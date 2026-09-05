/घायल पैर लेकर 100 किमी चला हाथी, झुंड से मिलने की चाह में ट्रैफिक के बीच करता रहा सफर; अब मिला नया घर

मलेशिया में पिछले कुछ दिनों से एक हाथी सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था. नाम है सुलोंग चालिल. सड़क किनारे लंगड़ा कर चलते इस हाथी को देखकर किसी ने इसका वीडियो बना लिया. वीडियो में उसके आसपास से गाड़ियां गुजरती दिखाई दीं और उसके अगले पैर में लगी चोट भी साफ नजर आई. बताया गया कि सुलोंग ने अपनी इस यात्रा में करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय की. खास बात यह थी कि वह जिस रास्ते से आगे बढ़ रहा था, वह इंसानों और गाड़ियों की आवाजाही वाला इलाका था. यही वजह थी कि लोगों को डर था कि कहीं वह किसी वाहन की चपेट में न आ जाए.
सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उसकी कहानी को अलग नजर से देखा. कुछ का मानना था कि शायद सुलोंग अपने पुराने घर या अपने झुंड के पास लौटने की कोशिश कर रहा था. लेकिन वन्यजीव अधिकारियों ने इस दावे की पुष्टि नहीं की. उनका कहना है कि सुलोंग एक वयस्क नर एशियाई हाथी है और इस उम्र के नर हाथियों का अकेले रहना आम बात है. अब सुलोंग की कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है. हाईवे पर लगातार बने खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने उसे दोबारा पकड़ने का फैसला किया. इस बार उसे सड़क से हटाकर सुरक्षित जंगल में पहुंचाया गया. इसके लिए पुलिस, वन्यजीव विभाग और दो प्रशिक्षित हाथियों की मदद ली गई.
सुलोंग की कहानी उस समय शुरू हुई जब उसकी मौजूदगी इंसानी इलाकों के आसपास बढ़ने लगी. मलेशिया के केलंतन राज्य में वह बस्तियों और खेती वाले इलाकों के आसपास देखा जाता था. जंगली हाथियों का इस तरह इंसानी इलाकों के करीब आना दोनों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. इसी वजह से वन्यजीव अधिकारियों ने उसे पकड़कर दूसरी जगह ले जाने का फैसला किया. सुलोंग को उसके पुराने इलाके से करीब 230 किलोमीटर दूर पेराक राज्य के एक जंगल वाले क्षेत्र में छोड़ा गया. अधिकारियों को उम्मीद थी कि जंगल में पहुंचने के बाद वह वहीं रहेगा और इंसानी बस्तियों से दूरी बनाए रखेगा. लेकिन सुलोंग ने शायद अधिकारियों की उम्मीद के मुताबिक फैसला नहीं किया.
“Sulong Chalil” selamat datang ke Tasik Kenyir, Negeri paling bahagia.
Alhamdulillah pihak perhilitan rawat luka Sulong dengan baik sebelum lepaskan Sulung.
Dia dibuang oleh kelantan, dihantar ke perak dan disambut oleh terengganu. Semoga bahagia ditempat baru sulong. pic.twitter.com/T8P9Vlgo3e
— It's Amey (@ameydeen_) September 3, 2026
दूसरी जगह छोड़े जाने के कुछ ही दिनों बाद सुलोंग फिर एक हाईवे के आसपास नजर आने लगा. वह लगातार आगे बढ़ रहा था और उसकी दिशा उसके पुराने इलाके की तरफ बताई गई. इसी के बाद लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि शायद हाथी वापस अपने पुराने घर की ओर जा रहा है. सुलोंग का यह सफर इसलिए भी लोगों को हैरान कर रहा था क्योंकि रास्ते में उसे जंगल के बजाय इंसानी दुनिया का सामना करना पड़ रहा था. सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थीं और दूसरी तरफ हाथी धीरे-धीरे अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था.
सुलोंग के वीडियो में उसके अगले दाहिने पैर में चोट दिखाई दे रही थी. वह चलते समय एक पैर पर थोड़ा कम वजन डालता नजर आया. इसके बावजूद उसने चलना बंद नहीं किया और लगातार आगे बढ़ता रहा. यही तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रही थी. कई लोगों को घायल हाथी को इस तरह व्यस्त सड़क के किनारे चलते देख चिंता हुई. कुछ यूजर्स ने वन्यजीव विभाग से उसे जल्द सुरक्षित जगह पहुंचाने की अपील भी की. हालांकि अधिकारियों ने उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी. उनका कहना था कि हाथी खाना खा रहा था और सामान्य तरीके से चल-फिर रहा था. उसकी चोट में भी सुधार के संकेत दिखाई दे रहे थे.
सुलोंग के हाईवे के आसपास दिखाई देने के बाद मलेशिया के वन्यजीव और राष्ट्रीय उद्यान विभाग ने उसकी निगरानी बढ़ा दी. जमीन पर मौजूद टीमें उस पर नजर रख रही थीं, वहीं ड्रोन की मदद से भी उसकी गतिविधियों को देखा जा रहा था. अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हाथी को बिना परेशान किए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. लोगों को भी उससे दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया. विभाग ने साफ अपील की कि कोई सुलोंग को खाना न खिलाए और उसके करीब जाकर तस्वीर या वीडियो बनाने की कोशिश न करे.
