VIDEO: थार वाले की खतरनाक ड्राइविंग; दो बाइक को मारी टक्कर, रोकने के बजाय भगा ले गया गाड़ी

Thar hit & Run Mumbai: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक हरियाणा नंबर की महिंद्रा थार मुंबई की सड़कों पर लापरवाही से दौड़ती नजर आ रही है. हद तो तब हो गई जब इस थार ने एक के बाद एक दो बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारी और बिना रुके वहां से रफूचक्कर हो गई. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी गुस्सा है और अब इस मामले पर मुंबई पुलिस ने भी कड़ा एक्शन लिया है.
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि HR 98 X 5101 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक थार गाड़ी मुंबई की एक व्यस्त सड़क पर बेहद खतरनाक तरीके से चलाई जा रही है. रास्ते में यह एसयूवी सबसे पहले एक बाइक से टकराती है, जिस पर दो लोग सवार थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर जाते हैं. लेकिन थार का ड्राइवर इंसानियत भूलकर गाड़ी रोकने के बजाय उसे आगे बढ़ा लेता है.
दूसरा हादसा भी तुरंत हुआ
अभी लोग कुछ समझ पाते, उससे कुछ ही सेकंड बाद इस थार ड्राइवर ने एक और दोपहिया वाहन को अपनी चपेट में ले लिया. दूसरी बाइक को टक्कर मारने के बाद भी ड्राइवर ने स्पीड कम नहीं की और गाड़ी भगा ले गया. इस पूरी घटना को पीछे चल रही एक गाड़ी के डैशकैम या मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया गया, जो अब इंटरनेट पर हर तरफ छाया हुआ है.
Father took him and his Thar to Mumbai but bro refused to leave his Haryana behind. pic.twitter.com/sxZ19HhdTB
— Mihir Jha (@MihirkJha) July 8, 2026
सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. यूजर्स ने ड्राइवर की इस घटिया हरकत की जमकर आलोचना की. लोगों ने कहा कि ऐसे रईसजादों और बेखौफ ड्राइवरों की वजह से ही सड़कों पर आम लोगों की जान खतरे में रहती है. कई लोगों ने तो मुंबई पुलिस को टैग करके ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग भी उठा दी.
मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन
मामला बढ़ता देख मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई. पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि काशीगांव पुलिस स्टेशन में इस अज्ञात थार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने FIR नंबर 0334/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 और 187 के तहत मामला दर्ज किया है.
जांच में जुटी पुलिस
हालांकि अभी तक थार के ड्राइवर की पहचान खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस गाड़ी के नंबर के आधार पर मालिक और उसे चलाने वाले शख्स का पता लगाने में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि कानून तोड़ने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. लोग सोशल मीडिया पर लगातार मांग कर रहे हैं कि इस ड्राइवर का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द होना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके.