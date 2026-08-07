/महिलाओं के जूते सूंघने फ्लैट तक पहुंच जाता था शख्स, CCTV फुटेज से खुली पोल; वजह कर देगी हैरान

कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं, जिनके बारे में सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं. मलेशिया में सामने आया यह मामला भी कुछ ऐसा ही है. यहां एक यूनिवर्सिटी छात्र पर आरोप है कि वह महिलाओं के जूते सूंघने के लिए उनके फ्लैट तक पहुंच जाता था.
शुरुआत में यह हरकत पीड़ित छात्राओं के लिए एक रहस्य बनी हुई थी, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरे ने आरोपी की पूरी करतूत सामने ला दी. वीडियो सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र को सलाखों के पीछे भेज दिया.
यह मामला मलेशिया के शाह आलम इलाके का है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्ट के अनुसार, एक 22 साल की यूनिवर्सिटी छात्रा ने शिकायत की थी कि कोई व्यक्ति लंबे समय से उसे परेशान कर रहा है. छात्रा के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक युवक की हरकत रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में देखा गया कि काली टी-शर्ट पहने एक युवक फ्लैट के बाहर पहुंचता है. इसके बाद वह ग्रिल के बीच से हाथ डालकर बाहर रखे जूते निकालता है और उन्हें सूंघने लगता है. उसकी यह हरकत कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ.
पीड़ित छात्रा ने बताया कि आरोपी उसे अप्रैल महीने से परेशान कर रहा था. उसे शक था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है. हालांकि, आरोपी की पहचान नहीं हो पा रही थी. जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया, तब पता चला कि यह हरकत एक यूनिवर्सिटी छात्र कर रहा था. वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद मामला तेजी से वायरल हो गया. बड़ी संख्या में लोगों ने आरोपी की आलोचना की और छात्रा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई.
सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शाह आलम पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू की. पुलिस ने उसी दिन रात करीब 8:30 बजे आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारी सारुदीन समाह के मुताबिक, आरोपी की उम्र 20 से 25 साल के बीच है और वह भी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और घटना के समय वह नशे की हालत में भी नहीं था.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी सिर्फ जूते सूंघने तक सीमित नहीं था. वह अपनी इस अजीब हरकत का वीडियो भी बनाता था और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था. यही वजह थी कि मामला और ज्यादा गंभीर माना गया. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने कितने लोगों के साथ ऐसी हरकत की और क्या उसके पास इस तरह के और भी वीडियो मौजूद हैं.
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरोपी ऐसा क्यों करता था. पुलिस की शुरुआती जांच में अभी तक इसकी कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है. हालांकि, जानकारों का कहना है कि कई बार ऐसी अजीब आदतें किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति, जुनूनी व्यवहार या किसी खास तरह के आकर्षण से जुड़ी हो सकती हैं. ऐसे मामलों में सिर्फ घटना को मजाक समझना सही नहीं होता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति किसी की पर्सनल चीजों को छूता है या किसी का पीछा करता है, तो यह डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है.
मलेशिया में किसी को परेशान करने या लगातार पीछा करने को लेकर सख्त कानून मौजूद हैं. मई 2023 से वहां स्टॉकिंग यानी पीछा करने के खिलाफ धारा 507A लागू है. इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को डराने, परेशान करने या उसकी निजता में दखल देने पर तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम करने वाली संस्थाओं का कहना है कि ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए. किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर तुरंत शिकायत करनी चाहिए.
यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाएं बताती हैं कि लोगों की निजी सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहना जरूरी है. वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा कि किसी की निजी चीजों के साथ इस तरह की हरकत करना गलत है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे जांच जारी है. सीसीटीवी के एक छोटे से वीडियो ने जहां पीड़ित छात्रा को न्याय की उम्मीद दी है, वहीं यह घटना लोगों को अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की एक और वजह दे गई है.