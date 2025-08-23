मेड का WhatsApp Chat पर इंग्लिश में लिखा लीव मैसेज वायरल, लोग बोले- बॉस से भी ज्यादा प्रोफेशनल

Maid Leave Message: सोशल मीडिया पर इन दिनों बेंगलुरु की एक महिला की पोस्ट खूब चर्चा में है. इस महिला ने अपने घरेलू कामकाज में मदद करने वाली मेड के बारे में लिखा कि वह छुट्टी लेने के लिए बेहद प्रोफेशनल मैसेज करती हैं. महिला ने बताया कि उनकी हाउसहेल्प व्हाट्सऐप पर अंग्रेजी में बाकायदा लीव नोट भेजती है, जो कई दफ्तर के कर्मचारियों से भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है.

मेड का मैसेज किसने लिखा?

महिला ने यह भी बताया कि उनकी मेड की 10 साल की बेटी ही ये मैसेज टाइप करती है. इसी वजह से मैसेज बिल्कुल सही और प्रोफेशनल दिखते हैं. एक स्क्रीनशॉट में मेड का मैसेज साफ लिखा था, “मैं ठीक नहीं हूं, मुझे सर्दी और गले में संक्रमण है इसलिए मैं आज सुबह 6:43 बजे काम पर नहीं आऊंगा.”

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

इस पोस्ट पर लोगों ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, “नॉर्थ इंडिया में तो मेड बिना बताए छुट्टी पर चली जाती हैं. काश मैं भी अपने बॉस को ऐसे ही प्रोफेशनली बता पाता कि मेरी मेड अचानक नहीं आई.” दूसरे यूजर ने मज़ाक में कहा, “मैं तो खुद ऑफिस से छुट्टी लेते वक्त कोई कारण नहीं बताता, लेकिन यह मेड तो मुझसे भी ज़्यादा प्रोफेशनल है.”

कुछ लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए

एक यूजर ने बताया कि उनकी मेड इतनी केयरिंग है कि जब उन्हें बुखार हुआ तो दवा लेकर आई और हालचाल पूछती रही. किसी और ने कहा– “दिल्ली में तो मेरी मेड सिर्फ एक वॉइस नोट भेज देती है– ‘आज मैं नहीं आउंगी’. यही उसका पूरा लीव एप्लिकेशन होता है.” हर किसी को यह पोस्ट अच्छी नहीं लगी. कुछ लोगों ने महिला की आलोचना की और कहा कि किसी भी कर्मचारी और नियोक्ता की प्राइवेट बातचीत को पब्लिक करना ठीक नहीं है. एक व्यक्ति ने लिखा, “अगर मेरी प्राइवेट चैट को कोई ऑनलाइन डाल दे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. इसी वजह से कई बार कर्मचारी प्रोफेशनल नहीं बन पाते.”