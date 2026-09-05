/घायल पैर लेकर 100 किमी चला हाथी, झुंड से मिलने की चाह में ट्रैफिक के बीच करता रहा सफर; अब मिला नया घर

सुलोंग की करीब 100 किलोमीटर की यात्रा ने मलेशिया में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव की तस्वीर भी सामने रखी है. जंगलों के आसपास सड़कें, बस्तियां और खेती का इलाका बढ़ने के साथ हाथियों के लिए रास्ते बदलते जा रहे हैं. यह तय नहीं है कि सुलोंग वास्तव में अपने पुराने घर लौटना चाहता था या किसी दूसरी वजह से लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था. यह भी साबित नहीं हुआ कि वह अपने झुंड की तलाश में था. लेकिन इतना जरूर है कि उसका घायल होकर ट्रैफिक के बीच लंबा सफर करना लोगों के लिए चिंता की वजह बना. अब सुलोंग हाईवे से दूर एक सुरक्षित जंगल में है. जिस हाथी की तस्वीरें कभी सड़क पर गाड़ियों के बीच वायरल हुई थीं, वही हाथी अब जंगल में अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा है. उम्मीद यही है कि इस बार उसका सफर सुरक्षित जंगल के अंदर ही खत्म हो.