मायके में बच्चे पालने में बिजी थी बीवी, दामाद ने कर लिया ससुर संग अफेयर! बोला- वो मुझे सेक्सी बुलाते हैं...

Marriage Affair: शादीशुदा जिंदगी में अक्सर पति या पत्नी के अफेयर की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन मलेशिया से आया यह मामला सब पर भारी पड़ गया. यहां एक व्यक्ति ने फेसबुक पेज किसाह रुमाह तंग्गा पर गुमनाम पोस्ट करते हुए कबूल किया कि उसका अफेयर किसी और औरत या मर्द से नहीं बल्कि अपने ही ससुर से था.
आखिर यह रिश्ता कैसे शुरू हुआ?
पोस्ट के मुताबिक, जब उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया तो वह प्रसव के बाद मायके में रह रही थी. इसी दौरान ससुर ने दामाद से कहा कि वह उनके साथ किरायेदारों के लिए घर साफ करवाने में मदद करे. सफाई करते-करते गर्मी से परेशान होकर युवक ने शर्ट उतारी. तभी ससुर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा – "तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो" और फिर उसे छूने लगे. देखते ही देखते यह अजीबोगरीब रिश्ता शुरू हो गया.
क्या सच में दामाद रोक नहीं पाया खुद को?
युवक का दावा है कि उसने ससुर की कोशिशों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पांच महीने से दबे हुए शारीरिक इच्छाओं ने उसे कमजोर कर दिया. उसने कबूल किया कि तीन बार उसने अपने ससुर के साथ संबंध बनाए. उसने लिखा, “सोचने पर शर्म आती है.” युवक ने आगे लिखा कि उसने ससुर से पूछा, “क्या यह नॉर्मल है?” जिस पर ससुर ने कहा, “गिल्टी मत फील करो, यह सामान्य है.” लेकिन युवक को डर सता रहा है कि कहीं लोग उसे LGBTQ कम्युनिटी का हिस्सा न मान लें. अब ससुर लगातार एक और मुलाकात की डिमांड कर रहे हैं और युवक इस रिश्ते से निकलने का रास्ता पूछ रहा है.
लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?
यह पोस्ट सामने आते ही इंटरनेट पर खलबली मच गई. एक यूजर ने लिखा, “इसे पढ़कर बहुत बुरा लगा.” दूसरे ने कहा, “भाई में हिम्मत देखो, यह पूछ रहा है कि नॉर्मल है या नहीं.” हालांकि कुछ लोगों ने इसे फेक स्टोरी बताया और कहा कि यह सिर्फ ऑनलाइन सनसनी फैलाने के लिए लिखा गया है. भले ही इसकी सच्चाई पर सवाल उठे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह अब तक की सबसे विचित्र और चौंकाने वाली कहानियों में से एक है. सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो गया और लोग अब भी हैरान हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है.