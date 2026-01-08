AI Chat Reply: AI (Artificial intelligence) का जमाना है. लोगों ने एआई को अपना दोस्त बनाना शुरू कर दिया है. ऐसे में Chat GPT हो या google gemini दोनों ही लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं. लोग अपनी छोटी सी प्रॉब्लम हो या कोई सामान्य कंफ्यूजन हो, एआई पर भरोसा जता रहे हैं. यहां तक की कुछ लोग टाइम पास के लिए एआई टूल का यूज कर रहे हैं. हालांकि कई बार एआई कुछ सवालों में फंस जाता है या गलत जवाब देता है. इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें मस्ती करते हुए एक शख्स ने चैट जीपीटी से गणित का सामान्य सवाल पूछता है तो चैट जीपीटी गलत जवाब देता है.

चैट जीपीटी से कौन-सा सवाल पूछा था?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स ChatGPT से बातें कर रहा है. इस दौरान वो पूछता है कि एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं जो चैट जीपीटी से जवाब मिलता है कि 5 उंगलियां होती हैं. इसके बाद वो शख्स सवाल को बढ़ाकर पूछता है कि दो हाथों में कितनी उंगलियां होते हैं? तो चैट जीपीटी सही जावाब देता है और 10 संख्या बताता है, लेकिन ट्वीस्ट तब आता है जब ये शख्स चैट जीपीटी से 10 हाथों में उंगलियों की संख्या पूछता है. चैट जीपीटी का जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. चैट जीपीटी का कहना है कि 10 हाथों में 100 उंगलियां होते हैं. जबकि सही जवाब 50 है.

चैट जीपीटी ने मानी अपनी गलती?

इसके बाद शख्स कहता है कि शाबाश बेटा, शाबाश.... जब तुम्हारे भरोसे पढ़ रहे हैं. इसके बाद दोस्त चैट जीपीटी पर हंसने लगते हैं. एआई को लगता है कि उसकी तारीफ हो रही है. इसके बाद वो 'धन्यवाद' कहता है और कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इसके बाद ये शख्स उसको बताता है कि 10 हाथों में 50 उंगलियां होंगी. इसके बाद चैट जीपीटी अपनी गलती मानता है और कहता है, "हां, मैं समझ गया आप सही कह रहे हैं. 10 हाथों में 50 उंगलिया ही होंगी. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @riyarawat___ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7 हजार से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.