Advertisement
trendingNow12944480
Hindi Newsजरा हटके

मायके में बच्चे पालने में बिजी थी बीवी, दामाद ने कर लिया ससुर संग अफेयर! बोला- वो मुझे सेक्सी बुलाते हैं...

शादीशुदा जिंदगी में अफेयर आम बात मानी जाती है, लेकिन मलेशिया से आया एक खुलासा सभी को हैरान कर गया. यहां एक शख्स ने अपने ससुर के साथ अवैध संबंध बनाने की सनसनीखेज कबूलनामे से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मायके में बच्चे पालने में बिजी थी बीवी, दामाद ने कर लिया ससुर संग अफेयर! बोला- वो मुझे सेक्सी बुलाते हैं...

Marriage Affair: शादीशुदा जिंदगी में अक्सर पति या पत्नी के अफेयर की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन मलेशिया से आया यह मामला सब पर भारी पड़ गया. यहां एक व्यक्ति ने फेसबुक पेज किसाह रुमाह तंग्गा पर गुमनाम पोस्ट करते हुए कबूल किया कि उसका अफेयर किसी और औरत या मर्द से नहीं बल्कि अपने ही ससुर से था.

आखिर यह रिश्ता कैसे शुरू हुआ?

पोस्ट के मुताबिक, जब उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया तो वह प्रसव के बाद मायके में रह रही थी. इसी दौरान ससुर ने दामाद से कहा कि वह उनके साथ किरायेदारों के लिए घर साफ करवाने में मदद करे. सफाई करते-करते गर्मी से परेशान होकर युवक ने शर्ट उतारी. तभी ससुर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा – "तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो" और फिर उसे छूने लगे. देखते ही देखते यह अजीबोगरीब रिश्ता शुरू हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें: Video: 300 की रफ्तार पर थी निंजा बाइक, अचानक सामने आया ट्रक, देखें टकराने से कैसे बाल-बाल बचा शख्स?

क्या सच में दामाद रोक नहीं पाया खुद को?

युवक का दावा है कि उसने ससुर की कोशिशों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पांच महीने से दबे हुए शारीरिक इच्छाओं ने उसे कमजोर कर दिया. उसने कबूल किया कि तीन बार उसने अपने ससुर के साथ संबंध बनाए. उसने लिखा, “सोचने पर शर्म आती है.” युवक ने आगे लिखा कि उसने ससुर से पूछा, “क्या यह नॉर्मल है?” जिस पर ससुर ने कहा, “गिल्टी मत फील करो, यह सामान्य है.” लेकिन युवक को डर सता रहा है कि कहीं लोग उसे LGBTQ कम्युनिटी का हिस्सा न मान लें. अब ससुर लगातार एक और मुलाकात की डिमांड कर रहे हैं और युवक इस रिश्ते से निकलने का रास्ता पूछ रहा है.

यह भी पढ़ें: यहां मर्द पहनते हैं साड़ी और करते हैं गरबा, इसके पीछे छिपी है 200 साल पुरानी खौफनाक कहानी

लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

यह पोस्ट सामने आते ही इंटरनेट पर खलबली मच गई. एक यूजर ने लिखा, “इसे पढ़कर बहुत बुरा लगा.” दूसरे ने कहा, “भाई में हिम्मत देखो, यह पूछ रहा है कि नॉर्मल है या नहीं.” हालांकि कुछ लोगों ने इसे फेक स्टोरी बताया और कहा कि यह सिर्फ ऑनलाइन सनसनी फैलाने के लिए लिखा गया है. भले ही इसकी सच्चाई पर सवाल उठे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह अब तक की सबसे विचित्र और चौंकाने वाली कहानियों में से एक है. सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो गया और लोग अब भी हैरान हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है.

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Malaysiaviraltrending

Trending news

Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 Live Updates: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 Live Updates: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
;