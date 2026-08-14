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'ये क्या कर रही है कामवाली?' झाड़ू-पोछा छोड़ सीढ़ियों पर किया ऐसा काम, CCTV वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर एक कामवाली महिला का मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. घर में सफाई करने पहुंची महिला ने कुछ देर के लिए झाड़ू-पोछा छोड़ दिया और सीढ़ियों के पास जमकर डांस करने लगी. उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यह पूरी डांस परफॉर्मेंस घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है. जब मालकिन ने महिला के इस डांस की फुटेज देखी, तो उनका रिएक्शन भी देखने लायक था.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 14, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:42 AM IST
'ये क्या कर रही है कामवाली?' झाड़ू-पोछा छोड़ सीढ़ियों पर किया ऐसा काम, CCTV वीडियो हुआ वायरल
Image Credit: काम छोड़ सीढ़ियों पर डांस करने लगी Maid! Image credit: instagram/@theperfect__potatoes

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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