मचारियों ने बिना जल्दबाजी किए सिक्योरिटी गैजेट्स की मदद से पर्यटक तक पहुंचने की कोशिश शुरू की. काफी सावधानी के बाद टीम ने टूरिस्ट को जिप लाइन से सुरक्षित बाहर निकाला. राहत की बात यह रही कि इस दौरान पर्यटक को किसी तरह की चोट नहीं आई और उसे सुरक्षित जमीन पर पहुंचा दिया गया. मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. अगर समय पर रेस्क्यू नहीं किया जाता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी, क्योंकि पर्यटक काफी ऊंचाई पर फंसा हुआ था.
इस घटना के बाद एक बार फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स में सुरक्षा इंतजामों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. पहाड़ी इलाकों में होने वाली ऐसी गतिविधियों में छोटी सी तकनीकी खराबी भी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिप लाइन जैसी एक्टिविटी शुरू करने से पहले उपकरणों की नियमित जांच, ट्रेन स्टाफ और इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम होना बेहद जरूरी है. पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यह भी जरूरी है कि एडवेंचर एक्टिविटी चलाने वाले लोग सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें.
महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित तोरणमाल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है. यहां का ठंडा मौसम, हरियाली से भरे पहाड़ और खूबसूरत व्यू पॉइंट बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. सीताखाई पॉइंट भी यहां का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है. गहरी घाटी और शानदार नजारों की वजह से यह जगह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है. हाल के समय में यहां एडवेंचर एक्टिविटी शुरू होने से पर्यटकों की संख्या और बढ़ी है. हालांकि, इस घटना ने यह भी याद दिलाया है कि रोमांच के साथ सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
आज के समय में लोग ट्रैवल के दौरान कुछ नया और रोमांचक अनुभव लेना चाहते हैं. जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग और अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स इसी वजह से तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. लेकिन ऐसे अनुभवों के दौरान सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. उपकरणों की जांच, प्रशिक्षित टीम और सही सुरक्षा नियम ही किसी भी एडवेंचर को यादगार बना सकते हैं. तोरणमाल की यह घटना भले ही बिना किसी नुकसान के खत्म हो गई, लेकिन इसने एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े लोगों को एक बार फिर सतर्क रहने का संदेश जरूर दे दिया है.
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