'गर्म तेल में तला जाएगा', लड़की का ऐसा बदला रंग-रूप, लोग मेकअप आर्टिस्ट को ही देने लगे श्राप!
'गर्म तेल में तला जाएगा', लड़की का ऐसा बदला रंग-रूप, लोग मेकअप आर्टिस्ट को ही देने लगे श्राप!

Makeup viral video: मेकअप का एक वायरल वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला का मेकअप लोगों को हैरान कर रहा है. इस वीडियो में एक लड़की का ऐसा मेकअप किया गया है कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या मेकअप किसी को इतना बदल सकता है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 14, 2025, 04:39 PM IST
Makeup viral video: सोशल मीडिया पर अक्सर चौंकाने वाले, हंसी-मजाक वाले वीडियोज वायरल होते रहते हैं. कई बार वायरल वीडियोज में भावुकता भी नजर आती है. हालांकि जो वीडियो इन दिनों लोगों के बीच वायरल हो रहा है, वो उन्हें काफी चौंका रहा है. दरअसल ये वीडियो एक ब्यूटी पार्लर का है, जिसमें एक लड़की का ऐसा मेकअप किया जाता है कि आप भी देखकर काफी हैरान रह जाएंगे. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दी हैं.

महिला को मेकअप देख चौंके लोग
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देख लोग काफी चौंके हुए हैं. इसमें एक महिला को मेकअप से पहले और बाद में दिखाया गया है और यह अंतर इतना बड़ा है कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए. दरअसल लड़की का इतना सुंदर मेकअप होता है कि उसको देख हर कोई चौंक जाएगा. दरअसल वीडियो में दिखाई गई महिला का रंग सांवला है, लेकिन जब मेकअप आर्टिस्ट का जादू चलता है, तो वह पूरी तरह से बदल जाती है. उसकी स्किन का रंग इतना साफ हो जाता है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है. यह बदलाव देखकर हर कोई हैरान है और लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं.

लोगें ने किए मजेदार कमेंट्स
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को @Babaxwale नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके साथ एक मजेदार कैप्शन भी लिखा है. यह कैप्शन है कि भगवान से थोड़ा डरो पार्लर वालों. वीडियो पर लोगों ने कई तरह की मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक यूजर ने लिखा- बहुत पाप लगेगा ब्यूटीपार्लर वालिओं को. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- इस मेकअप आर्टिस्ट को नर्क में गर्म तेल में तला जाएगा. एक अन्य यूजर ने लिखा- ऐसे लोगो को कभी माफ नहीं करेगा भगवान. वीडियो पर लोगों ने इसी तरह से कई कमेंट्स किए हैं.  

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

makeup viral videoViral News

