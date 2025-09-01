Ajab Gajab: चूहों के लिए नर्क बना ये देश... पनीर और चाप की तरह चाव से खाते हैं लोग, गरीबी से है कनेक्शन
Ajab Gajab: चूहों के लिए नर्क बना ये देश... पनीर और चाप की तरह चाव से खाते हैं लोग, गरीबी से है कनेक्शन

मलावी में रोस्टेड चूहा सड़क पर स्ट्रीट फूड के रूप में बिकता है और लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं. यह प्रोटीन का मुख्य स्रोत है और गरीब आर्थिक स्थिति के कारण लोग इसे रोज़ाना नाश्ते में लेते हैं. चूहा पकाना, बेचने और खाना स्थानीय संस्कृति और भूखमरी का समाधान है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 01, 2025, 10:30 PM IST
Ajab Gajab: चूहों के लिए नर्क बना ये देश... पनीर और चाप की तरह चाव से खाते हैं लोग, गरीबी से है कनेक्शन

गली चौबारे में आपने मोमस, चाप या पनीर टिक्का बिकते खूब देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किसी जगह सड़क पर चूहा भी पनीर टिक्की की तरह बिक सकता है? अफ्रीका के मलावी में यह बिल्कुल आम बात है. यहां बाजारों में लोग रोस्टेड चूहा बड़े चाव के साथ खाते हैं. यह स्ट्रीट फूड सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि पोषण और भूख मिटाने का भी जरिया है. मलावी के लोग इसे सुबह और शाम दोनों समय नाश्ते में खाना पसंद करते हैं.

 स्थानीय लोगों का पसंदीदा नाश्ता

मलावी में रोस्टेड चूहा स्ट्रीट फूड के रूप में लोकप्रिय है. राजमार्ग के किनारे लोग खड़े होकर इसे बेचते हैं और खरीदते हैं. यहां का रोस्टेड चूहा लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है. लोग इसे पकाकर नमकीन बनाते हैं या सुखाकर बेचते हैं. नाश्ते में यह आसानी से मिल जाता है और सस्ता भी है. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसे बड़े चाव से खाते हैं. स्थानीय लोग इसे केवल खाना ही नहीं, बल्कि अपनी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा मानते हैं.

शिकार से बाजार तक

मलावी में लोग चूहों का शिकार सीधे खेतों से करते हैं. खासकर मकई के खेतों में चूहों को पकड़ कर डंडों पर लटकाया जाता है. इसके बाद सड़क किनारे या बाजार में बेच दिया जाता है. यह सस्ता और पोषक आहार लोगों के लिए जीवनरक्षक है. रोस्टेड चूहा खाना यहां की आदत और आवश्यकताओं का हिस्सा बन गया है. लोग इसे खाने में मज़ा भी लेते हैं और भूख मिटाने का सरल तरीका भी मानते हैं.

गरीब देश और चूहा खाने की वजह

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मलावी को दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है. आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लोग सस्ते और पौष्टिक भोजन के लिए चूहा खाते हैं. फसल की विफलता और भूखमरी से बचने के लिए यह एकमात्र विकल्प भी बन जाता है. यही वजह है कि रोस्टेड चूहा यहां की स्ट्रीट फूड संस्कृति का हिस्सा बन गया है. गरीबी और भूख ने इसे लोगों के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बना दिया है जो पर्यटकों और विदेशियों के लिए बेहद आश्चर्यजनक नजर आता है.
 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी.

viral Ajab gajab

