'गर्म तेल में तला जाएगा', लड़की का ऐसा बदला रंग-रूप, लोग मेकअप आर्टिस्ट को ही देने लगे श्राप!

Makeup viral video: सोशल मीडिया पर अक्सर चौंकाने वाले, हंसी-मजाक वाले वीडियोज वायरल होते रहते हैं. कई बार वायरल वीडियोज में भावुकता भी नजर आती है. हालांकि जो वीडियो इन दिनों लोगों के बीच वायरल हो रहा है, वो उन्हें काफी चौंका रहा है. दरअसल ये वीडियो एक ब्यूटी पार्लर का है, जिसमें एक लड़की का ऐसा मेकअप किया जाता है कि आप भी देखकर काफी हैरान रह जाएंगे. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दी हैं.

महिला को मेकअप देख चौंके लोग

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देख लोग काफी चौंके हुए हैं. इसमें एक महिला को मेकअप से पहले और बाद में दिखाया गया है और यह अंतर इतना बड़ा है कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए. दरअसल लड़की का इतना सुंदर मेकअप होता है कि उसको देख हर कोई चौंक जाएगा. दरअसल वीडियो में दिखाई गई महिला का रंग सांवला है, लेकिन जब मेकअप आर्टिस्ट का जादू चलता है, तो वह पूरी तरह से बदल जाती है. उसकी स्किन का रंग इतना साफ हो जाता है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है. यह बदलाव देखकर हर कोई हैरान है और लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं.

Bhagwan se Thoda Daro Parlour walo pic.twitter.com/xL635J3pNz — बाबा ट्विटर वाले (@Babaxwale) August 9, 2025

लोगें ने किए मजेदार कमेंट्स

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को @Babaxwale नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके साथ एक मजेदार कैप्शन भी लिखा है. यह कैप्शन है कि भगवान से थोड़ा डरो पार्लर वालों. वीडियो पर लोगों ने कई तरह की मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक यूजर ने लिखा- बहुत पाप लगेगा ब्यूटीपार्लर वालिओं को. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- इस मेकअप आर्टिस्ट को नर्क में गर्म तेल में तला जाएगा. एक अन्य यूजर ने लिखा- ऐसे लोगो को कभी माफ नहीं करेगा भगवान. वीडियो पर लोगों ने इसी तरह से कई कमेंट्स किए हैं.