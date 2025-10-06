जॉब के लिए मलेशिया से सिंगापुर जाती है ये लड़की, सुबह 4 बजे से रात तक ऐसे रहता है डेली रूटीन!

Malaysian Flight Attendant Dream: क्या कोई लड़की बिना तैयारी के इंटरव्यू देकर फ्लाइट अटेंडेंट बन सकती है? विवियन इंटरियर आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर चुकी हैं, लेकिन वह कभी नहीं सोच सकती थी कि उनका करियर आसमान से जुड़ जाएगा. कम सैलरी और बोरिंग ऑफिस लाइफ से बचने के लिए उन्होंने अचानक केबिन क्रू की नौकरी के लिए अप्लाई किया. बिना किसी उम्मीद के जब उन्होंने इंटरव्यू दिया और सेलेक्शन हुआ, तो उनकी जिंदगी ने वाकई उड़ान भर ली.

दो देशों के बीच की जिंदगी कैसी होती है?

क्या कोई रोज दो देशों के बीच सफर करके नौकरी कर सकता है? शुरुआत में विवियन ने सिंगापुर में कमरा किराए पर लिया, लेकिन महंगे रेंट की वजह से एक साल बाद वह जोहोर बाह्रू (मलेशिया) चली गईं. अब उन्हें रोज सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़कर बॉर्डर पार करना पड़ता था. हर सफर में लगभग एक घंटा लगता था और हफ्ते में तीन बार यह ट्रिप होती थी. नींद की कुर्बानी के बावजूद विवियन को अपने देश का खाना, माहौल और अपनापन ज्यादा अच्छा लगता था.

क्या थकान के बावजूद सफर का मजा मिलता था?

सुबह-सुबह की थकान, उड़ानों की भागदौड़, और सख्त टाइमटेबल क्या यह सब झेलना आसान था? विवियन के लिए यह थकान भी रोमांच का हिस्सा थी. उन्होंने 20 से ज़्यादा देशों की यात्रा की- भारत, नेपाल, अमेरिका जैसे देशों को अपनी बकेटलिस्ट से चेक किया. हर देश ने उन्हें कुछ नया सिखाया और हर फ्लाइट एक एडवेंचर बनी. उनके ऑफ डे में वे परिवार के साथ वक्त बितातीं या अपने ट्रैवल वीडियो एडिट करतीं.

सीमाओं के पार क्या सीख मिली?

क्या बॉर्डर पार करते हुए भी कोई अपने सपनों को जी सकता है? विवियन कहती हैं, “यह काम आसान नहीं था- नींद की कमी, अजीब टाइमिंग, थकावट सब था. लेकिन अगर शरीर संभाल सकता है, तो इसे जरूर आजमाओ. दुनिया देखने, लोगों से मिलने और खुद को समझने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं.” विवियन की कहानी उन युवाओं के लिए एक संदेश है जो डर के कारण अपने सपनों को रोक देते हैं. उन्होंने दिखाया कि अगर हिम्मत हो, तो रोज सुबह 4 बजे भी सीमाएं सिर्फ नक्शे पर होती हैं, जिंदगी में नहीं.