सुलोंग के अकेले सफर को देखकर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा यही चर्चा हुई कि वह अपने झुंड से बिछड़ गया है और उसे खोजने के लिए वापस जा रहा है. हाथी की लंबी यात्रा और घायल पैर ने इस कहानी को और भावुक बना दिया. लेकिन वन्यजीव एक्सपर्ट्स और अधिकारियों की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई. सुलोंग एक वयस्क नर एशियाई हाथी है. ऐसे हाथी अक्सर बड़े होने के बाद अकेले घूमते हैं और हर समय किसी झुंड के साथ रहना जरूरी नहीं होता. इसलिए सुलोंग की यात्रा को सिर्फ झुंड की तलाश से जोड़ना सही नहीं होगा. वह पुराने इलाके की ओर क्यों जा रहा था, इसका असली कारण अभी साफ नहीं है.
सुलोंग की हालत पर नजर रखने के बावजूद हाईवे पर उसकी मौजूदगी लगातार खतरा बनी हुई थी. एक तरफ भारी ट्रैफिक था और दूसरी तरफ घायल हाथी. अगर वह अचानक सड़क के बीच पहुंच जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था. इसी खतरे को देखते हुए 30 अगस्त को अधिकारियों ने उसे दोबारा पकड़ने का फैसला किया. इस बार उनका मकसद उसे किसी और इंसानी इलाके में छोड़ना नहीं, बल्कि सुरक्षित और बड़े जंगल वाले क्षेत्र में पहुंचाना था. इस अभियान में पुलिस और वन्यजीव विभाग की टीम के साथ दो प्रशिक्षित हाथियों रांबाई और चेरी को भी शामिल किया गया.
सुलोंग को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के बाद उसे नाव तक ले जाने के लिए प्रशिक्षित हाथियों की मदद ली गई. यह ऑपरेशन इसलिए भी खास था क्योंकि एक जंगली हाथी को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सिर्फ इंसानों पर निर्भर रहने के बजाय प्रशिक्षित हाथियों का भी इस्तेमाल किया गया. इसके बाद सुलोंग को नाव पर चढ़ाया गया. आगे का सफर सड़क से नहीं, बल्कि पानी के रास्ते होना था. जब उसकी नाव पर खड़े होने की तस्वीरें सामने आईं तो एक बार फिर वह सोशल मीडिया पर छा गया.
सुलोंग को तासिक केन्यिर झील के रास्ते नाव से ले जाया गया. तस्वीरों में वह एक बड़ी नाव पर खड़ा दिखाई दिया. उसके आसपास पानी और दूर तक फैला जंगल नजर आ रहा था. कुछ समय पहले तक जो हाथी हाईवे पर गाड़ियों के बीच अपना रास्ता तलाश रहा था, अब वही पानी के रास्ते एक सुरक्षित ठिकाने की ओर जा रहा था. यह सीन अपने आप में इतना अलग था कि लोगों ने सुलोंग की पूरी कहानी को फिर से शेयर करना शुरू कर दिया.
नाव के जरिए सुलोंग को तेरेंगानू स्थित तमन नेगारा के सुरक्षित वन क्षेत्र में पहुंचाया गया. अधिकारियों के मुताबिक, वह 2 सितंबर को अपने नए ठिकाने तक पहुंच गया. यह इलाका उसके लिए हाईवे और इंसानी बस्तियों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है. यहां उसे जंगल में रहने के लिए पर्याप्त जगह मिल सकेगी और सड़क दुर्घटना का खतरा भी कम रहेगा. अभियान के दौरान उसके पैर की चोट का इलाज भी किया गया. अधिकारियों ने बताया कि घायल पैर में सुधार के संकेत हैं. अब उनकी कोशिश यही है कि सुलोंग नए जंगल में सुरक्षित रहे और दोबारा सड़क या इंसानी बस्तियों की तरफ न आए.
सुलोंग की करीब 100 किलोमीटर की यात्रा ने मलेशिया में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव की तस्वीर भी सामने रखी है. जंगलों के आसपास सड़कें, बस्तियां और खेती का इलाका बढ़ने के साथ हाथियों के लिए रास्ते बदलते जा रहे हैं. यह तय नहीं है कि सुलोंग वास्तव में अपने पुराने घर लौटना चाहता था या किसी दूसरी वजह से लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था. यह भी साबित नहीं हुआ कि वह अपने झुंड की तलाश में था. लेकिन इतना जरूर है कि उसका घायल होकर ट्रैफिक के बीच लंबा सफर करना लोगों के लिए चिंता की वजह बना. अब सुलोंग हाईवे से दूर एक सुरक्षित जंगल में है. जिस हाथी की तस्वीरें कभी सड़क पर गाड़ियों के बीच वायरल हुई थीं, वही हाथी अब जंगल में अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा है. उम्मीद यही है कि इस बार उसका सफर सुरक्षित जंगल के अंदर ही खत्म हो.