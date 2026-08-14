'ये क्या कर रही है कामवाली?' झाड़ू-पोछा छोड़ सीढ़ियों पर किया ऐसा काम, CCTV वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें आम जिंदगी का कोई छोटा सा पल लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में घर में काम करने पहुंची एक महिला सफाई के बीच अचानक डांस की रील बनाने लगती है. वह इतने आराम से अपने डांस मूव्स दिखाती है, जैसे आसपास कोई मौजूद ही न हो.
सबसे मजेदार बात यह थी कि महिला को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि घर में लगा CCTV कैमरा उसकी पूरी डांस परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर रहा है. बाद में यही फुटेज मालकिन ने देखी और कैमरे के सामने उनका मजेदार कमेंट भी रिकॉर्ड हो गया.
वायरल वीडियो में घर की सीढ़ियों के पास सफाई का सामान दिखाई देता है. एक तरफ बाल्टी और पोछा रखा हुआ है, लेकिन काम करने वाली महिला का पूरा ध्यान उस समय सफाई पर नहीं, बल्कि डांस पर था. वह अपनी ही धुन में सीढ़ियों के पास खड़ी होकर पूरे जोश के साथ डांस करती और खुद का वीडियो बनाती नजर आ रही है. महिला के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से साफ लगता है कि वह उस पल को पूरी तरह एंजॉय कर रही थी. कभी वह हाथों से डांस मूव करती है, तो कभी सीढ़ियों के पास घूमकर अपनी ही स्टाइल में थिरकती दिखाई देती है. उसके आसपास कोई खड़ा नहीं था, इसलिए शायद उसे लगा कि वह आराम से अपने डांस का शौक पूरा कर सकती है.
महिला को शायद यह पता नहीं था कि उसकी इस छोटी सी डांस ब्रेक की कहानी बाद में इंटरनेट तक पहुंच जाएगी. घर की मालकिन जब CCTV फुटेज देख रही थीं, तभी उनकी नजर सीढ़ियों के पास डांस करती महिला पर पड़ी. उन्होंने इस पल को रिकॉर्ड कर लिया और मजाकिया अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया भी दी. मालकिन की बात का इशारा इस तरफ था कि काम करने की बात आते ही अक्सर शरीर में थकान महसूस होने लगती है, लेकिन डांस के वक्त वही एनर्जी देखते ही बनती है. उनकी यह टिप्पणी वीडियो को और मजेदार बना देती है. हालांकि, पूरे वीडियो का अंदाज हल्का-फुल्का है और महिला भी बेफिक्र होकर डांस करती दिखाई देती है.
वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 'theperfect__potatoes' अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट के मुताबिक, वीडियो को अब तक 1 लाख 29 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन ने भी लोगों का ध्यान खींचा है. पोस्ट में मजाकिया अंदाज में बताया गया कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस महिला का डांस CCTV में रिकॉर्ड हुआ, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी उसी व्यक्ति ने बनवाया था. यानी घर के काम के बीच शुरू हुआ डांस बाद में सोशल मीडिया कंटेंट बन गया.
वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग अपने-अपने अंदाज में मजेदार बातें लिख रहे हैं. एक यूजर ने महिला को 'कामवाली नहीं, कंटेंट वाली' बता दिया. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि टैलेंट किसी एक उम्र या पेशे तक सीमित नहीं होता. कई यूजर्स ने महिला के बेफिक्र अंदाज की तारीफ भी की. कुछ लोगों को इस वीडियो में सबसे मजेदार बात यही लगी कि महिला को कैमरे की कोई चिंता नहीं थी. वह न तो किसी को दिखाने के लिए डांस कर रही थी और न ही वीडियो बनाने के लिए. वह बस अपने मूड में डांस कर रही थी. शायद इसी वजह से लोगों को यह वीडियो ज्यादा नैचुरल और मजेदार लगा.
आमतौर पर घर में काम करने वाले लोगों को लोग सिर्फ उनके काम के नजरिए से देखते हैं, लेकिन यह वीडियो उनकी जिंदगी का एक अलग और मजेदार पहलू दिखाता है. आखिर काम के बीच थोड़ा म्यूजिक सुनकर या डांस करके मूड फ्रेश करने का मन किसी का भी हो सकता है. लेकिन इस मेड ने रील बनाकर खुद को फ्रेश रखने की कोशिश की. इस वीडियो की खास बात भी यही बताती है कि सोशल मीडिया पर हमेशा बड़ी या चौंकाने वाली घटनाएं ही लोगों को पसंद नहीं आतीं. कई बार रोजमर्रा की जिंदगी का कोई छोटा सा फनी मोमेंट भी लोगों को खूब पसंद आता है. यहां भी कुछ मिनट का डांस CCTV से होते हुए सोशल मीडिया तक पहुंच गया और हजारों लोग इसे देखकर हंस रहे हैं.
हालांकि, ऐसे वीडियो शेयर करते समय किसी व्यक्ति की प्राइवेसी का ध्यान रखना भी जरूरी है. किसी की जानकारी या सहमति के बिना निजी CCTV फुटेज को सार्वजनिक करना सही नहीं माना जाता. वायरल वीडियो को लोग भले ही मजाकिया नजरिए से देख रहे हों, लेकिन इसमें दिखाई देने वाले व्यक्ति की सहमति और सम्मान का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. फिलहाल, इस वीडियो ने इंटरनेट पर खूब हंसी-मजाक जरूर बटोर लिया है. झाड़ू-पोछे के बीच अचानक शुरू हुआ डांस और फिर CCTV में कैद हुई यह पूरी कहानी सोशल मीडिया यूजर्स के लिए ऐसा फनी मोमेंट बन गई है, जिसे लोग बार-बार देख रहे हैं. आखिर काम के बीच अगर कोई इतना मस्त होकर डांस कर दे, तो इंटरनेट उसे कंटेंट बनाने का मौका भला कैसे छोड़ सकता है!
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