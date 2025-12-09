Advertisement
प्रेग्नेंट बीवी को बिजनेस ट्रिप बताकर थाईलैंड घूमने गया था हस्बैंड, बाढ़ में GF संग फंसा तो खुल गई पोल! खूब हुई बेइज्जती

Cheater Husband: मलेशिया में एक गर्भवती महिला को तब बड़ा झटका लगा जब पता चला कि उसका पति बिज़नेस ट्रिप पर नहीं, बल्कि बाढ़ में फंसा हुआ अपनी प्रेमिका के साथ थाईलैंड के हैट याई में था. सोशल मीडिया के जरिए खुला पूरा सच और थाईलैंड की भयंकर बाढ़ की स्थिति भी सामने आई.

 

Hat Yai Floods: मलेशिया का एक शख्स अपनी गर्भवती पत्नी को बता कर गया था कि वह साथियों के साथ बिजनेस ट्रिप पर है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी. थाईलैंड के हैट याई में आई भीषण बाढ़ में वह फंस गया और इस दौरान उसकी पोल खुल गई कि वह दरअसल अपनी प्रेमिका के साथ वहां चार दिनों से ठहरा हुआ था. पत्नी उससे आसानी से संपर्क नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने ऑनलाइन एक महिला इन्फ्लुएंसर से मदद मांगी.

सोशल मीडिया पर मदद मांगने से क्या हुआ?

पत्नी ने बाढ़ अपडेट शेयर करने वाली महिला @psmommyhannah से कहा कि उसके पति को ढूंढने में मदद करें. महिला ने अपने रिश्तेदारों को हैट याई भेजा ताकि वह उस होटल की जांच कर सकें जहां पति के होने का दावा किया गया था. लेकिन वहां पता चला कि वह किसी पुरुष टीम के साथ नहीं, बल्कि एक महिला के साथ पिछले चार दिनों से एक ही कमरे में रह रहा था.

क्या पत्नी को अभी तक सच बताया गया है?

जो महिला खोज में मदद कर रही है, उसने बताया कि उसने अभी तक पत्नी को सच्चाई नहीं बताई है क्योंकि वह चौथे बच्चे की मां बनने वाली है और इस हालत में उसका सदमा और बढ़ सकता है. उसने कहा कि कहानी शेयर करने का मकसद लोगों का ध्यान खींचना नहीं, बल्कि औरतों को सतर्क करना है कि पति पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले सोचें.

सोशल मीडिया पर क्या कह रहे लोग?

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि पत्नी को सच जानने का पूरा हक है. कुछ लोगों का सुझाव था कि यदि सीधे बताना मुश्किल है, तो पत्नी के किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त को बताया जाए ताकि वह उसे संभालकर सच बता सके. इस घटना ने लोगों में काफी बहस छेड़ दी, खासकर भरोसे और रिश्तों को लेकर. थाईलैंड के दक्षिणी हिस्सों में लगातार भारी बारिश ने तबाही मचा दी है. अब तक 185 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 12 प्रांतों में तीन मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. हैट याई, जो दक्षिणी थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त इलाकों में शामिल है.

