फुटबॉल का जुनून या अंधविश्वास का खेल? तांत्रिक ने 'मंत्र' से जीत दिलाने के नाम पर फैंस को लगाया 36 लाख का चूना

अफ्रीका के माली से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां खुद को ईश्वर से बात करने वाला बताने वाले एक तांत्रिक का जादू मैच के साथ ही टूट गया. अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस में माली की जीत का दावा कर उसने फुटबॉल फैंस से लाखों रुपये ऐंठ लिए. लोगों को भरोसा दिलाया गया कि उसके मंत्रों से टीम ट्रॉफी उठा लेगी. शुरुआत में एक मैच का सही अनुमान लगते ही उसकी वाहवाही हुई, लेकिन जैसे ही टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई, भक्तों का भरोसा गुस्से में बदल गया. नतीजा यह हुआ कि तांत्रिक की भीड़ ने पिटाई की और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

ईश्वर से बात करने का दावा कर वसूली

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, इस शख्स ने खुद को आध्यात्मिक गुरु बताते हुए दावा किया कि भगवान ने उसे माली को अफ्रीकी कप जिताने की शक्ति दी है. इसी भरोसे पर उसने फुटबॉल प्रशंसकों से करीब 30,000 पाउंड यानी लगभग 36 लाख रुपये वसूल लिए. तांत्रिक ने कहा कि वह अपने मंत्रों के जरिए टीम की जीत सुनिश्चित कर सकता है. कई फैंस उसकी बातों में आ गए और नकद रकम सौंप दी. शुरुआती दौर में जब माली ने ट्यूनीशिया को हराया, तो उसके दावे को और मजबूती मिली और लोगों का भरोसा बढ़ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्वार्टर फाइनल में टूटा जादू

इस स्वघोषित गुरु का नाम करामोगो सिनायोको बताया गया है. उसने अंतिम 16 में ट्यूनीशिया की हार की भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई. इसके बाद उसने क्वार्टर फाइनल में भी जीत का भरोसा दिलाया. लेकिन माली की टीम सेनेगल के खिलाफ 1-0 से हार गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई. हार के साथ ही प्रशंसकों का गुस्सा फूट पड़ा. जो लोग कुछ घंटे पहले तक उसकी तारीफ कर रहे थे, वही अब खुद को ठगा महसूस करने लगे. भक्तों की आस्था अचानक आक्रोश में बदल गई.

भीड़ का हमला और पुलिस की कार्रवाई

मैच खत्म होते ही राजधानी बामाको में सिनायोको के घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई. करीब सौ लोगों ने उसके घर पर पत्थर फेंके और तोड़फोड़ की. हालात बिगड़ते देख पुलिस को बुलाया गया और तांत्रिक को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. मामले की जांच साइबर और आर्थिक अपराध विशेषज्ञ कर रहे हैं. गिरफ्तारी के बाद सिनायोको ने सफाई देते हुए कहा कि वह भगवान नहीं है. उसने दावा किया कि ट्यूनीशिया की हार के बाद लोग उसे पूज रहे थे, लेकिन सेनेगल से हारते ही उसी पर हमला कर दिया गया और उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया.