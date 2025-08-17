OMG दुनिया का सबसे लंबा सांप, करीब 18 फीट लंबाई; काट ले तो नहीं बचेगा इंसान! वीडियो देखकर उड़ सकते हैं होश
Malaysian King Cobra Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सबसे लंबे सांप को देखा जा रहा है और ये सिर्फ लंबाई में बड़ा नहीं बताया जा रहा बल्कि बहुत जहरीला सांप भी बता रहे हैं. आइए वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 02:58 PM IST
Malaysian King Cobra Video: सांप की कई प्रजातियां हैं और सभी अलग-अलग लंबाई के लिए जानी जाती है उनमें से एक ऐसी प्रजाति वाले सांप का वीडियो देखा गया है जिसे देखकर अच्छे-अच्छे की आंखें फटी की फटी रह सकती है. वायरल वीडियो को देखकर हर कोई दंग रह गया है कि क्या सच में इतना लंबा सांप भी होता है. हालांकि, वायरल वीडियो के जरिए सांप की लंबाई ही नहीं बल्कि वो कितना ज्यादा जहरीला है, इसके बारे में भी बताया गया है. किंग कोबरा के वायरल वीडियो में आपको एक अजीबोगरीब प्रजाति देखने को मिल सकती है.

करीब 18 फीट लंबा सांप का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो के जरिए एक विशाल मलेशियाई किंग कोबरा को देखा जा रहा है. एक शख्स ने हाथ में सांप को ले रखा है और उसकी लंबाई काफी ज्यादा देखी जा रही है. आमतौर पर दिखने वाले कोबरा से सांप की लंबाई काफी ज्यादा दिख रही है. बताया जा रहा है ये नर सांप 17 से 18 फीट यानी लगभग 5 मीटर तक लंबा बताया जा रहा है.

लंबाई में लंबा और सबसे ज्यादा जहरीला सांप

विशाल मलेशियाई किंग कोबरा की सिर्फ लंबाई ही ज्यादा नहीं है. इस सांप को बहुत जहरीला भी बताया जा रहा है. ये सांप सबसे डरावना होने के साथ जान के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है. अगर किसी इंसान को काट ले तो उसका बचना भी मुश्किल हो सकता है. सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर @AMAZlNGNATURE ने वीडियो को साझा किया है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा- ‘यह एक मलेशियाई किंग कोबरा है. यह धरती का सबसे लंबा जहरीला सांप है. यह किंग कोबरा की विभिन्न उप-प्रजातियों में सबसे लंबा भी है. वयस्क नर संभवतः 17 से 18 फीट (5 मीटर) तक लंबे हो सकते हैं.’

सांप से डरे लोग!

वायरल वीडियो में दिख रहे सांप को देखकर हर कोई हैरान है. इतने लंबे सांप ने हर किसी को डरा रखा है. ये सांप क्या है और कितना खतरनाक हो सकता है? इसका डर देखने को मिल रहा है. हालांकि, वीडियो को पोस्ट करते समय लंबाई की जानकारी दी गई है. भारत में ये सांप है या नहीं, इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है.

