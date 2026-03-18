Advertisement
trendingNow13145760
Hindi Newsजरा हटकेSeahorse Fish: मां नहीं, पिता देता है बच्चों को जन्म! जानें कहां रहती है ये अनोखी प्रजाति?

Seahorse Fish: मां नहीं, पिता देता है बच्चों को जन्म! जानें कहां रहती है ये अनोखी प्रजाति?

Rare Sea Creatures: दुनिया में अनेक अजीबोगरीब जीव हैं. कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानकर हम हैरान रह जाते हैं. आज हम आपको ऐसी प्रजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें मां नहीं, बल्कि पिता प्रेग्नेंट होते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं. आइए जानते हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 18, 2026, 07:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Seahorse Fish: मां नहीं, पिता देता है बच्चों को जन्म! जानें कहां रहती है ये अनोखी प्रजाति?

Seahorse Fish: आज हम जिस समुद्री जीव के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें मेल प्रेग्नेंट होते हैं. जी हां, ये प्रजाति है सीहॉर्स (Seahorse). ये अजीब आकार वाली और सीधी तैरने वाली एक मछली है. चलिए इसके बारे में रोचक तथ्य जानते हैं.

ये एक मछली है. देखने में ये नॉर्मल फिश की तरह नहीं लगती है. जानकारी के अनुसार दुनियाभर के तटीय समुद्री इलाकों में इसकी 45 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं. वैसे तो वैज्ञानिकों को इसके बारे में कई बुनियादी जानकारियां मिली हैं, लेकिन अभी भी इसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है.

कैसा दिखता है ये जीव?

इस समुद्री जीव की शारीरिक बनावट काफी अलग और अनोखी है. इसका सिर घोड़े जैसा दिखता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सीहॉर्स एक जैसे ही दिखते हैं, हर सीहॉर्स की अलग पहचान होती है. ज्यादातर सीहॉर्स पर धब्बे, धारियां या छोटे निशान होते हैं. इतना ही नहीं, कुछ सीहॉर्स की बॉडी पर पंख जैसे हिस्से, कांटे या ताज जैसे आकार भी होते हैं. इसके अलावा इनकी खास बात ये है कि ये अपनी मसल्स ही हल्की हरकत से भी अपने शरीर का रंग बदल सकते हैं, ताकि दुश्मनों से छिप सकें या साथी को संकेत दे सकें. ये अलग-अलग रंग के हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: दु​निया का सबसे स्मार्ट पक्षी! 5 साल के बच्चे जितनी रखता है समझ, पार्टनर के लिए है वफादार

Add Zee News as a Preferred Source

 

अलग अलग काम करती हैं इनकी आंखें

इसकी बॉडी पर शल्क (स्केल्स) नहीं होते, बल्कि हड्डी जैसी प्लेटें होती हैं जो स्किन से ढकी रहती हैं. इनकी आंखें एक दूसरे से अलग काम कर सकती हैं. इनकी पूंछ पकड़ने वाली होती है यानी ये अपनी पूंछ से समुद्र की सतह पर मौजूद चीजों को पकड़ लेते हैं ताकि वो बह ना जाए या बहने से बचा लेते हैं. इतना ही नहीं ये संभोग के दौरान भी अपने साथी को पूंछ से पकड़ लेते हैं. आकार की बात करें तो सबसे छोटी प्रजाति एक बीन्स के बराबर हो सकती है, जबकि सबसे बड़ी प्रजाति एक फुट से भी लंबी हो सकती है.
यह भी पढ़ें: दुनिया का सबसे भयानक पक्षी! मगरमच्छ के बच्चों को भी बना लेता है शिकार, इतनी लंबी है चोंच

 

नर होते हैं प्रेग्नेंट

नेशनल जियोग्राफी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीहॉर्स में प्रजनन का तरीका बाकी जीवों से बिल्कुल अलग होता है. इनके परिवार में मेल प्रेग्नेंट होते हैं. संभोग के दौरान मामा सीहॉर्स अपने अंडों को एक स्पेशल नली के द्वारा नर के सामने वाले थैले (brood pouch) में रखती है. इसके बाद नर सीहॉर्स उन अंडों को संभालता है और पोषण देता है. ये पूरा समय 2 से 4 हफ्तों का होता है. इसके बाद नर सीहॉर्स विकसित बच्चों को जन्म देता है. अलग अलग प्रजाति के अनुसार एक बार में दर्जनों से लेकर हजारों तक बच्चे पैदा हो सकते हैं. हालांकि, जन्म के बाद बहुत कम बच्चे ही जीवित बच पाते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

Seahorse FishInteresting facts

Trending news

'ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने 4.5 करोड़ लोगों को दी जॉब', धौला कुआं जाम पर क्या बोले गडकरी?
WION World Pulse
'ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने 4.5 करोड़ लोगों को दी जॉब', धौला कुआं जाम पर क्या बोले गडकरी?
'फोर्स्ड मैरिज थी इसलिए...' खरगे के 'शादी' वाले बयान पर पूर्व PM देवेगौड़ा का पलटवार
HD Devegowda
'फोर्स्ड मैरिज थी इसलिए...' खरगे के 'शादी' वाले बयान पर पूर्व PM देवेगौड़ा का पलटवार
पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से की बात, अबतक कितने खाड़ी देशों को घुमाया फोन?
Middle East War
पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से की बात, अबतक कितने खाड़ी देशों को घुमाया फोन?
'हम पर जंग थोपी गई, दोस्तों के लिए खुला है होर्मुज...', बोले ईरान के डिप्टी चीफ
WION World Pulse
'हम पर जंग थोपी गई, दोस्तों के लिए खुला है होर्मुज...', बोले ईरान के डिप्टी चीफ
'छापेमारी के बीच सीएम का घुसना...',सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई ममता बनर्जी को फटकार?
Supreme Court
'छापेमारी के बीच सीएम का घुसना...',सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई ममता बनर्जी को फटकार?
संसद में गूंजा सरके चुनर गाने का विवाद, लगा बैन, मंत्री बोले- बोलने की आजादी...
Nora Fatehi
संसद में गूंजा सरके चुनर गाने का विवाद, लगा बैन, मंत्री बोले- बोलने की आजादी...
मां को जलते देखा, अदालत में बताया सच, बेटी की गवाही से दरिंदे पिता को मिली उम्रकैद
Supreme Court
मां को जलते देखा, अदालत में बताया सच, बेटी की गवाही से दरिंदे पिता को मिली उम्रकैद
मार्च में लौटी कड़ाके की ठंड! कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 18 इंच तक बर्फबारी
Kashmir Weather
मार्च में लौटी कड़ाके की ठंड! कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 18 इंच तक बर्फबारी
Watch: 'बस हथौड़ा मारते हैं...', राहुल-प्रियंका के सामने शख्स की हो गई गडकरी से बहस
Nitin Gadkari
Watch: 'बस हथौड़ा मारते हैं...', राहुल-प्रियंका के सामने शख्स की हो गई गडकरी से बहस
हरीश राणा से भी बदनसीब मुंबई के अनिल, 4 करोड़ खर्च, घर टूटा... फिर भी 'जिंदा लाश'
harish rana case
हरीश राणा से भी बदनसीब मुंबई के अनिल, 4 करोड़ खर्च, घर टूटा... फिर भी 'जिंदा लाश'