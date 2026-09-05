/चोरों से बचाने का गजब जुगाड़! विदेश जाने से पहले क्रेन से छत पर चढ़ा दी लाखों की Scorpio कार, Video Viral

सोचिए, आप कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहे हैं और पीछे घर के बाहर खड़ी अपनी महंगी कार की चिंता सता रही है. ऐसे में आप क्या करेंगे? किसी सुरक्षित पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे या फिर घर के अंदर जगह बनाने की कोशिश करेंगे. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कार मालिक ने दोनों रास्तों से अलग एक ऐसा तरीका चुना, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि भाई ने तो पार्किंग की परिभाषा ही बदल दी.
वायरल वीडियो में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो को क्रेन की मदद से हवा में उठाया जा रहा है. इसके बाद इस बड़ी SUV को धीरे-धीरे एक मकान की छत तक ले जाया जाता है. दावा किया जा रहा है कि गाड़ी के मालिक को चोरी का डर था और वह विदेश जाने वाला था.
रिपोर्टों में सामने आए दावे के मुताबिक, स्कॉर्पियो का मालिक काम के सिलसिले में विदेश जाने की तैयारी कर रहा था. उसके सामने सवाल था कि उसके पीछे कार की सुरक्षा कैसे होगी. घर के बाहर गाड़ी खड़ी रहने पर चोरी की चिंता थी. इसके बाद उसने कार को किसी दूसरी जगह पार्क करने के बजाय अपने ही घर की छत को पार्किंग बनाने का फैसला कर लिया. इसके लिए क्रेन मंगाई गई और स्कॉर्पियो को जमीन से ऊपर उठाने की तैयारी शुरू हुई.
वीडियो का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा वह है, जब कई लाख रुपये की SUV क्रेन के सहारे हवा में दिखाई देती है. नीचे कुछ लोग खड़े होकर इस पूरे काम को देखते नजर आते हैं. क्रेन ऑपरेटर गाड़ी को काफी धीरे-धीरे ऊपर की तरफ ले जाता दिखाई देता है. कुछ देर बाद स्कॉर्पियो मकान की छत के करीब पहुंचती है और फिर उसे सावधानी से वहां उतार दिया जाता है. आमतौर पर किसी घर की छत पर पानी की टंकी, सोलर पैनल या घरेलू सामान दिखाई देता है. लेकिन इस वीडियो में छत पर पूरी की पूरी स्कॉर्पियो खड़ी नजर आती है. यही नजारा लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है.
A man in Bihar used a crane to lift his Scorpio onto his house rooftop to keep it safe while going abroad for work. This is hilarious and it happens in India only, leaving netizens amused by the bizarre parking method. pic.twitter.com/4LGr7kUR3v
— VIZHPUNEET (@vizhpuneet) September 3, 2026
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे अलग-अलग नाम देना शुरू कर दिया. कुछ यूजर्स ने इसे गजब का जुगाड़ बताया तो कुछ ने मजाक में कहा कि अब चोर भी सोच रहा होगा कि आखिर कार तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे. कुछ लोगों को मालिक की चिंता समझ में आई. उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए बाहर जा रहा है और उसे अपनी महंगी गाड़ी की फिक्र है तो उसने अपनी तरफ से समाधान खोजने की कोशिश की. हालांकि, इस तरीके को लेकर हर कोई सहमत नहीं दिखा.
वीडियो जितना मजेदार और हैरान करने वाला है, उससे जुड़े सुरक्षा सवाल भी उतने ही गंभीर हैं. स्कॉर्पियो जैसी बड़ी SUV का वजन काफी ज्यादा होता है. ऐसे में किसी मकान की छत पर उसे खड़ा करने से पहले यह देखना जरूरी है कि छत और पूरा स्ट्रक्चर इतना वजन सह सकता है या नहीं. इसके अलावा कार को जमीन से इतनी ऊंचाई तक क्रेन से उठाना भी जोखिम भरा काम है. अगर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाए या क्रेन में कोई तकनीकी समस्या आ जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है. इसलिए ऐसे काम में एक्सपर्ट टीम और जरूरी सेफ्टी इंतजाम बेहद अहम होते हैं.
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बिहार का बताया जा रहा है. साथ ही दावा किया जा रहा है कि गाड़ी का मालिक विदेश जाने वाला था और इसी वजह से उसने स्कॉर्पियो को छत पर पार्क कराया. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. यह भी साफ नहीं है कि वीडियो वास्तव में बिहार में ही रिकॉर्ड किया गया है या नहीं. गाड़ी का मालिक कौन है, वह विदेश क्यों जा रहा था और छत पर कार रखने का फैसला वास्तव में चोरी के डर से लिया गया था या किसी दूसरी वजह से, इसकी भी पक्की जानकारी सामने नहीं आई है.
वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है. अगर स्कॉर्पियो को क्रेन से छत पर पहुंचाया गया है तो उसे वापस नीचे कैसे उतारा जाएगा? कुछ लोगों ने इसी बात को लेकर मजेदार कमेंट किए. उनका कहना है कि गाड़ी को ऊपर पहुंचाने का इंतजाम तो कर लिया गया, लेकिन असली चुनौती तो तब आएगी जब इसे नीचे उतारना होगा. हालांकि, यह संभव है कि इसे वापस उतारने के लिए भी क्रेन का इस्तेमाल किया जाए. लेकिन वायरल वीडियो में इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.
इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा कार की कीमत की नहीं, बल्कि उसे पार्क करने के तरीके की हो रही है. जिस छत को लोग आमतौर पर घर के दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहां एक पूरी SUV खड़ी देखकर इंटरनेट यूजर्स हैरान हैं. वीडियो ने एक बार फिर दिखा दिया कि सोशल मीडिया पर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कोई भी अनोखी घटना कितनी तेजी से लोगों का ध्यान खींच सकती है. किसी के लिए यह सुरक्षा का उपाय है, किसी के लिए जुगाड़ और किसी के लिए सिर्फ एक हैरान करने वाला नजारा.
फिलहाल वायरल वीडियो के साथ यही दावा किया जा रहा है कि विदेश जाने से पहले कार मालिक ने चोरी के डर से अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो को घर की छत पर पार्क कराया. लेकिन वीडियो की जगह और इसके पीछे की पूरी कहानी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. इतना जरूर है कि क्रेन से हवा में लटकी लाखों की स्कॉर्पियो और फिर छत पर उतरती SUV का नजारा सोशल मीडिया यूजर्स को खूब आकर्षित कर रहा है. अब लोग कार की सुरक्षा से ज्यादा इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर भाई ने छत को गैराज बनाने का आइडिया निकाला तो निकाला कैसे.
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