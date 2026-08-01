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3,500 फीट गहरी खाई के ऊपर अटकी रही टूरिस्ट की जान! घंटो जिंदगी और मौत से लड़ता रहा जंग, खौफनाक Video आया सामने

महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के तोरणमाल में एक एडवेंचर एक्टिविटी के दौरान बड़ा हादसा टल गया. यहां जिप लाइन पर सवार एक टूरिस्ट टेक्निकल खराबी के कारण हवा में ही फंस गया और करीब 3500 फीट गहरी घाटी के ऊपर लटकता रहा. घटना के बाद मौके पर मौजूद स्टाफ ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सावधानी से पर्यटक को सुरक्षित नीचे उतार लिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 01, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:04 AM IST
3,500 फीट गहरी खाई के ऊपर अटकी रही टूरिस्ट की जान! घंटो जिंदगी और मौत से लड़ता रहा जंग, खौफनाक Video आया सामने
Image Credit: Image credit: X/@shashiwoman

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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