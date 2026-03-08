Advertisement
trendingNow13133169
Hindi Newsजरा हटकेइंसान या शार्क? इस शख्स के मुंह में निकले 32 नहीं बल्कि 42 दांत, एक्स-रे रिपोर्ट देख डॉक्टर भी हैरान

इंसान या 'शार्क'? इस शख्स के मुंह में निकले 32 नहीं बल्कि 42 दांत, एक्स-रे रिपोर्ट देख डॉक्टर भी हैरान

मलेशिया के प्रताब मुनियांडी के मुंह में 42 दांत होने के कारण उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है. सामान्य से 10 ज्यादा दांत होने के बावजूद उन्हें कोई परेशानी नहीं है और उनकी अनोखी मुस्कान चर्चा में है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 08, 2026, 09:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंसान या 'शार्क'? इस शख्स के मुंह में निकले 32 नहीं बल्कि 42 दांत, एक्स-रे रिपोर्ट देख डॉक्टर भी हैरान

दुनिया में लोग अजीबोगरीब रिकॉर्ड बनाकर सुर्खियों में आते रहते हैं, लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड सामने आया है वह सचमुच चौंकाने वाला है. आमतौर पर इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसके मुंह में पूरे 42 दांत मौजूद हैं. यही वजह है कि उसकी मुस्कान बाकी लोगों से बिल्कुल अलग नजर आती है. इस अनोखी खासियत ने उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिला दी है. जैसे ही इस रिकॉर्ड की जानकारी सामने आई, सोशल मीडिया पर लोग हैरान रह गए और यह खबर तेजी से वायरल होने लगी.

42 दांतों वाला अनोखा रिकॉर्ड

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक यह अनोखा रिकॉर्ड मलेशिया के प्रताब मुनियांडी के नाम दर्ज हुआ है. 33 वर्षीय प्रताब पेशे से ऑयल और गैस इंडस्ट्री में इंजीनियर हैं. उनके मुंह में कुल 42 दांत हैं, जो सामान्य संख्या से 10 ज्यादा हैं. इसी वजह से उन्हें किसी पुरुष के मुंह में सबसे ज्यादा दांत होने का खिताब मिला है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस उपलब्धि की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चार तस्वीरों के साथ साझा की. पोस्ट में लिखा गया कि प्रताब के मुंह में सामान्य से ज्यादा दांत हैं और यही उन्हें खास बनाता है. उनकी अनोखी मुस्कान अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार को ऐसे चला इस अनोखे राज का पता

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रताब मुनियांडी को अपने ज्यादा दांतों के बारे में पहली बार 2021 में एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान शक हुआ. उस समय उन्होंने महसूस किया कि उनके मुंह में कुछ नए दांत निकल रहे हैं. जब उन्होंने दांतों की गिनती की तो संख्या 38 निकली.
इसके बाद उन्होंने डॉक्टर से जांच कराई और एक्स-रे कराया. जांच में पता चला कि उनके मुंह में अभी चार और दांत निकलने बाकी हैं. धीरे-धीरे सभी दांत निकल आए और 2023 की शुरुआत तक उनके कुल 42 दांत हो गए. बाद में दो दंत चिकित्सकों ने जांच कर इस रिकॉर्ड को आधिकारिक रूप से सत्यापित किया.

ज्यादा दांत, लेकिन कोई परेशानी नहीं

प्रताब मुनियांडी का कहना है कि जब भी लोगों को पता चलता है कि उनके मुंह में 42 दांत हैं तो वे हैरान रह जाते हैं. हालांकि उन्होंने बताया कि इतने ज्यादा दांत होने के बावजूद उन्हें कोई खास परेशानी नहीं होती और उनका स्वास्थ्य भी सामान्य है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर उन्होंने खुशी जताई और कहा कि उन्हें यह जानकर खास महसूस होता है कि उनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा दांत हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग उनकी मुस्कान को देखकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Malaysiaprathab muniandymost teeth recordworld record for extra teeth

Trending news

दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
Gujarat Temple
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
assam election 2026
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
Womens Day
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
israel iran war
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
Rahul Gandhi
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
Punjab Education Model
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
punjab new industrial policy
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
Telangana News in Hindi
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
Mangalore Refinery
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर