भाई प्रसाद दे रहे हो या वोट ले रहे हो? शख्स का 'भंडारा मैनेजमेंट' देखकर आप भी कहेंगे- क्या दिमाग लगाया है'
Bhandare ka viral video: भंडारे में लोग बार-बार प्रसाद के लिए ना आएं, इसके लिए एक शख्स ने गजब का इंतजाम किया है. जहां यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है. वीडियो देख आप भी शख्स की तारीफ करने से नहीं थकेंगे. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 13, 2025, 05:50 PM IST
Bhandare ka viral video: आपने अक्सर देखा होगा कि जब कहीं भंडारा होता है, तो लोग बार-बार प्रसाद लेने आते हैं. खासकर बच्चों में तो यह बहुत आम होता है, लेकिन एक शख्स ने इस समस्या का एक अनोखा समाधान निकाला गया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में शख्स का तरीका तारीफ के काबिल है. लोग जमकर इस शख्स की बुद्धि की तारीफ कर रहे हैं. व्यक्ति का इंतजाम इतना तगड़ा है कि आप भी देखकर काफी चौंक जाएंगे. 

शख्स ने अपनाया गजब का तरीका
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किसी जगह भंडारे का आयोजन हो रहा है. जहां एक व्यक्ति भंडारे में आने वाले बच्चों के अंगूठे पर स्याही का निशान लगा रहा है. यह निशान ठीक वैसा ही है जैसा वोट डालने के बाद लगाया जाता है. यह इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चा एक बार प्रसाद लेने के बाद दोबारा न आ सके. पहले बच्चे वो निशान दिखा रहे हैं और फिर भंडारे से जूस लेकर जा रहे हैं. जो शख्स निशान लगा रहा है, वो इस बात का ध्यान रख रहा है कि दूसरी बार कोई बच्चा निशान लगवाकर प्रसाद लेने तो नहीं आ रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लोगें के फनी कमेंट्स
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर chal.hasa.le नाम के एक अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. यह वीडियो इतना मजेदार है कि लोग इसे देखकर खूब हंस रहे हैं और इस पर तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा- अच्छा हुआ ऐसा सिस्टम हमारे टाइम में नहीं था. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- भंडारा वेरिफिकेशन अनलॉक हो गया है. इसी तरह एक अन्य यूजर ने इसे 'KYC वेरिफिकेशन' का नाम दिया.  यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और लोग इसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

