मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने लगे... बस में 70 साल के बुजुर्ग ने की गंदी हरकत, लड़के ने Video बनाकर किया एक्सपोज

Elderly passenger harassed a Boy: एक युवक के लिए बस का रोजमर्रा का सफर उस वक्त डरावना बन गया, जब उसने आरोप लगाया कि एक बुजुर्ग सह-यात्री ने उसकी निजी सीमाएं पार कीं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में युवक अभिषेक ने बताया कि सफर के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की, जबकि वह सोने का नाटक कर रहा था.

पीड़ित ने अपने अनुभव को कैसे बताया?

अभिषेक ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा. वीडियो में वह बुजुर्ग से उसकी उम्र और परिवार के बारे में पूछते हुए नजर आता है. कथित तौर पर बुजुर्ग की उम्र करीब 70 साल बताई गई और उसके परिवार के होने की बात भी सामने आई. अभिषेक ने कहा कि यह अनुभव उसके लिए बेहद चौंकाने वाला और डराने वाला था. उसने महसूस किया कि उत्पीड़न किसी के साथ भी हो सकता है और उम्र या जेंडर किसी को सुरक्षित नहीं बनाते. अपने पोस्ट में उसने साफ लिखा कि यह वीडियो सिर्फ जागरूकता के लिए है और यह याद दिलाने के लिए कि ऐसा व्यवहार कभी भी सही नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: एक रात, कीमत 4.5 करोड़ रुपये!आखिर क्या होता है इस रहस्यमयी लग्जरी ठिकाने के अंदर? कानून की भी मंजूरी

कंडक्टर और बस में मौजूद लोगों ने क्या कदम उठाए?

अभिषेक ने वही वीडियो बस कंडक्टर को दिखाया, जिसके बाद कंडक्टर ने बुजुर्ग व्यक्ति को बस से उतरने के लिए कहा. इस कदम के बाद स्थिति संभली, लेकिन यह घटना युवक के लिए लंबे समय तक याद रहने वाला अनुभव बन गई. यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे देखा. कई यूजर्स ने अभिषेक के साहस और शांत तरीके से स्थिति संभालने की तारीफ की, जबकि कुछ ने कहा कि महिलाएं रोजाना ऐसी घटनाओं का सामना करती हैं.

यह भी पढ़ें: ये है चलने वाला पेड़! रातोंरात बदल देता है अपनी जगह, जानें आखिर क्या कहता है साइंस?

कुछ कमेंट्स सहानुभूति भरी थीं तो कुछ आलोचनात्मक भी, जिससे ऑनलाइन बहस और गहरी हो गई. हालांकि, जी न्यूज इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह घटना एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करती है.