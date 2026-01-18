Advertisement
trendingNow13078135
Hindi Newsजरा हटकेफुटबॉल का जुनून या अंधविश्वास का खेल? तांत्रिक ने मंत्र से जीत दिलाने के नाम पर फैंस को लगाया 36 लाख का चूना

फुटबॉल का जुनून या अंधविश्वास का खेल? तांत्रिक ने 'मंत्र' से जीत दिलाने के नाम पर फैंस को लगाया 36 लाख का चूना

माली में खुद को ईश्वर से बात करने वाला बताने वाले तांत्रिक ने अफ्रीकी कप जिताने के नाम पर फैंस से लाखों वसूले. टीम की हार के बाद गुस्साई भीड़ ने हमला किया और पुलिस ने उसे धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फुटबॉल का जुनून या अंधविश्वास का खेल? तांत्रिक ने 'मंत्र' से जीत दिलाने के नाम पर फैंस को लगाया 36 लाख का चूना

अफ्रीका के माली से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां खुद को ईश्वर से बात करने वाला बताने वाले एक तांत्रिक का जादू मैच के साथ ही टूट गया. अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस में माली की जीत का दावा कर उसने फुटबॉल फैंस से लाखों रुपये ऐंठ लिए. लोगों को भरोसा दिलाया गया कि उसके मंत्रों से टीम ट्रॉफी उठा लेगी. शुरुआत में एक मैच का सही अनुमान लगते ही उसकी वाहवाही हुई, लेकिन जैसे ही टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई, भक्तों का भरोसा गुस्से में बदल गया. नतीजा यह हुआ कि तांत्रिक की भीड़ ने पिटाई की और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

ईश्वर से बात करने का दावा कर वसूली

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, इस शख्स ने खुद को आध्यात्मिक गुरु बताते हुए दावा किया कि भगवान ने उसे माली को अफ्रीकी कप जिताने की शक्ति दी है. इसी भरोसे पर उसने फुटबॉल प्रशंसकों से करीब 30,000 पाउंड यानी लगभग 36 लाख रुपये वसूल लिए. तांत्रिक ने कहा कि वह अपने मंत्रों के जरिए टीम की जीत सुनिश्चित कर सकता है. कई फैंस उसकी बातों में आ गए और नकद रकम सौंप दी. शुरुआती दौर में जब माली ने ट्यूनीशिया को हराया, तो उसके दावे को और मजबूती मिली और लोगों का भरोसा बढ़ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्वार्टर फाइनल में टूटा जादू

इस स्वघोषित गुरु का नाम करामोगो सिनायोको बताया गया है. उसने अंतिम 16 में ट्यूनीशिया की हार की भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई. इसके बाद उसने क्वार्टर फाइनल में भी जीत का भरोसा दिलाया. लेकिन माली की टीम सेनेगल के खिलाफ 1-0 से हार गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई. हार के साथ ही प्रशंसकों का गुस्सा फूट पड़ा. जो लोग कुछ घंटे पहले तक उसकी तारीफ कर रहे थे, वही अब खुद को ठगा महसूस करने लगे. भक्तों की आस्था अचानक आक्रोश में बदल गई.

भीड़ का हमला और पुलिस की कार्रवाई

मैच खत्म होते ही राजधानी बामाको में सिनायोको के घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई. करीब सौ लोगों ने उसके घर पर पत्थर फेंके और तोड़फोड़ की. हालात बिगड़ते देख पुलिस को बुलाया गया और तांत्रिक को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. मामले की जांच साइबर और आर्थिक अपराध विशेषज्ञ कर रहे हैं. गिरफ्तारी के बाद सिनायोको ने सफाई देते हुए कहा कि वह भगवान नहीं है. उसने दावा किया कि ट्यूनीशिया की हार के बाद लोग उसे पूज रहे थे, लेकिन सेनेगल से हारते ही उसी पर हमला कर दिया गया और उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
BMC Election Result 2026
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
IMD Report
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
bengal elections
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
uddhav thackeray
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
bjp west bengal news
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
DNA Analysis
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
DNA
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
DNA
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
A R Rahman
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
DNA Analysis
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण