सच्चा प्यार या पागलपन? करोड़ों का साम्राज्य छोड़ आम इंसान की जिंदगी जीने निकला बिजनेस टायकून का बेटा, फिर...

अक्सर कहा जाता है कि पैसे से ही कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन जब सामने करोड़ों की विरासत हो, तब यह बात कहना आसान नहीं होता. महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित मालपानी ग्रुप के वारिस आशीष मालपानी ने वह कर दिखाया, जिसकी हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं. उन्होंने परिवार, दौलत और रुतबे के बजाय अपने प्यार को चुना. यह फैसला न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल गया, बल्कि उन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया. यह कहानी है उस युवक की, जिसने विरासत छोड़कर अपनी पहचान खुद बनाई और साबित कर दिया कि असली सफलता हौसले से मिलती है.

प्यार के लिए छोड़ी पुश्तैनी विरासत

महाराष्ट्र की कारोबारी फैमिली मालपानी ग्रुप में जन्मे आशीष मालपानी को एक दिन ऐसा अल्टीमेटम मिला, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी. परिवार ने उनकी इंटर-कास्ट लव मैरिज का विरोध किया और साफ कहा या तो परिवार की पसंद से शादी और बिजनेस, या फिर प्यार और सब कुछ छोड़ना. Humans of Bombay की फाउंडर करिश्मा मेहता को दिए इंटरव्यू में आशीष ने बताया कि उन्होंने बिना हिचक कहा, “बिजनेस जाए भाड़ में, मैं उसी से शादी करूंगा जिसे प्यार करता हूं.” साल 2002 में उन्होंने करोड़ों की विरासत और ग्रुप में अपनी भूमिका छोड़ दी.

शून्य से शुरुआत, बिना नाम और सहारे

विरासत छोड़ने के बाद आशीष की जिंदगी रातों-रात बदल गई. न कोई टाइटल था, न टीम और न ही पारिवारिक सपोर्ट. उन्होंने खुद को दोबारा खड़ा करने के लिए बिस्किट का छोटा सा बिजनेस शुरू किया. आगे चलकर फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन की तलाश उन्हें पुणे ले गई, जहां किस्मत ने उन्हें रियल एस्टेट की दुनिया से मिलवाया. आशीष कहते हैं कि जुनून हमेशा शुरुआत में नहीं होता, कई बार रोज मेहनत करते-करते रास्ते में पैदा होता है. यही मेहनत उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई.

हक से हुई वापसी

करीब तीन से चार साल में आशीष ने अपना रियल एस्टेट बिजनेस इतना मजबूत बना लिया कि उनके भाई भी खुश हो गया. इसके बाद परिवार के बीच फिर से रिश्ते जुड़े. लेकिन इस बार आशीष मालपानी ग्रुप में वारिस के तौर पर नहीं, बल्कि एक साबित उद्यमी के रूप में लौटे. आज वही रियल एस्टेट वेंचर मालपानी ग्रुप का सबसे मुनाफे वाला बिजनेस है. आशीष की कहानी बताती है कि जब इंसान अपने मूल्यों के साथ खड़ा होता है, तो सफलता खुद रास्ता ढूंढ लेती है.