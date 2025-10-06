Advertisement
trendingNow12949827
Hindi Newsजरा हटके

जॉब के लिए मलेशिया से सिंगापुर जाती है ये लड़की, सुबह 4 बजे से रात तक ऐसे रहता है डेली रूटीन!

Malaysia To Singapore Commute: 26 साल की मलेशियाई फ्लाइट अटेंडेंट विवियन रोज सुबह 4 बजे मलेशिया से सिंगापुर काम पर जाती हैं. इंटरियर आर्किटेक्चर से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी का नया सफर शुरू किया, जो रोमांच, त्याग और सपनों की उड़ान से भरा हुआ है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जॉब के लिए मलेशिया से सिंगापुर जाती है ये लड़की, सुबह 4 बजे से रात तक ऐसे रहता है डेली रूटीन!

Malaysian Flight Attendant Dream: क्या कोई लड़की बिना तैयारी के इंटरव्यू देकर फ्लाइट अटेंडेंट बन सकती है? विवियन इंटरियर आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर चुकी हैं, लेकिन वह कभी नहीं सोच सकती थी कि उनका करियर आसमान से जुड़ जाएगा. कम सैलरी और बोरिंग ऑफिस लाइफ से बचने के लिए उन्होंने अचानक केबिन क्रू की नौकरी के लिए अप्लाई किया. बिना किसी उम्मीद के जब उन्होंने इंटरव्यू दिया और सेलेक्शन हुआ, तो उनकी जिंदगी ने वाकई उड़ान भर ली.

दो देशों के बीच की जिंदगी कैसी होती है?

क्या कोई रोज दो देशों के बीच सफर करके नौकरी कर सकता है? शुरुआत में विवियन ने सिंगापुर में कमरा किराए पर लिया, लेकिन महंगे रेंट की वजह से एक साल बाद वह जोहोर बाह्रू (मलेशिया) चली गईं. अब उन्हें रोज सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़कर बॉर्डर पार करना पड़ता था. हर सफर में लगभग एक घंटा लगता था और हफ्ते में तीन बार यह ट्रिप होती थी. नींद की कुर्बानी के बावजूद विवियन को अपने देश का खाना, माहौल और अपनापन ज्यादा अच्छा लगता था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जब ऐप्स ने नहीं दिया जवाब, तो इस महिला ने सड़क पर टांग दिए अपने इश्क के इश्तेहार!

क्या थकान के बावजूद सफर का मजा मिलता था?

सुबह-सुबह की थकान, उड़ानों की भागदौड़, और सख्त टाइमटेबल क्या यह सब झेलना आसान था? विवियन के लिए यह थकान भी रोमांच का हिस्सा थी. उन्होंने 20 से ज़्यादा देशों की यात्रा की- भारत, नेपाल, अमेरिका जैसे देशों को अपनी बकेटलिस्ट से चेक किया. हर देश ने उन्हें कुछ नया सिखाया और हर फ्लाइट एक एडवेंचर बनी. उनके ऑफ डे में वे परिवार के साथ वक्त बितातीं या अपने ट्रैवल वीडियो एडिट करतीं.

यह भी पढ़ें; ट्रेन में टॉयलेट या फाइव-स्टार होटल का बाथरूम? वायरल Video में दिखा जापान का ऐसा नज़ारा जो यकीन करना मुश्किल है!

सीमाओं के पार क्या सीख मिली?

क्या बॉर्डर पार करते हुए भी कोई अपने सपनों को जी सकता है? विवियन कहती हैं, “यह काम आसान नहीं था- नींद की कमी, अजीब टाइमिंग, थकावट सब था. लेकिन अगर शरीर संभाल सकता है, तो इसे जरूर आजमाओ. दुनिया देखने, लोगों से मिलने और खुद को समझने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं.” विवियन की कहानी उन युवाओं के लिए एक संदेश है जो डर के कारण अपने सपनों को रोक देते हैं. उन्होंने दिखाया कि अगर हिम्मत हो, तो रोज सुबह 4 बजे भी सीमाएं सिर्फ नक्शे पर होती हैं, जिंदगी में नहीं.

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Malaysian flight

Trending news

सोनम वांगचुक को राहत नहीं, गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली
Sonam Wangchuk Detain
सोनम वांगचुक को राहत नहीं, गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
;