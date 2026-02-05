WPL 2026 Final में मलाइका ने लूटी महफिल.. परफॉर्मेंस से गूंज उठा स्टेडियम, देखें वीडियो

Advertisement
WPL 2026 Final: WPL 2026 के फाइनल से पहले मलाइका अरोड़ा की धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया. उनकी एनर्जी और ग्लैमर से स्टेडियम डांस फ्लोर बन गया. यह एंटरटेनमेंट शो फैंस के लिए यादगार पल बन गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 05, 2026, 07:38 PM IST
महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के फाइनल से पहले दर्शकों को ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जिसने पूरे माहौल को उत्सव में बदल दिया. रंग-बिरंगी लाइट्स, तेज़ म्यूज़िक और हजारों तालियों के बीच एक परफॉर्मेंस ने सभी का ध्यान खींच लिया. जैसे ही मंच पर मशहूर डांसर और अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा की एंट्री हुई, स्टेडियम में मौजूद फैंस का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया. उनकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और स्टाइल ने लोगों को सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया. यह सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि फाइनल मुकाबले से पहले क्रिकेट फैंस के लिए एक यादगार मनोरंजन शो बन गई, जिसकी चर्चा हर तरफ होने लगी.

मलाइका की एंट्री से गूंज उठा स्टेडियम 

फाइनल मुकाबले से पहले आयोजित खास कार्यक्रम में मलाइका अरोड़ा ने अपने डांस से दर्शकों को पूरी तरह बांध लिया. जैसे ही उन्होंने म्यूज़िक पर कदम थिरकाए, स्टेडियम तालियों और सीटियों से गूंज उठा. उनके हर मूव पर फैंस झूमते नजर आए. मलाइका की परफॉर्मेंस में ग्लैमर और एनर्जी का जबरदस्त मेल दिखा, जिसने माहौल को पूरी तरह पार्टी मोड में बदल दिया. दर्शकों के लिए यह पल बेहद खास बन गया.

 डांस फ्लोर में बना मैदान

मलाइका की परफॉर्मेंस के दौरान स्टेडियम किसी डांस फ्लोर से कम नहीं लग रहा था. बड़े स्क्रीन पर उनकी झलक आते ही दर्शक खुद भी थिरकने लगे. म्यूज़िक की बीट्स और उनकी शानदार स्टेज प्रेज़ेंस ने हर उम्र के फैंस को जोड़ दिया. सोशल मीडिया पर भी इस परफॉर्मेंस के वीडियो तेजी से वायरल हो गए. लोग इसे WPL 2026 के फाइनल से पहले का सबसे एंटरटेनिंग पल बता रहे हैं.

 

 WPL 2026 फाइनल से पहले परफेक्ट माहौल 

इस धमाकेदार परफॉर्मेंस ने WPL 2026 के ग्रैंड फाइनल के लिए माहौल पूरी तरह सेट कर दिया. क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का यह संगम फैंस को खूब पसंद आया. मलाइका अरोड़ा ने साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों से पहले ऐसा मनोरंजन दर्शकों का उत्साह कई गुना बढ़ा देता है. उनकी इस परफॉर्मेंस ने फाइनल से पहले ही लीग को यादगार बना दिया, जिसे फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

WPL 2026 Final

