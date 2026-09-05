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घायल पैर लेकर 100 किमी चला हाथी, झुंड से मिलने की चाह में ट्रैफिक के बीच करता रहा सफर; अब मिला नया घर

मलेशिया में एक घायल जंगली हाथी करीब 100 किलोमीटर तक सड़क किनारे चलता रहा तो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग इसे अपने झुंड की तलाश में निकला हाथी मानकर भावुक हो गए. लेकिन वन्यजीव अधिकारियों ने बताया कि वयस्क नर हाथियों का अकेले घूमना सामान्य है. अब सुलोंग चालिल को हाईवे से हटाकर नाव के जरिए सुरक्षित जंगल में पहुंचा दिया गया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 05, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:43 AM IST
घायल पैर लेकर 100 किमी चला हाथी, झुंड से मिलने की चाह में ट्रैफिक के बीच करता रहा सफर; अब मिला नया घर
Image Credit: टूटे पैर से झुंड की तलाश में हाथी ने नाप दिए 100 KM! Image credit: X/@ameydeen_

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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