थोड़ा कुंबले-भज्जी, थोड़ा वॉर्न-मुरली... बॉलिंग एक्शन देख बौखलाई पूरी दुनिया! झकझोर देने वाला Video

Weird Bowling Action: मलेशिया टूर 2025 के दौरान कुआलालंपुर में एक गेंदबाज का अजीबोगरीब एक्शन सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. नलवा वॉरियर्स के सुपंदीप सिंह का यह अनोखा बॉलिंग स्टाइल क्रिकेट फैंस को हैरान कर गया.

 

Nov 06, 2025, 08:16 AM IST
Bowling Action Video Viral: मलेशिया टूर 2025 के दौरान कुआलालंपुर में खेले जा रहे एक मैच का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया है. वीडियो में नलवा वॉरियर्स टीम के गेंदबाज सुपंदीप सिंह को देखा जा सकता है, जो पहले बॉल को बाएं हाथ से पकड़ते हैं, फिर अचानक रनअप के बीच में दाएं हाथ से बॉलिंग कर देते हैं. उनका यह एक्शन इतना अजीब और असामान्य था कि हर कोई हैरान रह गया.

कैसे किया सुपंदीप ने बॉलिंग?

वीडियो में देखा गया कि सुपंदीप ने बॉल को रनअप की शुरुआत में बाएं हाथ से पकड़ा, लेकिन बीच में अपने शरीर को मोड़ते हुए दाएं हाथ से गेंद फेंक दी. उनका यह स्टाइल किसी जादू से कम नहीं लग रहा था. क्रिकेट में अब तक कई अनोखे एक्शन देखे गए हैं, लेकिन यह सबसे हटके था.

क्यों बोले फैंस– यह तो मुरली, वॉर्न, कुंबले का मिक्स वर्जन?

एक वायरल एक्स अकाउंट ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “इस गेंदबाज ने मुरलीधरन, शेन वॉर्न, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की स्टाइल को एक साथ मिला दिया है- शायद यह अब तक का सबसे बेस्ट बॉलिंग एक्शन है.” शुरुआत में तो दर्शकों को लगा कि सिंह लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, लेकिन जब उन्होंने अचानक हाथ बदलकर गेंद फेंकी, तो सभी के चेहरे पर हैरानी छा गई.

 

 

क्या बल्लेबाज सचमुच कंफ्यूज हो गया?

गेंदबाज की अनोखी हरकत से बल्लेबाज़ भी उलझ गया. उसने बड़ी हिट लगाने की कोशिश की लेकिन स्टंप आउट हो गया. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, “मिड-डिलीवरी स्विच? ये तो सीधा जादू है! बल्लेबाज के चेहरे पर साफ लिखा था- अब कौन-सा हाथ चलेगा?” यहां तक कि अंपायर भी हैरान रह गए. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या गेंदबाज बिना बताए हाथ बदल सकता है? एमसीसी लॉ 21.1.1 के अनुसार, गेंदबाज को पहले यह बताना जरूरी होता है कि वह दाएं हाथ से या बाएं हाथ से बॉलिंग करेगा. अगर वह बिना बताए हाथ बदलता है, तो यह नियमों के खिलाफ है और अंपायर उसे नो बॉल करार दे सकते हैं.

इस अनोखे एक्शन पर सोशल मीडिया में मजाक और तारीफ दोनों हो रही हैं. कुछ लोग इसे क्रिकेट की क्रिएटिव इवॉल्यूशन बता रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा, तो अंपायर भी कंफ्यूज हो जाएंगे. जो भी हो, सुपंदीप सिंह का नाम अब क्रिकेट की अजीबोगरीब डिलीवरीज की लिस्ट में दर्ज हो गया है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

