Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /चोरों से बचाने का गजब जुगाड़! विदेश जाने से पहले क्रेन से छत पर चढ़ा दी लाखों की Scorpio कार, Video Viral

चोरों से बचाने का गजब जुगाड़! विदेश जाने से पहले क्रेन से छत पर चढ़ा दी लाखों की Scorpio कार, Video Viral

कार चोरी होने का डर हो तो लोग आमतौर पर CCTV, अलार्म या सिक्योर पार्किंग का इंतजाम करते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक शख्स ने सुरक्षा का ऐसा तरीका अपनाया कि देखने वाले भी हैरान रह गए. दावा है कि विदेश जाने से पहले उसने अपनी लाखों की महिंद्रा स्कॉर्पियो को घर के बाहर छोड़ने के बजाय क्रेन से उठवाकर सीधे मकान की छत पर पार्क कर दिया. अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 05, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:07 PM IST
चोरों से बचाने का गजब जुगाड़! विदेश जाने से पहले क्रेन से छत पर चढ़ा दी लाखों की Scorpio कार, Video Viral
Image Credit: चोरी के डर से विदेश जाने से पहले छत पर चढ़ा दी लाखों की Scorpio! Image credit: X/@vizhpuneet

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सड़क पर गिरा लाखों का MacBook, ई-रिक्शा ड्राइवर ने ढूंढकर लौटाया!लड़के ने बताया दिल...
2
3
4
5