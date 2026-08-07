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महिलाओं के जूते सूंघने फ्लैट तक पहुंच जाता था शख्स, CCTV फुटेज से खुली पोल; वजह कर देगी हैरान

मलेशिया में एक यूनिवर्सिटी छात्र की अजीब और परेशान करने वाली हरकत का मामला सामने आया है. छात्र चोरी-छिपे महिलाओं के फ्लैट के बाहर पहुंचकर उनके जूते सूंघता था और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करता था. सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद उसकी पहचान हुई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर चर्चा हो रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 07, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:26 AM IST
महिलाओं के जूते सूंघने फ्लैट तक पहुंच जाता था शख्स, CCTV फुटेज से खुली पोल; वजह कर देगी हैरान
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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