Steal Medical Helicopter: अक्सर आपने एक्सीडेंट की खबरें सुनी होंगी, लेकिन फ्लोरिडा से एक ऐसा मामला आया है जिसे सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे. यहां एक शख्स ने पहले तो हाईवे पर एक खतरनाक एक्सीडेंट को अंजाम दिया, जिससे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद जब घायल मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए वहां एक मेडिकल हेलीकॉप्टर (एयर एंबुलेंस) उतरा, तो वह शख्स उसी हेलीकॉप्टर को चुराने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा. इस अजीबोगरीब घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
यह अजीबोगरीब घटना अमेरिका के फ्लोरिडा की है. जहां आई-75 हाईवे पर अचानक एक बड़ा हादसा हो गया. पुलिस के मुताबिक 28 साल का राइली फेरर नाम का एक शख्स आधी रात को अपना पिकअप ट्रक लेकर तेजी से जा रहा था. अचानक उसने गाड़ी पर से अपना कंट्रोल खो दिया. इसके बाद उसका ट्रक सीधे दूसरी गाड़ी से जा टकराया और पलटकर झाड़ियों में गिर गया. इस टक्कर में दूसरी गाड़ी में बैठे दो लोग बहुत बुरी तरह घायल हो गए.
मरीजों को बचाने आया था हेलीकॉप्टर
फॉक्स 13 की रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसा इतना भयानक था कि घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी था. इसके लिए हाईवे की लेन को बंद किया गया ताकि मेडिकल हेलीकॉप्टर वहां लैंड कर सके. जब हेलीकॉप्टर वहां उतरा और डॉक्टर मरीजों को उसमें शिफ्ट करने लगे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. आरोपी ड्राइवर राइली फेरर अचानक भागा और डॉक्टरों व पुलिसवालों को छकाते हुए सीधे हेलीकॉप्टर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा. वह उस चलते हुए मेडिकल हेलीकॉप्टर को चुराकर भागना चाहता था.
भूत-प्रेत दिखने का अजीब दावा
वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और रेस्क्यू टीम ने तुरंत फुर्ती दिखाई और उस शख्स को दबोच लिया. जब पुलिस ने उससे इस हरकत की वजह पूछी तो उसने एक बेहद अजीब बात कही. आरोपी ने दावा किया कि गाड़ी चलाने के दौरान उसे अचानक 'एंटी-क्राइस्ट' दिखाई दिया था, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया. पुलिस ने कहा कि हादसे के बाद से ही उस शख्स का बर्ताव बहुत अजीब और पागलों जैसा था.
अस्पताल जाने से किया इनकार
पकड़े जाने के बाद भी आरोपी का ड्रामा खत्म नहीं हुआ. पुलिस जब उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गई, तो उसने अंदर जाने से मना कर दिया. पुलिसवालों को उसे जबरदस्ती खींचकर अस्पताल के अंदर ले जाना पड़ा और सीट पर बिठाकर रखना पड़ा. मेडिकल क्लीयरेंस मिलने के बाद पुलिस उसे सीधे जेल ले गई, जहां उसने जेल के अधिकारियों के साथ भी हाथापाई और बदतमीजी करने की कोशिश की.
लगीं गंभीर धाराएं
अब इस फ्लोरिडा मैन पर पुलिस ने कई गंभीर धाराएं लगाई हैं. उस पर बिना हिंसा के पुलिसिया कार्रवाई में बाधा डालने के तीन मामले और एक चलते हुए हेलीकॉप्टर में चोरी की नीयत से घुसने का मामला दर्ज किया गया है. कोर्ट ने चोरी और हाईजैक की कोशिश के मामले में उसे बिना बेल के जेल में रखने का आदेश दिया है. वहीं हादसे में घायल हुए दोनों लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. फ्लोरिडा मैन की यह अजीब हरकत अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.