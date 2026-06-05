बहुत बदनाम हैं थार वाले... ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो गाड़ीवाले का खुला ऐसा राज, उड़ गए सबके तोते!

एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. यह मामला एक सफेद रंग की चमचमाती महिंद्रा थार और ट्रैफिक पुलिस के बीच का है. बीच सड़क पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि थार मालिक को लेने के देने पड़ गए. मात्र 38 सेकेंड का यह वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है और अब तक इसे एक लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. आइए जानते हैं कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है, जिसे देखकर लोग लोटपोट हो रहे हैं.

बीच सड़क पर अचानक 'हमला'

सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही कैप्शन में लिखा गया कि 'हमला अचानक से हुआ'. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में कोई मारपीट हुई? तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है. दरअसल, एक सफेद रंग की महिंद्रा थार सड़क पर शान से आ रही थी. तभी सामने मुस्तैद ट्रैफिक पुलिस वाले ने बीच सड़क पर जाकर उन्हें रोक लिया. पुलिसकर्मी ने हाथ दिखाकर गाड़ी को साइड में लगाने का इशारा किया. थार के अंदर बैठे लोग भी हैरान थे कि आखिर उन्हें क्यों रोका गया है.

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"बहुत बदनाम हैं थार वाले"

जैसे ही गाड़ी रुकी, बैकग्राउंड से एक आवाज आती है. गाड़ी में बैठे लोग आपस में या पुलिस से कह रहे होते हैं कि "थार वाले सीट बेल्ट नहीं लगाते, बहुत बदनाम हैं थार वाले". उनका इशारा इस बात पर था कि पुलिस ने उन्हें सिर्फ इसलिए रोका है क्योंकि थार चलाने वाले अक्सर नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं. लेकिन ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था.

पुलिस ने दी बधाई, फिर हुआ असली 'खेला'

जब पुलिसकर्मी ने गाड़ी के अंदर झांका, तो देखा कि ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगा रखी थी. ट्रैफिक पुलिस ने ईमानदारी दिखाते हुए तुरंत कहा- "सीट बेल्ट तो लगा हुआ है". इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर को इसके लिए बधाई भी दी. थार वाले खुश हो गए कि चलो बच गए. लेकिन तभी पुलिस वाले ने एक ऐसी डिमांड रख दी, जिसने पूरा गेम ही पलट दिया. पुलिसकर्मी ने ड्राइवर से कहा- "जरा गाड़ी का शीशा (विंडो) ऊपर करना".

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शीशा ऊपर करते ही उड़ गए होश

जैसे ही थार के ड्राइवर ने बटन दबाकर गाड़ी का शीशा ऊपर किया, वैसे ही पुलिस वाले के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई. दरअसल, थार के शीशों पर डार्क ब्लैक फिल्म (काली फिल्म) चढ़ी हुई थी, जो कि कानूनन जुर्म है. बाहर से अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. बस फिर क्या था, रंगे हाथों पकड़े जाने पर थार वाले का सारा टैलेंट धरा का धरा रह गया.

Hamla achnak se hua pic.twitter.com/tIrvkrix39 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 4, 2026

"आपके पास बहुत पैसे हैं, चालान कटेगा!"

काली फिल्म देखते ही ट्रैफिक पुलिस वाले ने मजाकिया और तंज कसने वाले अंदाज में कहा- "अब तो चालान भरना पड़ेगा. आप लोगों के पास बहुत पैसे हैं". इसके बाद पुलिस ने तुरंत उनका चालान काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी. रईसी दिखाना थार वाले को भारी पड़ गया और जहां वो पुलिस को ज्ञान दे रहे थे, वहां खुद ही चालान कटवा बैठे.

सोशल मीडिया पर आ गए लाखों व्यूज

यह पूरा वाकया सिर्फ 38 सेकेंड के एक छोटे से वीडियो में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है. लोग पुलिस वाले के बात करने के स्टाइल और थार वाले के मोये-मोये मोमेंट के मजे ले रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर एक लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और लोग इस पर जमकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. तो भाई साहब, अगली बार गाड़ी सड़क पर निकालें तो सीट बेल्ट के साथ-साथ शीशों का भी ध्यान रखें, वरना पुलिस तो खड़ी ही है.