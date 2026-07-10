Add Zee Business As A Preferred Source
App

VIDEO: थार वाले की खतरनाक ड्राइविंग; दो बाइक को मारी टक्कर, रोकने के बजाय भगा ले गया गाड़ी

मुंबई की सड़क पर हरियाणा नंबर की एक थार ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी और ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 10, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:53 AM IST
VIDEO: थार वाले की खतरनाक ड्राइविंग; दो बाइक को मारी टक्कर, रोकने के बजाय भगा ले गया गाड़ी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'वो एक साजिश थी...', मंडप में टूटी शादी, फिर मंदिर में लिए सात फेरे...
janjgir champa news27 min ago
2
Meta28 min ago
3
Tamil Nadu31 min ago
4
US air strikes35 min ago
5
Shreyas Iyer47 min ago