न मंदिर, न घर, न ही गांव के लोगों को छू सकते हैं बाहरी! दुकानों में भी एंट्री बैन... मलाणा गांव में इतने कड़े नियम क्यों?

Malana Village Rules: हिमाचल प्रदेश के मलाणा गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें ‘नो-टच’ नियम के तहत महिला को दुकान में घुसने तक की इजाजत नहीं मिली. जानिए इस परंपरा की पूरी कहानी, विवाद और कानूनी पहलू.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 07, 2026, 07:49 AM IST
Malana Village No Touch Rule: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बसे मलाणा गांव से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है. वीडियो में एक महिला दुकान के बाहर जमीन पर पैसे रखती नजर आती है, जिसे दुकानदार बाद में उठाता है और चेंज भी उसी तरह जमीन पर रखकर लौटाता है. इस पूरे दृश्य ने इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर दिया है. इस वीडियो को शेयर करने वाली महिला की पहचान तुषिका अग्रवाल के रूप में हुई है. उन्होंने वीडियो के साथ लंबा कैप्शन लिखते हुए बताया कि उन्हें दुकान के अंदर घुसने तक की इजाजत नहीं दी गई. उनका कहना है कि मलाणा में बाहरी लोगों के लिए नियम बेहद सख्त हैं और किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क वर्जित माना जाता है.

मलाणा गांव का सामाजिक कोड इतना अलग क्यों?

तुषिका के मुताबिक मलाणा ऐसा गांव है जो पूरी तरह अपने ही नियमों पर चलता है. यहां बाहरी लोग न तो मंदिरों को छू सकते हैं, न घरों को और न ही गांव के लोगों को. मान्यता है कि बाहरी लोगों का स्पर्श गांव की धार्मिक शुद्धता को भंग कर सकता है, इसलिए बातचीत और लेन-देन दूरी बनाकर किया जाता है. मलाणा में पैसे कभी हाथ से हाथ में नहीं दिए जाते. बाहरी व्यक्ति को पैसे जमीन या किसी सतह पर रखने होते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग खुद उठाते हैं. इसी तरह चेंज भी वापस रखा जाता है. यह नियम वीडियो में साफ तौर पर देखने को मिला, जिसने लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाया.

खुद को बाकी भारत से अलग क्यों?

कैप्शन में तुषिका ने बताया कि मलाणा समुदाय खुद को बाकी भारत से अलग मानता है और यहां आधुनिक प्रशासन की जगह पारंपरिक परिषद से नियम चलते हैं. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, मलाणा के लोग खुद को सिकंदर महान के सैनिकों का वंशज मानते हैं, जिससे उनकी सांस्कृतिक अलग पहचान और मजबूत होती है. यह वीडियो 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कई यूजर्स ने इसे परंपरा के नाम पर भेदभाव बताया. कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि जब बाहरी लोगों को अशुद्ध माना जाता है, तो उन्हीं के हाथों से गुजरा पैसा कैसे स्वीकार किया जा सकता है.

 

 

लोग इस परंपरा को छुआछूत क्यों बता रहे?

आलोचकों का मानना है कि यह प्रथा जाति आधारित छुआछूत जैसी ही है, जहां कुछ लोगों को अशुद्ध मानकर उनसे दूरी बनाई जाती है. कई रिपोर्ट्स में भी यह कहा गया है कि मलाणा में बाहरी लोगों को ‘अछूत’ की तरह ट्रीट किया जाता है, जो भारतीय समाज में पहले से मौजूद भेदभाव की याद दिलाता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट भी इसे अपराध मानता है. कोर्ट कई बार इस तरह की सामाजिक प्रथाओं को पिछड़ा और अस्वीकार्य बता चुका है.

मलाणा की परंपरा के समर्थकों का कहना है कि यह नफरत नहीं बल्कि गांव के देवता जमलू से जुड़ी आस्था है. उनके अनुसार, जो भी गांव में आता है, उसे स्थानीय रीति-रिवाजों का सम्मान करना चाहिए. यही बहस आज सोशल मीडिया पर लोगों को दो हिस्सों में बांट रही है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Malana villageMalanaHimachal PradeshViral Video

