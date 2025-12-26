Advertisement
trendingNow13053887
Hindi Newsजरा हटकेमेरे प्राइवेट पार्ट को छूने लगे... बस में 70 साल के बुजुर्ग ने की गंदी हरकत, लड़के ने Video बनाकर किया एक्सपोज

मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने लगे... बस में 70 साल के बुजुर्ग ने की गंदी हरकत, लड़के ने Video बनाकर किया एक्सपोज

Bus Harassment Video: बस में सफर कर रहे एक युवक के साथ बुजुर्ग सह-यात्री द्वारा कथित तौर पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगा है. पीड़ित ने वीडियो शेयर कर बताया कि कैसे यह सफर डरावना अनुभव बन गया और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

 

 
Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने लगे... बस में 70 साल के बुजुर्ग ने की गंदी हरकत, लड़के ने Video बनाकर किया एक्सपोज

Elderly passenger harassed a Boy: एक युवक के लिए बस का रोजमर्रा का सफर उस वक्त डरावना बन गया, जब उसने आरोप लगाया कि एक बुजुर्ग सह-यात्री ने उसकी निजी सीमाएं पार कीं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में युवक अभिषेक ने बताया कि सफर के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की, जबकि वह सोने का नाटक कर रहा था.

पीड़ित ने अपने अनुभव को कैसे बताया?

अभिषेक ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा. वीडियो में वह बुजुर्ग से उसकी उम्र और परिवार के बारे में पूछते हुए नजर आता है. कथित तौर पर बुजुर्ग की उम्र करीब 70 साल बताई गई और उसके परिवार के होने की बात भी सामने आई. अभिषेक ने कहा कि यह अनुभव उसके लिए बेहद चौंकाने वाला और डराने वाला था. उसने महसूस किया कि उत्पीड़न किसी के साथ भी हो सकता है और उम्र या जेंडर किसी को सुरक्षित नहीं बनाते. अपने पोस्ट में उसने साफ लिखा कि यह वीडियो सिर्फ जागरूकता के लिए है और यह याद दिलाने के लिए कि ऐसा व्यवहार कभी भी सही नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abhiishek (@ram0la___)

 

यह भी पढ़ें: एक रात, कीमत 4.5 करोड़ रुपये!आखिर क्या होता है इस रहस्यमयी लग्जरी ठिकाने के अंदर? कानून की भी मंजूरी 

कंडक्टर और बस में मौजूद लोगों ने क्या कदम उठाए?

अभिषेक ने वही वीडियो बस कंडक्टर को दिखाया, जिसके बाद कंडक्टर ने बुजुर्ग व्यक्ति को बस से उतरने के लिए कहा. इस कदम के बाद स्थिति संभली, लेकिन यह घटना युवक के लिए लंबे समय तक याद रहने वाला अनुभव बन गई. यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे देखा. कई यूजर्स ने अभिषेक के साहस और शांत तरीके से स्थिति संभालने की तारीफ की, जबकि कुछ ने कहा कि महिलाएं रोजाना ऐसी घटनाओं का सामना करती हैं. 

यह भी पढ़ें: ये है चलने वाला पेड़! रातोंरात बदल देता है अपनी जगह, जानें आखिर क्या कहता है साइंस?

कुछ कमेंट्स सहानुभूति भरी थीं तो कुछ आलोचनात्मक भी, जिससे ऑनलाइन बहस और गहरी हो गई. हालांकि, जी न्यूज इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह घटना एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करती है. 

 
About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

harassmentBusShocking videoviraltrending

Trending news

जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
Telangana NEWS
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
BMC Election 2026
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
Kalka Mail
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
unique bridge
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
Mirwaiz Umar Farooq
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
Telangana NEWS
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
DNA
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
National News
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
Maharashtra politics
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
Mysore Blast
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल