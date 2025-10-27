Advertisement
पोकेमॉन कार्ड ने बदल दी किस्मत! मलेशियाई फैन ने 3.8 करोड़ में बेचा कलेक्शन, कहा- ये सिर्फ बिक्री नहीं, एक लेगेसी है

मलेशिया के दामिरल इमरान ने अपने पोकेमॉन कार्ड कलेक्शन को करीब 3.8 करोड़ रुपये में बेचकर इतिहास रच दिया. उन्होंने इसे सिर्फ बिक्री नहीं बल्कि पैशन और लेगेसी की यात्रा बताया. उनकी कहानी ने पूरे एशिया में कार्ड कलेक्शन का क्रेज बढ़ा दिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 27, 2025, 09:18 PM IST
मलेशिया के शाह आलम शहर के रहने वाले दामिरल इमरान नाम के युवक ने अपने पोकेमॉन कार्ड कलेक्शन को बेचकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने अपने पूरे कलेक्शन को RM 1.87 मिलियन यानी करीब 3.8 करोड़ रुपये में बेच दिया. दामिरल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि यह सिर्फ एक बिक्री नहीं, बल्कि पैशन, मेहनत और लेगेसी की कहानी है. उन्होंने अपने कमरे की तस्वीरें भी पोस्ट कीं, जिनमें पोकेमॉन कार्ड्स के ढेर ऊंचाई तक सजे दिख रहे हैं.

इमरान ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इमोशनल संदेश लिखा, “शाह आलम के छोटे कमरे से शुरू हुआ ये सफर अब पोकेमॉन की दुनिया में इतिहास बन गया. यह सिर्फ बिक्री नहीं, बल्कि पैशन और मेहनत की यात्रा है. हर कार्ड, हर बॉक्स और हर नींदहीन रात अब सफल हुई है. यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है.” उनके इस पोस्ट पर हजारों लोगों ने रिएक्शन दिए और उनकी लगन की तारीफ की.

पहले कार के बदले करने वाले थे ट्रेड

इमरान ने कुछ महीने पहले मजाकिया अंदाज़ में यह भी कहा था कि अगर कोई उन्हें एक लग्जरी Porsche 911 Carrera 4S कार और साथ में RM 1 मिलियन कैश दे, तो वे अपना पूरा कलेक्शन ट्रांसफर कर देंगे. इस बड़ी बिक्री के बाद उन्होंने कहा कि यह कदम न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में कार्ड कलेक्शन की दुनिया के लिए प्रेरणादायक है. अब कई लोग अपने पुराने कार्ड्स की वैल्यू जानने में जुट गए हैं.

 

दुनिया भर में पोकेमॉन कार्ड्स का क्रेज

पोकेमॉन कार्ड्स की शुरुआत 1996 में जापान में हुई थी. यह गेम और कलेक्शन दोनों के रूप में मशहूर हुआ. समय के साथ यह बच्चों के शौक से निकलकर करोड़ों का बिजनेस बन गया. शुरुआती “Base Set” सीरीज के कार्ड्स अब दुनिया की सबसे कीमती कलेक्टेबल वस्तुओं में शामिल हैं. खासकर होलोग्राफिक और लिमिटेड एडिशन कार्ड्स लाखों-करोड़ों में बिकते हैं. कई अंतरराष्ट्रीय नीलामियों में इनकी कीमतें 6 से 7 अंकों तक पहुंच चुकी हैं.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

