बर्थडे पर किचन में रो रही थी मैड, वजह जानकर लड़कों ने किया ये काम; वीडियो देख भावुक हुए लोग

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक शानदार और दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि काम वाली बाई का बर्थडे है और वो केक काट रही है. लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको रुला देगी. चलिए जानते हैं.

जन्मदिन सभी के लिए खास दिन होता है. इस दिन में कुछ स्पेशल करना चाहते हैं. लोग बधाइयां और तोफहे देते हैं तो और भी अच्छा लगता है. इस दिन आप अपनी मर्जी का खाना या पहनना पसंद करते हैं और इस दिन को अपनी तरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं. जो लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं वो अपनी फैमिली को याद कर भावुक हो जाते हैं. इस कामवाली बाई के साथ भी यही हुआ. ये बाई किचन में खड़ी होकर रो रही थी.

किचन में खड़ी क्यों रो रही थी बाई

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @tamashewala नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो शेयर करते शख्स ने बताया कि एक दिन उन्होंने अपनी हाउस हेल्प ‘ज्योति दीदी' को किचन में रोते हुए देखा. जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो ज्योति ने कहा, आज मेरी मां जिंदा होती तो मुझे प्यार कर. आज मेरा जन्मदिन है. यह सुनकर शख्स का दिल पसीज गया, क्योंकि ज्योति ने बहुत छोटी उम्र में ही अपने माता-पिता को खो दिया था.

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दीदी के लिए मंगवाया केक

शख्स का कहना है कि हम उनके माता-पिता को तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उन्हें प्यार का अहसास जरूर दिला सकते हैं. इसलिए शख्स ने ज्योति दीदी के साथ केक काट बर्थडे सेलिब्रेट करने का फैसला लिया. वीडियो में दिखता है दीदी खुशी से केक काटती हैं और इस दौरान उनके चेहरे पर एक बड़ी-सी मुस्कान छा जाती है.

ये था सबसे भावुक पल

इसके अलावा शख्स ने बताया कि ज्योति ने खुद ही 500 रुपये देने की कोशिश की जिससे हम अपनी मर्जी से कुछ ऑर्डर कर पार्टी कर सकें. लेकिन हमने वो रुपये नहीं लिए. ज्योति की मासूमियत और मुस्कान लोगों के दिलों को छू रही है. ये पल हमें सिखाते हैं कि छोटी छोटी खुशियां बांट लेनी चाहिए. जो आपके लिए छोटी-सी बात है वो किसी का सबसे खूबसूरत पल बन सकता है. ये वीडियो ना सिर्फ लोगों के दिलों को छू रहा है, बल्कि भावुक भी कर रहा है.

10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @tamashewala के अकाउंट से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने भावुक कमेंट किए हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.