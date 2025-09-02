अब बाजार से नहीं लाना पड़ेगा पास्ता, घर पर ही मिल गया कंघी वाला जुगाड़; Video देखें
अब बाजार से नहीं लाना पड़ेगा पास्ता, घर पर ही मिल गया कंघी वाला जुगाड़; Video देखें

Raw Pasta Recipe Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला ने बाजार से मंगवाने की बजाए घर पर ही कच्चा पास्ता तैयार कर लिया वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 02, 2025, 01:26 PM IST
अब बाजार से नहीं लाना पड़ेगा पास्ता, घर पर ही मिल गया कंघी वाला जुगाड़; Video देखें

Viral Video: हमारा देश कमाल के लोगों से भरा पड़ा है. लोग ऐसे-ऐसे आइडियाज लाते हैं कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसकी तारीफ करनी है या मजाक उड़ाना है. आपने अपनी रसोई में कई एक्सपेरिमेंट किए होंगे. जैसे कभी, आलू के चिप्स या चावल की कचरी बनाई होंगी, लेकिन क्या आपने कभी पास्ता बनाया है. ​जी हां, अब बाजार से पास्ता मंगवाने की जरूरत नहीं है. इस तरह आप भी अपने घर पर पास्ता बना सकते हैं.
कंघी से कैसे बनता है पास्ता?
इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला कंघी की मदद से पास्ता बना रही है. वीडियो से अंदाजा लगता है कि उसने सबसे पहले पास्ता का आटा या मैदा तैयार किया है. आटा तैयार होने के बाद उसकी बहुत छोटी-छोटी लाई तैयार की गई हैं. वीडियो वहां से शुरू होती है जहां से ये महिला आटा या मैदा की छोटी-सी लोई से पास्ता तैयार करती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला उस लोई को कंघी के मोटे जाल पर रखकर फैला देती है और पीछे से आगे की ओर यानी कंघी की जड़ से कांटों की ओर रोल करके उतार देती है और इस तरह पास्ता बनकर तैयार हो जाता है. इसके बाद वीडियो में दिखाई देता है​ कि उस पास्ता को पहले पानी में उबाला जाता है और फिर उसको एक पैन में फ्राई किया जाता है. देखने में ये बिल्कुल बाजार से लाकर बनाया हुआ पास्ता लगता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Humours Family | Shivam Pandey (@humoursfamily)

किस अकाउंट से शेयर किया गया ये वीडियो?
इस वीडियो को @humoursfamily नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर अभी तक 89 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 2 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. 
वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमाल की बातें लिखी हैं. एक यूजर ने लिखा, "तभी बोलूं पास्ते में नमक ज्यादा क्यों है." दूसरे यूजर ने लिखा, "पास्ता कंपनी में डर का माहौल है." तीसरे यूजर ने मले लेते हुए लिखा, "मैं पूछता हूं अमेरिका है क्या?"

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

