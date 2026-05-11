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Hindi Newsवायरलयहां मां नहीं बल्कि बाप होते हैं प्रेग्नेंट; अपनी कोख में बच्चों को पालता है यह जीव, वीडियो देख चकरा जाएगा सिर

यहां मां नहीं बल्कि 'बाप' होते हैं प्रेग्नेंट; अपनी कोख में बच्चों को पालता है यह जीव, वीडियो देख चकरा जाएगा सिर

Male Seahorse Pregnancy Facts: आमतौर पर हम यही जानते हैं कि मादा ही बच्चों को जन्म देती है, लेकिन सी-हॉर्स (Seahorse) या समुद्री घोड़ा दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है, जिसमें नर (Male) गर्भवती होता है और बच्चों को जन्म देता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 11, 2026, 06:16 AM IST
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Image credit: instagram/@thebrainmaze
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Male Seahorse Pregnancy Facts: हमारी धरती पर ज्यादातर जीवों में बच्चे को जन्म देने का काम मादा करती है. इंसानों से लेकर जानवरों तक, हर जगह यही नियम देखने को मिलता है. लेकिन समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक ऐसा जीव भी है, जहां पूरा खेल उल्टा है. यहां मादा नहीं, बल्कि नर बच्चे को जन्म देता है. यह सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन यह पूरी तरह सच है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं सीहॉर्स यानी समुद्री घोड़े की. यह छोटा सा समुद्री जीव अपनी अनोखी बनावट और अलग तरीके की प्रेग्नेंसी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. वैज्ञानिक भी इसे प्रकृति का सबसे हैरान करने वाला जीव मानते हैं.

नर सीहॉर्स बनता है ‘प्रेग्नेंट’

सीहॉर्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें मादा अपने अंडे नर के शरीर में मौजूद एक खास थैली में डालती है. इसके बाद नर उन अंडों को अपने शरीर के अंदर सुरक्षित रखता है. यहीं से उसकी 'प्रेग्नेंसी' शुरू होती है. नर सीहॉर्स कई दिनों तक उन अंडों की देखभाल करता है. वह उन्हें ऑक्सीजन और जरूरी पोषण भी देता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह थैली किसी छोटे 'वॉम्ब' यानी गर्भ की तरह काम करती है. इसी वजह से लोग इसे दुनिया का इकलौता 'प्रेग्नेंट नर' कहते हैं.

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फिर शुरू होता है असली संघर्ष

जब बच्चे पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, तब नर सीहॉर्स उन्हें जन्म देता है. यह प्रक्रिया बिल्कुल किसी डिलीवरी जैसी होती है. नर सीहॉर्स के शरीर में तेज संकुचन होने लगते हैं और फिर एक-एक करके छोटे-छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं. कई बार एक साथ सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं. कुछ प्रजातियों में यह संख्या हजारों तक पहुंच जाती है. सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जन्म लेते ही ये बच्चे खुद तैरने लगते हैं. उन्हें मां-बाप की ज्यादा मदद नहीं मिलती.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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आखिर प्रकृति ने ऐसा क्यों किया?

वैज्ञानिक कई सालों से इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं कि आखिर सीहॉर्स में ऐसा उल्टा सिस्टम क्यों बना? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे मादा जल्दी नए अंडे तैयार कर पाती है, जबकि नर पुराने बच्चों को संभालता है. यानी दोनों मिलकर ज्यादा तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं. समुद्र में छोटे जीवों के लिए खतरा बहुत ज्यादा होता है. ऐसे में यह तरीका उनकी प्रजाति को बचाने में मदद करता है.

दिखने में भी बेहद अलग होता है सीहॉर्स

सीहॉर्स का चेहरा घोड़े जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे समुद्री घोड़ा कहा जाता है. इसकी गर्दन मुड़ी हुई होती है और यह सीधा तैरता है. दुनिया में सीहॉर्स की कई प्रजातियां पाई जाती हैं. कुछ बेहद छोटी होती हैं, जबकि कुछ का आकार बड़ा भी होता है. यह अक्सर समुद्र के शांत हिस्सों में पाए जाते हैं और अपनी पूंछ से पौधों या मूंगों को पकड़कर टिके रहते हैं.

सोशल मीडिया पर लोग बोले- प्रकृति सच में कमाल है

सीहॉर्स की यह अनोखी प्रेग्नेंसी सोशल मीडिया पर भी लोगों को खूब हैरान करती है. जब लोग पहली बार सुनते हैं कि नर बच्चे को जन्म देता है, तो उन्हें यकीन नहीं होता. रेडिट पर इस विषय को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है. कई लोग मजाक में लिखते हैं कि 'समुद्र में बाप बनने का मतलब सच में बाप बनना है.' वहीं, कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति इंसानों की सोच से कहीं ज्यादा अलग और रहस्यमयी है.

जन्म के बाद बेहद मुश्किल होती है जिंदगी

हालांकि सीहॉर्स एक साथ बहुत सारे बच्चों को जन्म देता है, लेकिन उनमें से बहुत कम बड़े हो पाते हैं. समुद्र में बड़े जीव और तेज धाराएं उनके लिए खतरा बन जाती हैं. यही वजह है कि हजारों बच्चों में से बहुत कम ही वयस्क बन पाते हैं. सीहॉर्स आज भी वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का बड़ा विषय बना हुआ है. वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नर प्रेग्नेंसी का यह सिस्टम आखिर कैसे विकसित हुआ. कई रिसर्च में यह भी सामने आया है कि सीहॉर्स के शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हुए, जिन्होंने उसे यह अनोखी क्षमता दी.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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